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Το τραπεζικό οικοσύστημα της Κύπρου βρίσκεται σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών, καθώς η τεχνολογία μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο τράπεζες, επιχειρήσεις και καταναλωτές συναλλάσσονται και διαχειρίζονται τις οικονομικές τους δραστηριότητες.

Όταν λέμε ή ακούμε για τραπεζικό οικοσύστημα, ο όρος περιλαμβάνει όλο το περιβάλλον που σχετίζεται με τις τράπεζες και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Κύπρο. Για παράδειγμα, σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγονται οι τράπεζες, η Κεντρική Τράπεζα, χρηματοπιστωτικές οργανώσεις, εταιρείες πληρωμών και fintech, εποπτικοί φορείς, πελάτες, επιχειρήσεις και επενδυτές.

Η ψηφιοποίηση των τραπεζικών υπηρεσιών, η τεχνητή νοημοσύνη, το Open Banking, οι νέες λύσεις πληρωμών, η κυβερνοασφάλεια και η αξιοποίηση των δεδομένων αποτελούν πλέον βασικούς άξονες της στρατηγικής του χρηματοοικονομικού τομέα.

Παράλληλα, η ανάπτυξη των FinTech εταιρειών και η είσοδος νέων τεχνολογικών παικτών δημιουργούν ένα πιο σύνθετο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η τραπεζική εμπειρία μεταφέρεται ολοένα και περισσότερο από το κατάστημα στις ψηφιακές πλατφόρμες. Η δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών, πληρωμών και άλλων τραπεζικών εργασιών, μέσω κινητών τηλεφώνων και διαδικτυακών εφαρμογών, έχει καταστεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας.

Τι είναι το Open Banking

Για να γίνει πιο κατανοητό, να εξηγήσουμε τι είναι το Open Banking (ανοικτή τραπεζική). Είναι ένα μοντέλο στο οποίο ο πελάτης μπορεί, με τη συγκατάθεσή του, να επιτρέπει σε τρίτες αδειοδοτημένες εταιρείες -π.χ. fintechs- να αποκτούν πρόσβαση σε συγκεκριμένα τραπεζικά δεδομένα ή να εκτελούν πληρωμές μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού.

Aυτό ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να μοιράζεται, με τη συγκατάθεσή του, τα τραπεζικά του δεδομένα και να χρησιμοποιεί υπηρεσίες διαφορετικών παρόχων μέσα από ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον.

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι ο έλεγχος παραμένει στον πελάτη. Η πρόσβαση στα δεδομένα δεν είναι ανεξέλεγκτη, αλλά βασίζεται στη συγκατάθεση του χρήστη και σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τους αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Στην Κύπρο, η παροχή υπηρεσιών πληρωμών διέπεται από τη νομοθεσία που ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή οδηγία PSD2, ενώ η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει κεντρικό ρόλο στην αδειοδότηση και εποπτεία των σχετικών ιδρυμάτων. Το Open Banking δημιουργεί, έτσι, προϋποθέσεις για περισσότερη καινοτομία, αλλά και για έναν χρηματοοικονομικό τομέα στον οποίο η τράπεζα δεν είναι πλέον ο μοναδικός κόμβος παροχής υπηρεσιών.

Μια νέα εποχή

Η κατεύθυνση που δίνουν με τακτικές αναλύσεις τόσο η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι ότι η ψηφιοποίηση δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών.

Οι επενδύσεις στην τεχνολογία μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, να περιορίσουν μακροπρόθεσμα το λειτουργικό κόστος και να αναβαθμίσουν την εμπειρία των πελατών, την ίδια ώρα όμως δημιουργούν νέες προκλήσεις σε επίπεδο κυβερνοασφάλειας, διαχείρισης δεδομένων και επιχειρησιακής ανθεκτικότητας.

Για τις εποπτικές αρχές, επομένως, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η ταχύτερη υιοθέτηση της τεχνολογίας, αλλά ένας ψηφιακός μετασχηματισμός που θα στηρίζεται σε ισχυρή διακυβέρνηση, κατάλληλες επενδύσεις και αποτελεσματική διαχείριση των νέων κινδύνων

Για τις τράπεζες, η ψηφιοποίηση δεν αφορά μόνο την ευκολία του πελάτη. Συνδέεται επίσης με την αυτοματοποίηση διαδικασιών, τη μείωση του λειτουργικού κόστους, την ταχύτερη εξυπηρέτηση και τη δημιουργία νέων προϊόντων.

