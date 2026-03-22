Ο Δημοκρατικός Συναγερμός μέσα σε λίγα 24ώρα άλλαξε δύο φόρες άποψη για ζητήματα που μέχρι πρότινος αποτελούσαν κόκκινη γραμμή για τις αρχές και τις πεποιθήσεις του κόμματος, που προκύπτουν όχι μέσω συμπερασμάτων, αλλά μέσω δηλώσεων και επίσημων ανακοινώσεων του κόμματος διαχρονικά.

Η Πινδάρου συμμετείχε το τελευταίο διάστημα στις συζητήσεις στη Βουλή για τις εκποιήσεις. Η ηγεσία του κόμματος θεώρησε πως, αν και είχε καταθέσει κάποιες προτάσεις νόμου για ρύθμιση κάποιων επί μέρους προβλημάτων σχετικών με δάνεια, θα έπρεπε να κάνει πιο δυνατό μπάσιμο, δεδομένων των προθέσεων αντίπαλων κομμάτων.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, μετά από συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, όπου συζητούνταν 26 προτάσεις νόμου για τις εκποιήσεις, ήταν χαρακτηριστική: «O Δημοκρατικός Συναγερμός προτείνει την παγοποίηση κάθε εκποίησης πρώτης κατοικίας, αξίας μέχρι €400.000, για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών».

Η ανακοίνωση προκάλεσε έκπληξη και συζητήσεις: Το κόμμα, που μέχρι πρόσφατα δήλωνε κατηγορηματικά πως το πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού τομέα πρέπει να παραμένει σταθερό και ότι οποιαδήποτε συζήτηση για αλλαγές στις εκποιήσεις θα επιφέρει αβεβαιότητα και προβλήματα, αποφάσισε να προτείνει την αναστολή εκποιήσεων, κάνοντας στροφή 180 μοιρών από τις διαχρονικές του θέσεις.

Τα εργαλεία που έχουν στα χέρια τους οι τράπεζες έναντι μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως οι εκποιήσεις, ήταν αποτέλεσμα νομοθετικών ρυθμίσεων που ο ΔΗΣΥ είτε είχε προωθήσει είτε υπερψήφισε, με μόνιμη αιτιολόγηση την ανάγκη για σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Αυτό που σχολιάστηκε ευρέως δεν ήταν κατά πόσο η απόφαση για αναστολή εκποιήσεων ήταν ορθή ή εσφαλμένη, αλλά το γιατί ο Δημοκρατικός Συναγερμός «έσπασε» την πάγια κομματική γραμμή και παραβίασε τα όρια που το ίδιο το κόμμα έθετε εδώ και χρόνια, προτείνοντας αναστολή εκποιήσεων. Μετά την πρώτη σύγχυση που προκάλεσε αυτή η απόφαση, προστέθηκε μια νέα απόφαση που προκάλεσε μεγαλύτερα ερωτήματα, αφού λίγες ώρες αργότερα ο ΔΗΣΥ έκρινε τελικά πως έπρεπε να ανακαλέσει αυτή την πρόταση.

Η ηγεσία ανακάλεσε απόφαση της ηγεσίας

Δεν έχει δημοσιοποιηθεί τι μεσολάβησε μέσα σε μερικές ώρες, ώστε ο ΔΗΣΥ να αλλάξει δύο φορές άποψη σχετικά με την αναστολή εκποιήσεων.

Η πρόταση για αναστολή εκποιήσεων δεν προήλθε από χείλη ενός βουλευτή του κόμματος, που μπορεί να ήθελε να διαφοροποιήσει τη θέση του ή επειδή βλέπει με διαφορετικό τρόπο το πρόβλημα, αλλά από τον επίσημο ΔΗΣΥ. Δηλαδή, από την ηγεσία. Από την ίδια ηγεσία που, λίγα 24ωρα μετά, αρνιόταν τον εαυτό της και δήλωνε, κατόπιν συνάντησης με τον Υπουργό Οικονομικών, πως «κοινωνική πολιτική ασκεί το κράτος και αυτό πρέπει να το έχουμε καλά υπόψη μας».

Το πιο δυνατό χαρτί του ΔΗΣΥ, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κάποιος, είναι η οικονομική πολιτική και οι θέσεις του όσον αφορά την οικονομική σταθερότητα του τόπου, την οποία πολλές φορές στο παρελθόν υποστήριξε, ακόμη και με πολιτικό κόστος. Αυτό, τουλάχιστον, επιδεικνύει και προτάσσει το ίδιο το κόμμα σε κάθε κριτική. Ωστόσο, τα τελευταία γεγονότα δείχνουν είτε μια αλλαγή πλεύσης, είτε μια σύγχυση στην ηγεσία του κόμματος, η οποία προσπαθεί να ακροβατήσει μεταξύ των διαχρονικών αρχών του κόμματος και μιας πιο «φιλολαϊκής» και δημοφιλούς προσέγγισης, ενόψει βουλευτικών εκλογών.

Αυτό που φοβάται κάθε επενδυτής, κάθε εταιρεία, κάθε επιχειρηματίας και κάθε οικονομολόγος είναι η αστάθεια στην οικονομική πολιτική του κράτους. Η μεγαλύτερη ανησυχία για κάθε κράτος είναι η ευκολία με την οποία οι πολιτικές δυνάμεις μπορούν να διαφοροποιήσουν, ανά πάσα στιγμή, ένα σταθερό πλαίσιο, μέσα στο οποίο κινείται η οικονομία, παρασύροντας μαζί με αυτές τις αλλαγές κάθε ενέργεια και εκτίμηση από πλευράς επενδύσεων και επιχειρηματικών στρατηγικών, τις οποίες, είτε το αποδεχόμαστε είτε όχι, τις έχει ανάγκη η οικονομία.