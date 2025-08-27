Η Ελλάδα θα είναι πάντοτε στο πλευρό της Κύπρου, υπογραμμίστηκε κατά τη σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Ιωάννη Μιχαήλ Λοβέρδο, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για να χαιρετίσει τις εργασίες του Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων Διασποράς.

Κατά τη συνάντηση τους στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσορίζοντας τον κ. Λοβέρδο είπε ότι «είναι πάντα χαρά να σας έχουμε στην Κύπρο, ειδικότερα μέσα στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου που έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Είπα και χθες ότι είχα την ευλογία με υπό διαφορετικές ιδιότητες, ως φοιτητής στις Ηνωμένες Πολιτείες, αργότερα ως διπλωμάτης στο Λονδίνο, στην Αθήνα, μετά ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και Υπουργός Εξωτερικών, να γνωρίσω από πρώτο χέρι την παροικία μας, την Ομογένεια μας, όπου κάνουν μια τρομερή δουλειά. Και το λέω με όλη τη σημασία των λέξεων, είναι οι καλύτεροι Πρεσβευτές μας στο εξωτερικό. Μάλιστα, τώρα είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, ειδικότερα για την κυπριακή παροικία, όπου τα παιδιά των αποδήμων μας διατηρούν ακόμη ισχυρούς δεσμούς με την πατρίδα, αλλά την ίδια στιγμή έχουν ενσωματωθεί στις χώρες που φιλοξενούνται, είναι σε σημαντικές πολιτικές, οικονομικές θέσεις στις χώρες που φιλοξενούνται. Άρα, έχουμε υποχρέωση να τους αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο, να εργαστούμε από κοινού. Πιστεύω πάρα πολύ στην Ομογένεια. Ως φοιτητής στη Νέα Υόρκη είχα εκπροσωπήσει τους φοιτητές της των Ηνωμένων Πολιτειών στο 1ο Συνέδριο Απόδημου Ελληνισμού. Ήταν μια τεράστια επιτυχία. Άρα, πρέπει να δούμε πώς ενώνουμε δυνάμεις, να αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο την παροικία μας.

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Ελληνική Κυβέρνηση, αυτές είναι αδελφικές. Μάλιστα προχωρήσαμε ένα βήμα περισσότερο με τον Πρωθυπουργό στη βάση αυτού που επιχειρήσαμε και από την πρώτη στιγμή να εμπεδώσουμε, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι μόνο το κυπριακό πρόβλημα, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι η λύση σε πολλά των προβλημάτων που αντιμετωπίζει είτε η περιοχή είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι συζητήσεις μας έχουν ξεφύγει από αυτό το παραδοσιακό που υπήρχε για πολλά χρόνια, απόλυτα δικαιολογημένο, συζητήσεις μόνο επί των σκληρών εθνικών θεμάτων, όπως το Κυπριακό, τα ελληνοτουρκικά, θέματα άμυνας και ασφάλειας, και για αυτό τον λόγο είναι που υιοθετήσαμε της Διακυβερνητικές Διασκέψεις, όπου συζητούμε θέματα, τα οποία άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών μας. Υπάρχει μια πολύ ισχυρή συνεργασία σε διάφορους τομείς, ανταλλαγή τεχνογνωσίας στους τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ναυτιλίας, της παιδείας, σε όλους τους τομείς και αυτό το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό».

Από πλευράς του ο κ. Λοβέρδος είπε ότι «είναι μεγάλη η χαρά μου που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Μεταφέρω τη βαθιά εκτίμησή που έχουν προς το πρόσωπό σας και ο Πρωθυπουργός και όλη η Κυβέρνηση και την εκτίμηση και την προσωπική μου αγάπη».

Πρόσθεσε ότι του έχει κάνει μεγάλη θετική εντύπωση ακούγοντας τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στο Capital Link στη Νέα Υόρκη όταν μίλησε για διάφορα θέματα, πέραν του Κυπριακού, αναδεικνύοντας με την ομιλία του μια άλλη Κύπρο, η οποία δεν είναι μόνο αυτό. «Είναι μια Κύπρος η οποία παράγει, δημιουργεί και είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο που κάνετε, το Minds in Cyprus».

Πρόσθεσε ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο είναι το δημογραφικό. Αυτό μας ‘σκοτώνει’ και χρειάζεται να αλλάξουμε την πορεία αυτή. Υπάρχουν πολλά εθνικά ζητήματα τα οποία μπορεί να μη σχετίζονται άμεσα με το κυπριακό πρόβλημα, αλλά έχουν την αξία τους. Συνδέονται άμεσα και αυτά πρέπει να τονίσουμε.

Εμείς είμαστε εδώ πάντα για να συνδράμουμε την Κυπριακή Κυβέρνηση σε ό,τι μας έχει ανάγκη και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Το ξέρετε αυτό. Άλλωστε 51 χρόνια είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και εκτιμούμε πάρα πολύ τις προσπάθειες που καταβάλλει και η σημερινή Κυβέρνηση της Κύπρου προς την κατεύθυνση αυτή».

Είπε, ακόμη, ότι «η Ελλάδα θα είναι πάντα αρωγός της Κύπρου σε ό,τι τη χρειαστεί και σε ό,τι μπορεί να προσφέρει».

Επεσήμανε, τέλος, πως «το κυπριακό θέμα δεν είναι διμερής διαφορά της Ελλάδος με την Τουρκία. Είναι ένα διεθνές ζήτημα που αφορά τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτίστως, αλλά και όλους τους παράγοντες της διεθνούς κοινότητας. Και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους και ότι είναι ένα θέμα που υπερβαίνει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ένα θέμα το οποίο πρέπει όλοι να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».