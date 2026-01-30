Στο 11,62% υπολόγισε το επιτόκιο αναφοράς η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 314Α του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου (Κεφ. 154), όπως ανακοίνωσε σήμερα.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, το σχετικό άρθρο προβλέπει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο κατά την παροχή δανείου, την παράταση προθεσμίας πληρωμής, την ανανέωση ή την προεξόφληση δανείου, λαμβάνει ή απαιτεί οικονομικό όφελος ή περιουσιακά ωφελήματα που υπερβαίνουν το επιτόκιο αναφοράς, διαπράττει ποινικό αδίκημα.

Όπως διευκρινίζεται, το αδίκημα αφορά περιπτώσεις όπου το όφελος λαμβάνεται, εισπράττεται, χρεώνεται ή συνομολογείται, είτε για ίδιο όφελος είτε υπέρ τρίτου. Σε περίπτωση καταδίκης, ο παραβάτης υπόκειται σε ποινή φυλάκισης έως πέντε έτη, ή σε χρηματική ποινή έως €30.000, ή και στις δύο ποινές σωρευτικά.

Η ανακοίνωση της ΚΤΚ εντάσσεται στο πλαίσιο της θεσμικής εποπτείας της πιστωτικής αγοράς, με στόχο την προστασία των δανειοληπτών και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το ισχύον νομικό πλαίσιο όσον αφορά τα ανώτατα επιτρεπτά επιτόκια.