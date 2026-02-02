Οι πολιτικές διαδικασίες με «lobbying» και σε δεύτερο στάδιο, το τεχνοκρατικό προφίλ των υποψηφίων, θα κρίνουν το αποτέλεσμα ποιος θα αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, γνωστή και ως European Banking Authirty. Ο Κύπριος, πρώην Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Κωνσταντίνος Ηροδότου και ο Γάλλος, εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών Φρανσουά-Λουί Μισό, δίνουν μάχη σώμα με σώμα για το ποιος θα επικρατήσει.

Μια ακόμη μια πράξη που θα κρίνει τις εξελίξεις θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 4 Φεβρουαρίου. Ας δούμε τα πράγματα από το τέλος. Την απόφαση θα κληθούν να λάβουν οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών σε επίπεδο Coreper, δηλαδή οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών μελών στις Βρυξέλλες, μετά το γεγονός ότι ο κ. Ηροδότου παραμένει με αξιώσεις για εκλογή στην θέση του προέδρου της EBA. Επειδή βρέθηκε δεύτερος, έναντι του Γάλλου ανθυποψηφίου, μετά το καλό αποτέλεσμα που πέτυχε στην Επιτροπή Οικονομικών του Ευρωκοινοβουλίου, η διαδικασία δεν σταμάτησε και εκ των πραγμάτων πηγαίνει σε επίπεδο αντιπρόσωπων των κρατών μελών.

Η Coreper κατέχει κεντρική θέση στο σύστημα λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Συντονίζει και προετοιμάζει τις εργασίες όλων των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και καταβάλλει προσπάθειες, στο επίπεδό της, για την εύρεση συμφωνίας που θα υποβληθεί στη συνέχεια για έγκριση από το Συμβούλιο. Διασφαλίζει, επίσης, τη συνοχή των πολιτικών και των δράσεων της ΕΕ. Σημειώνεται πως, η ψηφοφορία στις 4 Φεβρουαρίου ήταν να γίνει την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου και μετατέθηκε.

Τι θα γίνει όμως αν η διαφορά των ψήφων που θα συγκεντρώσουν οι δυο υποψήφιοι δεν είναι συντριπτική, και ουσιαστικά δεν θα δείχνει ξεκάθαρη επιλογή στις 4 Φεβρουαρίου. Τότε με βάση τη διαδικασία, για την επιλογή των κρατών μελών θα πρέπει να γίνει διαβούλευση, με την επιλογή της Επιτροπής Οικονομικών του Ευρωκοινοβουλίου. Σε αυτή τη διαδικασία, ο κ. Ηροδότου έχει ένα προβάδισμα, καθώς στη συνέντευξη που προηγήθηκεμ όπως διαρρέουν ευρωπαϊκές πηγές, ήταν προτιμητέος. Η διαδρομή για τον κ. Ηροδότου ήταν άκρως ανταγωνιστική, από το τέλος Οκτωβρίου 2025 που δέχθηκε τις πρώτες κρούσεις να καταθέσει υποψηφιότητα, μετά την παραίτηση του Ισπανού Χοσέ Μανουέλ Κάμπα, πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κάμπα διορίστηκε απευθείας από το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΤ το 2019, αν και η ανανέωση της θητείας του έγινε από το Συμβούλιο μετά την αλλαγή της διαδικασίας το 2020.

Αρχικά παρέμεινε στην short list ο κ. Ηροδότου, μετά από διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. Στην συνέχεια υπήρξε η συνέντευξη των υποψηφίων στην Επιτροπή Οικονομικών του Ευρωκοινοβουλίου που έγινε στις Βρυξέλλες. Το δεύτερο κομμάτι, αποτέλεσε η ψήφος των Υπουργείων Οικονομικών των κρατών μελών ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια διαδικασία με πολιτικό χρώμα που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιανουαρίου, και σε αυτή την ψηφοφορία προτιμητέος με τα όσα διαρρέουν ήταν ο Γάλλος υποψήφιος. Όμως στο τέλος των δυο διαδικασιών, φάνηκε ότι η διαφορά ψήφων μεταξύ των δύο υποψηφίων δεν είναι μεγάλη και για αυτό αποφασίστηκε η διαδικασία να συνεχιστεί σε επίπεδο Coreper στις 4 Φεβρουαρίου.

Η εποπτεία και ο τραπεζικός τομέας

Να αναφέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών είναι μια ανεξάρτητη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έδρα το Παρίσι, ιδρύθηκε το 2011 για να διασφαλίζει τη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα του τραπεζικού τομέα στην ΕΕ, δημιουργώντας ένα ενιαίο σύνολο κανόνων και εποπτεύοντας τις τράπεζες για να προστατεύσει τους καταναλωτές και να διατηρήσει την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Οι διαδικασίες για την εκλογή προέδρου στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) περιλαμβάνουν μια επίσημη διαδικασία επιλογής που ξεκινά με ανοιχτή πρόσκληση (selection procedure) από την ίδια την Αρχή, όπως αυτή που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025, με στόχο τον ορισμό νέου προέδρου, ο οποίος προετοιμάζει το έργο και ηγείται των συζητήσεων στο διοικητικό συμβούλιο (Board of Supervisors).