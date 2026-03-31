Τη Μεγάλη Δευτέρα κλειδώνουν οι νέες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τις εκποιήσεις. Σε έκτακτη συνεδρία της Ολομέλειας στις 6 Απριλίου θα τεθούν προς έγκριση τα δύο νομοσχέδια (νοουμένου ότι θα αναθεωρηθούν) καθώς και 12 με 15 προτάσεις νόμου των κομμάτων.

Τα κόμματα ζητούν περαιτέρω αλλαγές στα κυβερνητικά νομοσχέδια, καθώς, όπως είναι τώρα διαμορφωμένα, όχι μόνο δεν θα είναι δεσμευτικές οι αποφάσεις της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου, όπως αρχικά επιδίωκαν τα νομοθετήματα, αλλά αλλοιώνονται επίσης η φιλοσοφία του Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης και ο διαμεσολαβητικός χαρακτήρας του θεσμού.

Πρόβλημα η δεσμευτικότητα

Σημείο αιχμής, κατά τη χθεσινή συζήτηση των νομοσχεδίων στην Επιτροπή Οικονομικών, αποτέλεσε η δεσμευτικότητα των αποφάσεων της Επιτρόπου, καθώς οι τράπεζες θα μπορούν να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη για την ουσία των υποθέσεων. Βάσει του νομοσχεδίου για τη Χρηματοοικονομική Επίτροπο, οι αποφάσεις της θα είναι δεσμευτικές μέχρι €20 χιλ., τόσο για τους καταναλωτές, όσο και για τις εταιρείες, ενώ οι πιστωτές θα έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στο δικαστήριο εναντίον μιας απόφασης της Επιτρόπου.

Επιφυλάξεις από Επίτροπο

Η Χρηματοοικονομική Επίτροπος Βαλεντίνα Γεωργιάδου εξέφρασε τη διαφωνία της, καθώς, όπως είπε, οι αποφάσεις της πρέπει να καθίστανται δεσμευτικές εφόσον γίνουν αποδεκτές από τον δανειολήπτη και όχι εάν υπάρχει συναίνεση και των δύο μερών. Είπε, επίσης, πως το νομοσχέδιο αφορά την εξέταση παραπόνων για χρηματοοικονομικές διαφορές και δεν σχετίζονται με τις εκποιήσεις. Προειδοποίησε ότι, εάν επιτραπεί στα δικαστήρια να επανεξετάζουν πλήρως τις αποφάσεις του Επιτρόπου επί της ουσίας και όχι μόνο ως προς τη διαδικασία, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αποδυνάμωσης και τελικά διάλυσης του θεσμού, καθώς οι πολίτες θα πάψουν να τον θεωρούν αποτελεσματικό μέσο επίλυσης διαφορών.

Με ποιες προτάσεις συμφωνεί το ΥΠΟΙΚ

Το Υπουργείο Οικονομικών άναψε πράσινο φως σε 11 από τις 26 προτάσεις νόμου βουλευτών. Μεταξύ αυτών, η πρόταση του ΕΛΑΜ και των Οικολόγων, που αφορά τη δεσμευτικότητα αποφάσεων της Επιτρόπου, καθώς και η ρύθμιση των Οικολόγων με την οποία θα δίνεται η ευχέρεια στην Επίτροπο να εξετάζει παράπονα για την επιβεβαίωση του χρέους με την παραλαβή της επιστολής «Ι».

Επιπρόσθετα, το υπουργείο αποδέχθηκε την πρόταση των Οικολόγων που προνοεί ότι σε περίπτωση συνέχισης των προσπαθειών πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου από τον ενυπόθηκο δανειστή μετά την παρέλευση της εξάμηνης περιόδου από την ολοκλήρωση του πρώτου πλειστηριασμού, θα διατηρείται η υποχρέωση εφαρμογής επιφυλασσόμενης τιμής πώλησης, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη του 50% της αγοραίας αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου.

Δεκτή έγινε και η πρόταση του ΑΚΕΛ και των βουλευτών του ΔΗΚΟ, Ζαχαρία Κουλία, Παύλου Μυλωνά και Χρίστου Ορφανίδη, με την οποία το πιστωτικό ίδρυμα δεν θα επιβάλλει επιπλέον τόκους, σε περίπτωση κατά την οποία το οφειλόμενο ποσό πιστωτικής διευκόλυνσης, περιλαμβανομένων τόκων, ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού χρέους. Το υπουργείο προτείνει να αφορά μόνο νέες συμβάσεις στεγαστικών δανείων αξίας μέχρι €350 χιλ., συνεπώς το δάνειο δεν θα μπορεί να υπερβεί τις €700 χιλ.

Η Κυβέρνηση συμφωνεί και με την πρόταση νόμου του ΕΛΑΜ, με την οποία απαγορεύεται στους πιστωτές να απαιτούν πρόσθετες εξασφαλίσεις από τον δανειολήπτη, όταν το ποσό του δανείου υπερκαλύπτεται από την υποθήκη του ακινήτου.

Σε σχέση με την πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ για τον διορισμό ειδικών δικαστών, οι οποίοι θα εκδικάζουν υποθέσεις χρηματοοικονομικών διαφορών, εκπρόσωπος του υπουργείου ανέφερε πως το θέμα εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου.

Θέλουν και άλλεςπροτάσεις

Την Πέμπτη, σε έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, θα ξεκαθαρίσει ποιες προτάσεις θα οδηγηθούν στην Ολομέλεια. Κόμματα απαιτούν να τεθούν προς έγκριση και μερικές από τις έντεκα προτάσεις νόμου τις οποίες απορρίπτει η κυβερνητική πλευρά. Το ΑΚΕΛ επιμένει για τις προτάσεις του που αφορούν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για καταχρηστικές ρήτρες και για αμφισβήτηση του χρέους. Η εκπρόσωπος του υπουργείου είπε πως δεν γίνονται αποδεκτές οι προτάσεις, για να μην βρεθεί το κράτος στη δύσκολη θέση του νομικού πλαισίου που εφαρμοζόταν πριν από το 2018. Σε σχέση με την πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ, της ΕΔΕΚ, της ΔΗΠΑ και ανεξάρτητων βουλευτών για θωράκιση των εγγυητών, το υπουργείο διαφωνεί, καθώς θεωρεί ότι αντίκειται στο δίκαιο των συμβάσεων και της αναλογικότητας. Το υπουργείο διαφώνησε και με την πρόταση της ΔΗΠΑ για πάγωμα των εκποιήσεων μέχρι τέλος του έτους.