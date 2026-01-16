Θα είναι Γάλλος ή Κύπριος ο επόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (European Banking Authority); Αυτό είναι ένα θέμα που αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες, καθώς ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης της Κύπρου Κωνσταντίνος Ηροδότου βρίσκεται στην τελική δυάδα υποψηφίων μαζί με τον Γάλλο Francois-Louis Michaud, νυν εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.

Ο κ. Ηροδότου κατάφερε να φτάσει στην τελική φάση της επιλογής, μετά από τρεις γύρους αξιολογήσεων, κατά τους οποίους αποκλείστηκε μεγάλος αριθμός υποψηφίων.

Προχθές πραγματοποιήθηκε ακρόαση με τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων στην Επιτροπή Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χθες ήταν η ακρόαση με τους αντιπροσώπους των Υπουργείων Οικονομικών των κρατών μελών.

Η διαδρομή για τον κ. Ηροδότου ήταν άκρως ανταγωνιστική, από το τέλος Οκτωβρίου 2025 που δέχθηκε τις πρώτες κρούσεις να καταθέσει υποψηφιότητα, μετά την παραίτηση του José Manuel Campa, πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.

Συγκεκριμένα, από τον πρώτο στον δεύτερο γύρο αξιολόγησης πέρασαν δέκα υποψήφιοι (δεν έχει γνωστός ο αρχικός αριθμός των ενδιαφερόμενων για τη θέση), από τον δεύτερο στον τρίτο έξι και από τον τρίτο κύκλο αξιολόγησης στον τέταρτο έμειναν δύο υποψήφιοι.

Αυτές οι επιλογές προσώπων, πέρα από τα ισχυρά βιογραφικά, την εμπειρία που συνοδεύει ο επαγγελματικός τους βίος, τις γνωριμίες και τις φιλίες που δημιουργούνται στα κέντρα λήψης αποφάσεων, έχουν ακόμη ένα στοιχείο. Μετράνε τα politics και η δύναμη επιρροής που έχει το κάθε κράτος για να προωθήσει τον δικό του υποψήφιο.

Το σημαντικό για την περίπτωση της Κύπρου είναι ότι ο κ. Ηροδότου έφθασε με αξιώσεις στον τελική διαδικασία και είναι ο πρώτος Κύπριος που φθάνει τόσο κοντά στην ανάληψη ηγετικής θέσης σε ευρωπαϊκό τραπεζικό οργανισμό, με θεσμικό ρόλο. Είναι άλλωστε γνωστό ότι ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης της Κύπρου χαίρει εκτίμησης τόσο από κεντρικούς τραπεζίτες της Ευρωζώνης όσο και από θεσμικά όργανα, όπως έχει διαφανεί από δηλώσεις που έγιναν στο παρελθόν κατά την επίσκεψή τους στην Κύπρο.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η Γαλλία κατέχει ηγετικές θέσεις σε δύο σημαντικούς ευρωπαϊκούς τραπεζικούς οργανισμούς και θα διαφανεί τώρα κατά πόσο τα άλλα κράτη της Ευρώπης θέλουν να αναδείξουν πρόσωπα από μικρότερα κράτη.

Η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της ΕΚΤ, είναι Γαλλίδα και η θητεία της οποίας λήγει στο τέλος του 2027 και ήδη αρκετοί υποψήφιοι προετοιμάζονται για τη θέση, η οποία επίσημα θα ανοίξει τον Νοέμβριο του 2027.

Επίσης, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξυγίανσης (Single Resolution Board – SRB) είναι ο Γάλλος Dominique Laboureix και είναι υπεύθυνος για την ομαλή εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών στην ΕΕ, με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων σε οικονομία και δημόσια οικονομικά.

Να αναφέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών είναι μια ανεξάρτητη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έδρα το Παρίσι, ιδρύθηκε το 2011 για να διασφαλίζει τη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα του τραπεζικού τομέα στην ΕΕ, δημιουργώντας ένα ενιαίο σύνολο κανόνων και εποπτεύοντας τις τράπεζες για να προστατεύσει τους καταναλωτές και να διατηρήσει την χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Οι διαδικασίες για την εκλογή προέδρου στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) περιλαμβάνουν μια επίσημη διαδικασία επιλογής που ξεκινά με ανοιχτή πρόσκληση (selection procedure) από την ίδια την Αρχή, όπως αυτή που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025, με στόχο τον ορισμό νέου προέδρου, ο οποίος προετοιμάζει το έργο και ηγείται των συζητήσεων στο διοικητικό συμβούλιο (Board of Supervisors).