Το σίγουρο είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα διαμορφώσουν την επόμενη ημέρα του χρηματοοικονομικού κλάδου. Οι εφαρμογές της μπορούν να επεκταθούν από την αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση πελατών και την ανάλυση δεδομένων έως τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών, την πρόληψη απάτης και την καλύτερη αξιολόγηση κινδύνων. Ωστόσο, η αξιοποίηση της AI συνοδεύεται και από νέες απαιτήσεις. Η ποιότητα των δεδομένων, η προστασία προσωπικών πληροφοριών, η διαφάνεια των αλγορίθμων και η κανονιστική συμμόρφωση αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις.

Η ανάπτυξη του FinTech δημιουργεί νέες δυνατότητες αλλά και νέες μορφές ανταγωνισμού. Εταιρείες τεχνολογίας και εξειδικευμένοι πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προσφέρουν λύσεις που καλύπτουν από τις πληρωμές και τις μεταφορές χρημάτων μέχρι τη διαχείριση οικονομικών δεδομένων.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επισημαίνει ότι η ψηφιοποίηση μεταβάλλει ήδη τα επιχειρηματικά μοντέλα των τραπεζών και ενισχύει τον ανταγωνισμό από αμιγώς ψηφιακές τράπεζες και νέους παρόχους. Η ανάπτυξη αυτών των μοντέλων μπορεί να προσφέρει περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές και να ωθήσει τις παραδοσιακές τράπεζες να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους. Ταυτόχρονα, όμως, δημιουργεί νέες προκλήσεις για την κερδοφορία, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη διαχείριση των τεχνολογικών κινδύνων.

Οι πληρωμές γίνονται άμεσες

Οι σύγχρονες λύσεις πληρωμών αποτελούν έναν ακόμη βασικό πυλώνα της μετάβασης. Ψηφιακά πορτοφόλια, ανέπαφες συναλλαγές, ηλεκτρονικό εμπόριο και άμεσες πληρωμές μεταβάλλουν σταδιακά τις καταναλωτικές συνήθειες. Για τους πολίτες, η ταχύτητα και η ευκολία αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Για τις επιχειρήσεις, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ανάγκη για ασφαλείς, γρήγορες και εύχρηστες υποδομές πληρωμών, ενώ παράλληλα ενισχύει τον ανταγωνισμό μεταξύ παραδοσιακών και νέων παρόχων.

Οι άμεσες πληρωμές αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα της αλλαγής. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει ότι οι μεταφορές χρημάτων μπορούν να εκτελούνται σε λίγα δευτερόλεπτα, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες του χρόνου.

Για τις τράπεζες στην Κύπρο, η υποχρέωση λήψης άμεσων πληρωμών εφαρμόστηκε από τις 9 Ιανουαρίου 2025 και η υποχρέωση αποστολής από τις 9 Οκτωβρίου 2025. Οι υπηρεσίες άμεσων πληρωμών πρέπει επίσης να προσφέρονται μέσω των ίδιων διαύλων που χρησιμοποιούνται για τις παραδοσιακές μεταφορές χρημάτων. Η εξέλιξη αυτή αλλάζει τις προσδοκίες των πελατών. Η τραπεζική συναλλαγή παύει να συνδέεται με τις εργάσιμες ώρες και τον χρόνο αναμονής. Η αμεσότητα γίνεται σταδιακά το νέο πρότυπο.

Κυβερνοασφάλεια: η άλλη όψη της ψηφιοποίησης

Όσο αυξάνεται η εξάρτηση από τις ψηφιακές υποδομές, τόσο αυξάνονται και οι κίνδυνοι. Η κυβερνοασφάλεια βρίσκεται πλέον στον πυρήνα της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Οι τράπεζες και οι εταιρείες του οικοσυστήματος καλούνται να επενδύουν συνεχώς στην προστασία συστημάτων, δεδομένων και συναλλαγών, αλλά και στην ενημέρωση των χρηστών για τους κινδύνους ηλεκτρονικής απάτης.

Στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η Κεντρική Τράπεζα αναφέρει ότι, κατά το 2025, οι κίνδυνοι κυβερνοασφάλειας παρέμειναν αυξημένοι και συνέχισαν να αποτελούν ουσιώδη πηγή ανησυχίας για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Oι απειλές στον κυβερνοχώρο είναι πλέον πολυδιάστατες και με αυξημένο δυνητικό αντίκτυπο, ενώ οι επιπτώσεις τους δύνανται να υπερβούν το επίπεδο του μεμονωμένου ιδρύματος, επηρεάζοντας το ευρύτερο χρηματοοικονομικό σύστημα μέσω λειτουργικών και χρηματοοικονομικών διαύλων, καθώς και μέσω κλονισμού της εμπιστοσύνης στο σύστημα.

Το δυσμενέστερο γεωπολιτικό περιβάλλον ενισχύει περαιτέρω τη σημασία των κινδύνων κυβερνοασφάλειας. Η άνοδος της γεωπολιτικής έντασης και του διεθνούς κατακερματισμού έχει ενισχύσει τον ρόλο των κυβερνοεπιθέσεων ως μέσου υβριδικών απειλών, ιδίως όταν αυτές στοχεύουν κρίσιμες υποδομές, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια και ο χρηματοοικονομικός τομέας.

Στην έκθεση αναφέρονται, κατά την περίοδο 2025-2026, συντονισμένες επιθέσεις τύπου DDoS (Distributed Denial of Service ) στην Κύπρο, στόχευσαν, μεταξύ άλλων, τραπεζικά ιδρύματα και κρίσιμες ψηφιακές υποδομές, προκαλώντας προσωρινές διαταραχές στη διαθεσιμότητα υπηρεσιών.

Παράλληλα, σημειώνει η Κεντρική Τράπεζα, η αυξανόμενη ψηφιοποίηση του χρηματοοικονομικού τομέα καθιστά την κυβερνοασφάλεια κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση της επιχειρησιακής συνέχειας, ιδίως υπό το πρίσμα της αυξανομένης συχνότητας και πολυπλοκότητας των κυβερνοεπιθέσεων σε ένα επιβαρυμένο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Οι κίνδυνοι κυβερνοασφάλειας, υποδεικνύεται, ενισχύονται περαιτέρω από τις πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, ιδίως μέσω της ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων αιχμής (frontier AI models – FAIM), τα οποία δύνανται να επιταχύνουν τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση ευπαθειών λογισμικού.

Το συνέδριο του Forbes Cyprus

Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, το Forbes Cyprus Next Generation Banking & Fintech Summit -το πρώτο συνέδριο του Forbes Cyprus, που κυκλοφορεί από τονΌμιλο Φιλελεύθερος-το οποίοθα πραγματοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Four Seasons, στη Λεμεσό, έρχεται να θέσει ένα φιλόδοξο αλλά απολύτως επίκαιρο ερώτημα: Μπορεί η Κύπρος να γίνει κάτι περισσότερο από μια αγορά που υιοθετεί τις εξελίξεις και να εξελιχθεί σε έναν περιφερειακό κόμβο όπου αυτές οι εξελίξεις δημιουργούνται, δοκιμάζονται και αναπτύσσονται;

Το πρώτο συνέδριο του Forbes Cyprus για το banking και το fintech δεν φιλοδοξεί να δώσει εύκολες απαντήσεις. Φιλοδοξεί να ανοίξει τη συζήτηση σε σωστές βάσεις.

Η συμμετοχήκαι η παρέμβαση τουΠροέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδηστο συνέδριο προσδίδει ξεχωριστή σημασία σε μια συζήτηση που αφορά όχι μόνο τον χρηματοοικονομικό κλάδο, αλλά την ευρύτερη αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Ο διακεκριμένος καθηγητής Κώστας Μαρκίδης, του London Business School, ως κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου, θα αναλύσει τη διεθνή οπτική για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, που είναι απαραίτητο για μια μικρή οικονομία που επιδιώκει να διαδραματίσει αναβαθμισμένο ρόλο.