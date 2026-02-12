Πραγματοποιήθηκε στην Πάφο συνάντηση του Προέδρου και στελεχών της ΕΤΑΠ με στελέχη της Aegean, κατά την οποία γνωστοποιήθηκε η απόφαση της Aegean για επανέναρξη πτήσεων από την Αθήνα προς την Πάφο και αντιστρόφως.

Συγκεκριμένα, από τις 3 Ιουλίου η Πάφος θα συνδέεται με την Αθήνα με τρείς εβδομαδιαίες πτήσεις προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο αυξημένη προσβασιμότητα στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό δίκτυο της Aegean Airlines και σε χώρες πηγές τουρισμού όπως την Γερμανία, και άλλες χώρες της βόρειας Ευρώπης.

Μέσα στο πλαίσιο της συνάντησης με τα στελέχη της Aegean έγινε μια εκτενής ανταλλαγή απόψεων σχετικά με προωθητικές και άλλες κοινές ενέργειες που αφορούν την γνωστοποίηση των δρομολογίων και στήριξη της παρουσίας της Aegean στην Πάφο.

H ΕΤΑΠ με ανακοίνωση της καλωσορίζει την απόφαση για τις πτήσεις και ευελπιστεί ότι στο άμεσο μέλλον η Aegean θα επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία της στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου.