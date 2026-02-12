Νέα ώθηση στη βιομηχανία ηλεκτροπαραγωγής από άνθρακα επιχειρεί να δώσει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας κρατική χρηματοδότηση 175 εκατ. δολαρίων για την αναβάθμιση έξι μονάδων, ενώ το Υπουργείο Άμυνας θα προχωρήσει σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας από επιλεγμένες εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, τα μέτρα αυτά ενδέχεται να παρατείνουν τη λειτουργία ορισμένων μονάδων, χωρίς όμως να διασφαλίζουν τη δημιουργία νέας δυναμικότητας, καθώς το κρίσιμο ζήτημα παραμένει η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων σε έναν κλάδο με υψηλό οικονομικό και πολιτικό ρίσκο.

Ο Κέβιν Μπουκ, επικεφαλής της ClearView Energy Partners, σημείωσε ότι η αβεβαιότητα που προκαλεί η εναλλαγή πολιτικών προτεραιοτήτων λειτουργεί αποτρεπτικά για νέες επενδύσεις, εκτιμώντας ότι οποιαδήποτε ενίσχυση θα είναι «σταδιακή και όχι μετασχηματιστική».

Ανάλογη άποψη διατύπωσε και ο Τζέιμς Λούσιερ της Capital Alpha Partners, υποστηρίζοντας ότι τα οικονομικά δεδομένα δεν στηρίζουν ουσιαστική αναβίωση του κλάδου.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο του Τραμπ για αναδιάρθρωση του ενεργειακού μείγματος, με έμφαση στα ορυκτά καύσιμα και περιορισμό των περιβαλλοντικών κανονισμών. Παρά την άνοδο των μετοχών εταιρειών όπως η Peabody Energy Corp. και η Ramaco Resources Inc. μετά την ανακοίνωση, οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για τη μακροπρόθεσμη προοπτική.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο άνθρακας, που κάποτε παρήγαγε πάνω από το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ, εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου το 16% φέτος, καθώς οι εταιρείες κοινής ωφέλειας στρέφονται προς τις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο.

Ο Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ ανέφερε ότι εξετάζεται συνδυασμός ομοσπονδιακής χρηματοδότησης με ιδιωτικά κεφάλαια για την κατασκευή νέων μονάδων, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι οι διαθέσιμοι δημόσιοι πόροι είναι περιορισμένοι.

Παράλληλα, ο Υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ προώθησε την ιδέα της «τριπλής συν-τοποθέτησης» — μονάδων άνθρακα και κέντρων δεδομένων κοντά σε ορυχεία — με στόχο τη μείωση κόστους μεταφοράς και την ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας.

Παρά τις παρεμβάσεις, αναλυτές εκτιμούν ότι ο πολιτικός κίνδυνος και οι διαρθρωτικές μεταβολές στην αγορά ενέργειας καθιστούν αβέβαιη την ουσιαστική αναβίωση του άνθρακα στις ΗΠΑ.