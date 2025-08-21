Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε το βράδυ της Πέμπτης τον Καγκελάριο της Αυστρίας Κριστιάν Στόκερ στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα παρατεθεί δείπνο προς τιμήν του.

Όπως αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σε ανάρτησή του στο ‘Χ’ “η επίσκεψη, μία από τις πρώτες του Καγκελάριου μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, σηματοδοτεί την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση των εξαιρετικών σχέσεων Κύπρου-Αυστρίας τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε διμερές επίπεδο”.