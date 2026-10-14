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Πριν από μερικά χρόνια, αν κάποιος τολμούσε έστω και να ψελλίσει την ιδέα ότι η Κύπρος θα μπορούσε να διεκδικήσει ένα κομμάτι από την αγορά των νέων τεχνολογιών και μάλιστα στον τραπεζικό τομέα, στην καλύτερη περίπτωση θα τον περνούσαν για ονειροπόλο.

Και ουδείς θα μπορούσε να αδικήσει όσους αντιμετώπιζαν με δυσπιστία ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αφού οι πολίτες είχαν περάσει μέσα από μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις, ενώ οι κυπριακές τράπεζες βρίσκονταν στη μέγγενη των προβλημάτων που αυτή προκάλεσε.

Ωστόσο, όπως φάνηκε μέσα από τις συζητήσεις μεταξύ πολιτειακών αξιωματούχων, εκπροσώπων εποπτικών αρχών, στελεχών τραπεζών, επικεφαλής τεχνολογικών εταιρειών και ακαδημαϊκών, η Κύπρος όχι απλώς μπορεί πλέον να θέτει έναν τέτοιο στόχο, αλλά φαίνεται πως έχει ήδη θέσει και τις βάσεις για να τον πετύχει.

Το ευτύχημα, όπως διαφαίνεται, είναι ότι το πλήγμα στον τραπεζικό τομέα δεν ήταν ανεπανόρθωτο και πως μέσα από αυτή την κρίση όχι μόνο διορθώθηκαν λάθη του παρελθόντος, αλλά έγιναν και σημαντικά βήματα που μπορούν πλέον να αποφέρουν οφέλη στην κυπριακή οικονομία. Κι αυτό γιατί οι προκλήσεις της νέας εποχής και η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες, όχι μόνο για τις τράπεζες, αλλά και για την ίδια την Κύπρο.

Αυτό τουλάχιστον ήταν ένα από τα κεντρικά συμπεράσματα της συνόδου Forbes Cyprus Next Gen Banking & Fintech Summit, που πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη, στο ξενοδοχείο Four Seasons στη Λεμεσό, με τη συμμετοχή πέραν των 250 ατόμων, ανάμεσά τους και σημαντικές προσωπικότητες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τη Μέση Ανατολή.

Στη Σύνοδο έδωσαν το παρών ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πολιτειακοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι εποπτικών αρχών, επικεφαλής τραπεζών και διεθνών εταιρειών fintech, αλλά και διακεκριμένοι καθηγητές.

Και η παρουσία όλων αυτών μόνο τυχαία δεν ήταν, αφού στόχος της πρώτης αυτής Συνόδου, που διοργάνωσε ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός «Ο Φιλελεύθερος», σε συνεργασία με την Capital S.A., ήταν να βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας, μαζί με την ακαδημαϊκή κοινότητα, και να συζητήσουν για την επόμενη ημέρα της Κύπρου στον τομέα των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών.

Εξάλλου, όπως τονίστηκε και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, αυτή είναι και η συνταγή της επιτυχίας για να μπορέσει η Κύπρος να βγει κερδισμένη. Δηλαδή, η συνεργασία όλων, από την πολιτεία και τις εποπτικές αρχές μέχρι τις ίδιες τις επιχειρήσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Το στοίχημα για την Κύπρο

Η Κύπρος μπορεί και έχει τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε ανταγωνιστικό κέντρο χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, αυτό είναι κάτι που έγινε παραδεκτό από όλους τους παρευρισκόμενους στη Σύνοδο, ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να έρθει αυτόματα και σίγουρα χωρίς πρώτα να εκτιμηθούν οι δυνατότητες της Κύπρου.

Αυτή εξάλλου είναι και η εκτίμηση του διακεκριμένου καθηγητή του London Business School Κώστα Μαρκίδη, ο οποίος ήταν ο κεντρικός ομιλητής της Συνόδου, καθώς μέσα από συνέντευξη του που παραχώρησε στο Forbes Cyprus, ενόψει του συνεδρίου, είχε εκφράσει την άποψη πως η Κύπρος μπορεί να ανταγωνιστεί άλλες χώρες, χωρίς όμως να προσπαθήσει να επενδύσει παντού.

Όπως είχε επεξηγήσει, η Κύπρος πρέπει να εστιάσει σε συγκεκριμένους τομείς για επενδύσεις, να γίνει ταχύτερη, να ενισχύσει το κανονιστικό της πλαίσιο και να χαράξει μια κοινή εθνική στρατηγική, με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να εστιάσει σε λίγους τομείς στους οποίους θα μπορούσε να αποκτήσει ουσιαστικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες χώρες.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τις παρεμβάσεις των ομιλητών και των συμμετεχόντων στη Σύνοδο η Κύπρος δεν φαίνεται να ξεκινά από το «μηδέν». Όπως διαφάνηκε από τις συζητήσεις, η χώρα μας διαθέτει ένα τραπεζικό σύστημα που έχει ενισχύσει την ανθεκτικότητα του, ένα τεχνολογικό τομέα που αναπτύσσεται συνεχώς, πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά αλλά και ένα αξιόπιστο περιβάλλον για τους επενδυτές.

