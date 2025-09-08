Η Λεμεσός θα φιλοξενήσει στις 19 Σεπτεμβρίου 2025 την 86η συνεδρίαση της Επιτροπής BCESA (Banking Committee for European Social Affairs) της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (EBF), με διοργανωτή τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου.

Η Επιτροπή BCESA, στην οποία ο Σύνδεσμος κατέχει την Αντιπροεδρία, θα συγκεντρώσει στη Λεμεσό εκπροσώπους οργανισμών και τραπεζικών συνδέσμων από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στο επίκεντρο θα βρεθούν ζητήματα όπως ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, η τηλεργασία, καθώς και η σημασία του κοινωνικού διαλόγου με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, Μιχάλης Καμμάς, που διατελεί Αντιπρόεδρος της BCESA, είχε θέσει στόχο να φιλοξενήσει μια συνεδρίαση του σώματος στην Κύπρο πριν την ολοκλήρωση της επαγγελματικής του πορείας. Ο στόχος αυτός θα υλοποιηθεί με τη συνάντηση στο ξενοδοχείο Amathus στη Λεμεσό.