Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ είναι “έτοιμες για οικονομικό μπουμ που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος”, κατά τη διάρκεια διαγγέλματός του από τον Λευκό Οίκο.

Την ώρα που δημοσκοπήσεις καταγράφουν αυξανόμενη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για την οικονομική πολιτική του, ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας χρησιμοποίησε την ομιλία αυτή, σε ώρα κατά κανόνα υψηλής τηλεθέασης, για να καταφερθεί ακόμη μια φορά εναντίον του δημοκρατικού προκατόχου του Τζο Μπάιντεν και να καταδικάσει την παράτυπη μετανάστευση.

Εξάλλου, σε χαρακτηριστικό απόσπασμα της τοποθέτησής του, ο ρεπουμπλικάνος υποσχέθηκε στους Αμερικανούς στρατιωτικούς πως θα λάβουν πριμ ύψους 1.776 δολαρίων.

Το ποσό αυτό παραπέμπει στην ημερομηνία της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, που εορτάζουν το επόμενο έτος την επέτειο 250 χρόνων από ιδρύσεως κράτους.

Όπως μεταδίδει το AP, ο Τραμπ επικεντρώθηκε περισσότερο στις διαιρέσεις εντός της χώρας παρά στο αίσθημα ενότητας. Η ομιλία του ήταν μια επανάληψη των πρόσφατων μηνυμάτων του, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να αμβλύνουν την ανησυχία των Αμερικανών σχετικά με το κόστος των τροφίμων, της στέγασης, της ενέργειας και άλλων βασικών αγαθών.

“Τώρα, έχετε έναν πρόεδρο που αγωνίζεται για τους νόμιμους, εργατικούς πολίτες της χώρας μας, εκείνους που κρατούν αυτό το έθνος σε λειτουργία, που κάνουν αυτή τη χώρα να δουλεύει. Και μετά από μόλις ένα χρόνο, έχουμε επιτύχει περισσότερα από ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί”, τόνισε.

Ο Τραμπ επανέλαβε μάλιστα ότι πιστεύει πως περισσότεροι Αμερικανοί θα τον υποστήριζαν αν καταλάβαιναν πλήρως το έργο του.

Εξάλλου, προσπάθησε εκ νέου να φορτώσει τις ευθύνες για τον υψηλό πληθωρισμό στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, ενώ τόνισε ότι η αμερικανική οικονομία δείχνει σημάδια ενίσχυσης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο επόμενος επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ θα είναι κάποιος που πιστεύει έντονα στη μείωση των επιτοκίων και σύντομα θα ανακοινώσει τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ, του οποίου η θητεία λήγει τον Μαιο του 2026.

Στέγαση και μετανάστευση

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει “τις πιο επιθετικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της στέγασης στην ιστορία των ΗΠΑ” και επανέλαβε τα επιτεύγματά του στη μετανάστευση, με έμφαση στη φύλαξη των συνόρων και την απέλαση παραβατών.

Κριτική στον Μπάιντεν

Ο Τραμπ αναφέρθηκε τουλάχιστον έξι φορές στον Τζο Μπάιντεν, κατηγορώντας τον για “χάος” στη μετανάστευση, την οικονομία και τις διεθνείς υποθέσεις. Η ομιλία συνδύαζε υπερηφάνεια για τα επιτεύγματα του Τραμπ με έμμεση αναγνώριση των ανησυχιών των ψηφοφόρων.

“Πριν από έντεκα μήνες, κληρονόμησα ένα χάος και τώρα το διορθώνω”.

“Αυτό [ο υψηλός πληθωρισμός] συνέβη κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης των Δημοκρατικών”, πρόσθεσε ο Τραμπ, “και τότε ήταν που αρχίσαμε να ακούμε για πρώτη φορά τη λέξη “προσιτότητα” [σσ. κόστος ζωής])”.

AP, ΕΡΤNews, ΑΠΕ-ΜΠΕ