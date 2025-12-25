Πτωτικές πιέσεις καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η αγορά εισέρχεται στο 2026 με έντονο προβληματισμό για τις προοπτικές της ζήτησης και, κυρίως, για τον κίνδυνο υπερπροσφοράς, παρά τις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις που παραδοσιακά λειτουργούν υποστηρικτικά για τις τιμές.

Το συμβόλαιο Brent πρώτου μήνα κινήθηκε κοντά στα $62 το βαρέλι, ενώ το WTI διαπραγματευόταν πέριξ των $58, μετά από διήμερη άνοδο περίπου 2,5%. Παρά την πρόσφατη ανάκαμψη από χαμηλά πολλών μηνών, η εικόνα της αγοράς παραμένει εύθραυστη, με τους επενδυτές να εστιάζουν περισσότερο στα θεμελιώδη μεγέθη παρά στους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εξελίξεις γύρω από τη Βενεζουέλα, μετά την κλιμάκωση της έντασης με τις ΗΠΑ, που δημιουργεί αβεβαιότητα για τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας. Υπό ακραίο σενάριο, θα μπορούσε να τεθεί υπό απειλή έως και το σύνολο των περίπου 600.000 βαρελιών ημερησίως, ποσοστό κοντά στο 1% της παγκόσμιας προσφοράς. Παράγοντες της αγοράς, ωστόσο, εκτιμούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα παρείχε μόνο πρόσκαιρη στήριξη στις τιμές.

Παράλληλα, ο πόλεμος στην Ουκρανία εξακολουθεί να επηρεάζει το ενεργειακό τοπίο, με επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και από τις δύο πλευρές. Η προσοχή παραμένει στραμμένη στις διεθνείς προσπάθειες για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, η οποία –εφόσον επιτευχθεί– θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαλάρωση ή άρση κυρώσεων και σε επιστροφή ρωσικού πετρελαίου στην αγορά.

Υπερπροσφορά το βασικό σενάριο για το 2026

Παρά τα παραπάνω, η κυρίαρχη αφήγηση στην αγορά αφορά το 2026, με τις περισσότερες αναλύσεις να συγκλίνουν ότι το ισοζύγιο προσφοράς–ζήτησης θα παραμείνει πλεονασματικό. Ακόμη και με τις υφιστάμενες κυρώσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις, αναλυτές επισημαίνουν ότι «υπάρχει επάρκεια σχεδόν σε όλα τα μέτωπα».

Σε αυτό το πλαίσιο, μεγάλοι χρηματοοικονομικοί οίκοι εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι το Brent θα κινηθεί κατά μέσο όρο κοντά στα $56 το βαρέλι το 2026, με το WTI γύρω στα $52. Σύμφωνα με την ανάλυση, μόνο σοβαρές διαταραχές στην προσφορά ή νέες συντονισμένες περικοπές παραγωγής από τον OPEC και τους συμμάχους του θα μπορούσαν να μεταβάλουν ουσιαστικά την εικόνα.

Διαφορετικά, χαμηλότερες τιμές θεωρούνται αναγκαίες προκειμένου να «επαναζυγιστεί» η αγορά και να απορροφηθεί το πλεόνασμα.

Με το βλέμμα σε ένα απαιτητικό 2026

Καθώς το 2025 ολοκληρώνεται, η αγορά πετρελαίου φαίνεται να ισορροπεί ανάμεσα σε βραχυπρόθεσμες γεωπολιτικές εντάσεις και σε δομικές πιέσεις από την πλευρά της προσφοράς. Το επικρατέστερο σενάριο για το 2026 παραπέμπει σε περιβάλλον χαμηλότερων τιμών, με περιορισμένα περιθώρια βιώσιμης ανόδου, εκτός εάν προκύψουν απρόβλεπτες εξελίξεις που θα αφαιρέσουν σημαντικές ποσότητες πετρελαίου από την παγκόσμια αγορά.

