Πάντρεμα των δύο κυβερνητικών νομοσχεδίων με τα οποία ενδυναμώνονται οι θεσμοί, το νομικό πλαίσιο και θωρακίζονται οι δανειολήπτες από τις εκποιήσεις, μαζί με κάποιες από τις 26 προτάσεις νόμου των κομμάτων που αφορούν πρωτοοφειλέτες, εγγυητές και πρόσβαση στη δικαιοσύνη, επιδιώκει η Βουλή, σε μια προσπάθεια να προσφέρουν δίκτυ προστασίας στους επηρεαζόμενους.

Χθες, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός προχώρησε με κίνηση ματ, καταθέτοντας στο Κοινοβούλιο τη δέσμη των νομοθετημάτων, παρόλο που αρχικά υπήρχαν αμφιβολίες για την ετοιμότητα του ΥΠΟΙΚ, λόγω των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων. Η κατάθεση των νομοσχεδίων εξέπληξε και τα κόμματα. Πέραν των νέων νομοσχεδίων, ο υπουργός δεσμεύθηκε πως θα ανοίξει εκ νέου το Σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης για διάστημα 2-3 μηνών με τους ίδιους όρους, κριτήρια και προϋποθέσεις, καθώς όπως εξήγησε κατά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, σε περίπτωση διαφοροποίησης του του θα χρειαστεί η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνολικά έχουν υποβληθεί 2.259 αιτήσεις για ένταξη στο Σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης, από τις οποίες οι 1.298 έχουν περάσει από εκτίμηση ενώ έχει απορριφθεί το 8% των αιτήσεων εξαιτίας της υπέρβασης της αξίας των ακινήτων.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή

Ένας από τους λόγους που κατατέθηκαν στη Βουλή τα νομοσχέδια είναι η διαμόρφωση των νέων δεδομένων και οι δύσκολες συνθήκες λόγω της κρίσης της Μέσης Ανατολής αλλά και της έξαρσης του αφθώδους πυρετού. Πάντως, ο κ. Κεραυνός διεμήνυσε στους βουλευτές πως θα πρέπει να φυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού η ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας και ο ρυθμός ανάπτυξη για να αντιμετωπιστούν οι πιθανές πληθωριστικές πιέσεις. Όπως υπέδειξε δεν θα πρέπει να προστεθούν επιπρόσθετοι κίνδυνοι στην οικονομία.

Χθες, ο υπουργός Οικονομικών παρουσίασε τα νομοσχέδια ,με τα οποία αναβαθμίζεται ο μηχανισμός επιβεβαίωσης του χρέους, που παρέχεται από την Χρηματοοικονομική Επίτροπο με τη προσθήκη δυνατότητας αναδιάρθρωσης του χρέους. Παράλληλα, εισάγεται η δεσμευτικότητα στις αποφάσεις της Επιτρόπου μέχρι €20 χιλ. για παράπονα εναντίων χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι δανειολήπτες θα μπορούν να αποταθούν ενωρίτερα στην Επίτροπο για επιβεβαίωση του χρέους, όταν λάβουν την επιστολή Τύπου «Ι» αντί της επιστολής Τύπου «ΙΑ». Ο κ. Κεραυνός κάλεσε τα κόμματα να εγκρίνουν τα νομοσχέδια πριν από την αυτοδιάλυση της Βουλής τον Απρίλιο.

Στην πράξη θα εφαρμοστούν τα εξής με τα νομοσχέδια:

Ν Σήμερα το νομικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα μετά από αίτημα του οφειλέτη να σταματά προσωρινά η εκποίηση της κατοικίας αξίας μέχρι €350 χιλ. για επιβεβαίωση του χρέους από την Χρηματοοικονομική Επίτροπο. Η εξέταση του αιτήματος διαρκεί 60 ημέρες και αποφασίζεται εάν η διαδικασία είτε θα συνεχίζει κανονικά είτε θα επανεκκινείται στη βάση του νέου οφειλόμενου ποσού. Με το νομοσχέδιο που τροποποιεί το νόμο του Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, ο δανειολήπτης θα έχει τη δυνατότητα όταν προσφύγει στην Επίτροπο, αλλά τα εμπλεκόμενα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία σε σχέση με τον τρόπο αναδιάρθρωσης και αποπληρωμής του χρέους, να αποταθεί σε Σύμβουλο Αφερεγγύοτητας για εξεύρεση λύσης διευθέτησης των οφειλών του, περιλαμβανομένου και της κατάρτισης προσωπικού σχέδιού αποπληρωμής. Ουσιαστικά το νομοσχέδιο λειτουργεί ως τελευταία προσπάθεια προστασίας της κύριας κατοικίας για να σταματά η εκποίηση και να οδηγείται σε αναδιάρθρωση του χρέους.

Ν Εισάγεται δεσμευτικότητας στις αποφάσεις της Χρηματοοικονομικού Επίτροπου μέχρι €20 χιλ. επί παραπόνων εναντίον χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα ενισχύσει την θέση των καταναλωτών θα συμβάλει στην αποφόρτιση των δικαστηρίων ενώ θα ενισχύσει τη φήμη της Κύπρου σε σχέση με την ποιότητα υπηρεσιών του χρηματοοικονομικού τομέα. Επιλέχθηκε το όριο των €20 χιλ. για την δεσμευτικότητα των αποφάσεων καθώς καλύπτει το 75% των καταγγελιών για τον χρηματοοικονομικό τομέα που υποβάλλονται στον Φορέα.

Επιμένουν τα κόμματα

Πάντως παρά την κατάθεση των νομοσχέδιων, κάποια από τα κόμματα επιμένουν στις δικές τους προτάσεις νόμου. Μάλιστα, σημειώνουν πως οι κυβερνητικές προτάσεις δεν επιλύουν στο σύνολο τους το πρόβλημα των πλειστηριασμών. Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως είναι θετικοί στις προτάσεις νόμου, νοούμενου ότι δεν αντιμετωπίζουν συνταγματικά ζητήματα. Τη Δευτέρα θα συζητηθούν όλα και πάλι στην Επιτροπή Οικονομικών.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού, κατηγόρησε την κυβέρνηση πως θέλει να αποφύγει όπως ο διάβολος το λιβάνι την επαναφορά του δικαιώματος των δανειοληπτών και εγγυητών να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για αναστολή των εκποιήσεων για καταχρηστικές ρήτρες. Όπως είπε, η κυβέρνηση μετά από οκτώ χρόνια επαναφέρει τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου, τονίζοντας πως από τη συζήτηση δεν αφαιρούνται οι δικές τους προτάσεις.