Την ερχόμενη Δευτέρα, σε έκτακτη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, θα οδηγηθούν γύρω στις 15 νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τις εκποιήσεις, την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου, καθώς και ζητήματα πρόσβασης στη δικαιοσύνη.

Μάλιστα, την Πέμπτη τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών θα καταλήξουν στα νομοθετήματα που θα τεθούν προς έγκριση, καθώς ζήτησαν και αλλαγές στα κυβερνητικά νομοσχέδια. Κατά τη σημερινή πολύωρη συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής, το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε τα αναθεωρημένα κείμενα των νομοσχεδίων.

Μεταξύ των αλλαγών που έγιναν, σύμφωνα με εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, στη δεσμευτική απόφαση της Επιτρόπου προστέθηκε η υποχρέωση να είναι γραπτή και αιτιολογημένη. Σύμφωνα με τους τεχνοκράτες του υπουργείου, έχει προστεθεί η επιφύλαξη ότι μπορεί κάποιος να προσφύγει στην Επίτροπο με την παραλαβή της επιστολής «Ι» μόνο μία φορά. Επίσης, το περιθώριο για τη διευθέτηση οφειλών έγινε 30 μέρες.

«Προστέθηκε εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο, σε περίπτωση που ο οφειλέτης αθετήσει συμφωνία, το αδειοδοτημένο ίδρυμα να μπορεί να συνεχίσει με πώληση. Διαγράφηκε η επιφύλαξη που είχαμε, ότι το ποσό δεσμεύει για 15 μέρες», τονίστηκε.

Επίσης, διαφοροποιήθηκε η πρόνοια, ώστε να αυξάνονται στις 60 μέρες η περίοδος κατά την οποία θα υπάρχει προστασία από εκποίηση, προκειμένου να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί σε σύμβουλο αφερεγγυότητας. Αναφέρθηκε, εξάλλου, πως τα μέρη διατηρούν το δικαίωμά τους να αμφισβητήσουν τη δεσμευτική απόφαση της Επιτρόπου με την καταχώριση αίτησης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.

Το ζήτημα της δεσμευτικότητας των αποφάσεων της Επιτρόπου επηρεάζεται από τα νομοσχέδια, καθώς, όπως λέχθηκε στην Επιτροπή, οι αποφάσεις της δεν θα είναι δεσμευτικές.

Κόμματα και επηρεαζόμενοι ζητούν αλλαγές για τα θέματα που αφορούν τη δεσμευτικότητα των αποφάσεων της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου για παράπονα χρηματοοικονομικών διαφορών και δεν σχετίζονται με τη διαδικασία εκποιήσεων. Επίσης, ζητείται, όταν πιστωτές προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για απόφαση της Επιτρόπου, αυτό να αφορά διαδικαστικά ζητήματα και όχι την ουσία της απόφασης.

Η Χρηματοοικονομική Επίτροπος, Βαλεντίνα Γεωργιάδου, σημείωσε πως, όταν ο καταναλωτής αποδεχθεί την απόφασή της, αυτή θα πρέπει να είναι δεσμευτική και για τους πιστωτές. Όπως λέχθηκε, δεν θα πρέπει να καταστραφεί η φιλοσοφία του Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως.

«Σε ό,τι αφορά την προσφυγή στο δικαστήριο, πρέπει να προστατεύσουμε τον θεσμό. Με αυτό τον τρόπο προσπαθούμε να αλλάξουμε τον θεσμό και το Γραφείο της Επιτρόπου σε ένα πρώτο στάδιο δικαστηρίου», υπέδειξε.

Η κ. Γεωργιάδου διερωτήθηκε, αφού οι αποφάσεις θα είναι δεσμευτικές, γιατί περιλήφθηκε αναφορά στο νομοσχέδιο ότι τα μέρη δεν αποδέχθηκαν την απόφαση. «Ο Φορέας έχει διαφορετικούς σκοπούς εντολής και ο κύριος σκοπός είναι η διαμεσολάβηση. Το πώς θα καθοριστεί ένα ποσό δεν θεωρώ ότι το δικαστήριο μπορεί να παρέμβει στην ουσία. Εάν αφήσουμε τον έλεγχο στα δικαστήρια στην ουσία και όχι στη διαδικασία, τότε θα τα διαλύσουμε όλα», σημείωσε. Στο μεταξύ σήμερα οι τεχνοκράτες του υπουργείου ενημέρωσαν τα κόμματα ποιες προτάσεις αποδέχονται και ποιες όχι.