Προαπαιτούμενο φυσικά για όλα αυτά, και το πραγματικό στοίχημα για την Κύπρο, όπως παραδέχονται όλοι, είναι πρώτα η χώρα μας να καταφέρει να διασφαλίσει μια αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ κράτους, εποπτικών αρχών, τραπεζών, fintech και ακαδημαϊκών, με τελικό στόχο όχι την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, αλλά την παραγωγή και την εξαγωγή χρηματοοικονομικών τεχνολογιών.

Οι τράπεζες κέρδισαν την πρώτη μάχη

Μια άλλη σημαντική παράμετρος που τέθηκε επί τάπητος ήταν ο συναγωνισμός μεταξύ τραπεζών και εταιρειών fintech. Το ζήτημα αυτό ανέπτυξε ο κεντρικός ομιλητής της Συνόδου, ο διακεκριμένος Κύπριος καθηγητής του London Business School, Κώστας Μαρκίδης, η παρουσίαση του οποίου κέντρισε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων.

Ο κ. Μαρκίδης εξήγησε ότι οι τράπεζες έχουν κερδίσει την πρώτη μάχη, παρά τις σημαντικές αλλαγές που επέφερε η ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας από τις εταιρείες fintech, συμπληρώνοντας πως αν και οι fintech κατάφεραν να προσφέρουν ταχύτερες και πιο εύχρηστες υπηρεσίες, που αφορούν κυρίως πληρωμές, εντούτοις, δεν κατάφεραν να εκτοπίσουν τις μεγάλες τράπεζες.

Όπως επεξήγησε, οι τράπεζες διατηρούν την κυριαρχία τους σε βασικές υπηρεσίες, όπως δάνεια και διαχείριση πλούτου και ενώ ταυτόχρονα έχουν προσαρμοστεί στις τεχνολογικές εξελίξεις που επέφεραν οι fintech. Σύμφωνα με τον καθηγητή, η επόμενη ημέρα στον χρηματοοικονομικό τομέα θα είναι ένα υβριδικό μοντέλο, που θα χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη τραπεζών και fintech, με τις πρώτες να αξιοποιούν τις καινοτομίες των δεύτερων, αλλά και με νέες προκλήσεις από τους τεχνολογικούς κολοσσούς και την τεχνητή νοημοσύνη.

Νίκος Χριστοδουλίδης: Άνοιξε ο δρόμος για επενδύσεις

Την οικονομική σταθερότητα και την ενίσχυση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος ως βασικά πλεονεκτήματα για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων ανέδειξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στην ομιλία του στη Σύνοδο.

Ο Πρόεδρος, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας κατά περίπου 10% την τελευταία τριετία, στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας αλλά και στη μείωση του δημόσιου χρέους. Παράλληλα, έθεσε ως στόχο την καθιέρωση της Κύπρου ως ευρωπαϊκού κόμβου χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.

Ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης του ανταγωνισμού στον τραπεζικό τομέα, ώστε η οικονομική ευρωστία των τραπεζών να μεταφράζεται σε ουσιαστικά οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, μέσα από καλύτερες αποδόσεις για τους καταθέτες, ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων.

Τάσος Αναστασίου: Χρειάζεται συνεχής μετασχηματισμός

Στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις αναφέρθηκε στον εναρκτήριο χαιρετισμό του ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου Φιλελεύθερος, Τάσος Αναστασίου, χαρακτηρίζοντας τη Σύνοδο μια σημαντική πρωτοβουλία για τις εξελίξεις που επαναπροσδιορίζουν το χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Ο κ. Αναστασίου στάθηκε ιδιαίτερα στη διεθνή συμμετοχή και στη σημασία της συνάντησης εκπροσώπων της πολιτείας, τραπεζών, επενδυτών και τεχνολογικών εταιρειών. Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα κατά πόσον η Κύπρος μπορεί να αναπτύξει ένα ανταγωνιστικό οικοσύστημα fintech, προσελκύοντας διεθνείς επιχειρήσεις.

Υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη συνεχούς μετασχηματισμού των τραπεζών, φέρνοντας ως παράδειγμα την Τράπεζα Κύπρου και την ικανότητά της να εξελίσσεται. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην τεχνητή νοημοσύνη, στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και στις νέες μορφές πληρωμών, τονίζοντας ότι η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ψηφιακή εξέλιξη.