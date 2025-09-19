Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και η τηλεργασία αλλάζουν ριζικά το τραπεζικό τοπίο στην Ευρώπη, επαναπροσδιορίζοντας ρόλους, δεξιότητες και συνθήκες εργασίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενς Τάου, Πρόεδρος της Επιτροπής Τραπεζικών Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Υποθέσεων (BCESA) της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών (EBF).

Ο κ. Τάου τόνισε ότι οι εργασίες ρουτίνας αυτοματοποιούνται, απελευθερώνοντας χρόνο για συμβουλευτικούς, αναλυτικούς και πελατοκεντρικούς ρόλους, ενώ η υβριδική εργασία καθιερώνεται ως βασικό μοντέλο. Εξέφρασε, ωστόσο, επιφυλάξεις για την τετραήμερη εργασία, σημειώνοντας ότι μπορεί να υπονομεύσει την ισορροπία εργασίας–ζωής.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις τράπεζες

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της EBF, η αυτοματοποίηση σε συμμόρφωση, ανίχνευση απάτης και εξυπηρέτηση πελατών θα ενταθεί, απαιτώντας νέες ψηφιακές δεξιότητες και επανεκπαίδευση προσωπικού. Οι σύμβουλοι πελατών θα εργάζονται όλο και περισσότερο σε ψηφιακά περιβάλλοντα υποστηριζόμενα από ΤΝ, ενώ η ανάλυση δεδομένων και η διαχείριση ψηφιακών ροών εργασίας θα αποτελέσουν βασικά εργαλεία.

Η υβριδική εργασία γίνεται κανόνας

Η υβριδική εργασία έχει παγιωθεί, με πάνω από τους μισούς εργαζόμενους να εργάζονται σε μεικτά μοντέλα. Η τάση αυτή, σύμφωνα με τον κ. Τάου, συνδέεται με υψηλότερη ικανοποίηση, καλύτερη υγεία και λιγότερες αναφορές άγχους. Ωστόσο, αναγνώρισε προκλήσεις όπως η παραγωγικότητα και η συνοχή κατανεμημένων ομάδων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισχυρή ψηφιακή υποδομή και γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος.

Η τετραήμερη εργασία αμφισβητείται

Αναφερόμενος στο αίτημα των συντεχνιών στην Κύπρο για τετραήμερη εβδομάδα εργασίας, ο κ. Τάου εκτίμησε ότι το μοντέλο δεν είναι ιδανικό για τις τράπεζες. Όπως είπε, μπορεί να οδηγήσει σε μακρύτερες εργάσιμες ημέρες και να υπονομεύσει τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών προς τους πελάτες. Αντίθετα, οι ευέλικτες ρυθμίσεις προσφέρουν καλύτερη ισορροπία και περισσότερη ελευθερία.

Δεξιότητες του μέλλοντος

Οι τράπεζες θα χρειαστούν συνδυασμό χρηματοοικονομικής γνώσης και ψηφιακών δεξιοτήτων, με έμφαση στο ESG, την κυβερνοασφάλεια και τη συμμόρφωση. Ο κ. Τάου υπογράμμισε ότι οι ανθρωποκεντρικοί ρόλοι – όπως η ενσυναίσθηση, η σχέση με τον πελάτη και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού – θα παραμείνουν κρίσιμοι.

Κοινωνικοί κίνδυνοι και διάλογος

Ο επικεφαλής της BCESA αναγνώρισε ότι η αυτοματοποίηση μπορεί να μειώσει θέσεις εργασίας χαμηλότερης ειδίκευσης, αλλά εκτίμησε ότι οι δημογραφικές αλλαγές και οι συνταξιοδοτήσεις θα ισοσκελίσουν τις απώλειες. Τόνισε τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου για τη διαχείριση κινδύνων και τη διασφάλιση δίκαιων ρυθμίσεων τηλεργασίας.