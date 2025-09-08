Ο πρώην Υπαρχηγός της Αστυνομίας Δημήτρης Δημητρίου εντάσσεται στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού στην Επαρχία Λευκωσίας ως αριστίνδην υποψήφιος, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου.

Κατά την παρουσίασή του, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ότι η πρόταση έγινε «ως αποτέλεσμα βαθιάς εκτίμησης στην πορεία και στην αξιόλογη προσφορά του», τονίζοντας ότι ο κ. Δημητρίου υπηρέτησε για δεκαετίες με ευσυνειδησία, αξίες και συνέπεια. «Φέρνει μαζί του πολύτιμη γνώση και εμπειρία, που μπορεί να μετατραπεί σε λύσεις για μεγάλα ζητήματα όπως η δημόσια τάξη, το μεταναστευτικό, η οδική ασφάλεια και το κυκλοφοριακό», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο κ. Δημητρίου ευχαρίστησε την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ για την τιμητική πρόταση, δηλώνοντας ότι την αποδέχθηκε «με πλήρη συναίσθηση και με την πεποίθηση ότι μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει στον τόπο». «Μετά από τέσσερις και πλέον δεκαετίες υπηρεσίας στην Αστυνομία, είμαι έτοιμος να μεταφέρω αυτή τη γνώση στην πολιτική δράση, με μοναδικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δήλωση Προέδρου ΔΗΣΥ κ. Αννίτας Δημητρίου

Η απόφασή μας να προτείνουμε τον αγαπητό μου Δημήτρη Δημητρίου ως Αριστίνδην υποψήφιο στη Λευκωσία, έρχεται ως αποτέλεσμα βαθιάς εκτίμησης στην πορεία και στην αξιόλογη προσφορά του. Υπηρέτησε για δεκαετίες, με ευσυνειδησία, με πίστη σε αξίες, συνέπεια και σοβαρότητα.

Ο κ. Δημητρίου φέρνει μαζί του πολύτιμη γνώση και εμπειρία. Εμπειρία ζωής, εμπειρία διαχείρισης κρίσεων, εμπειρία που μπορεί να μετατραπεί σε λύσεις για τα μικρά και μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία μας: την έννομη και δημόσια τάξη, το μεταναστευτικό, την οδική ασφάλεια,το κυκλοφοριακό, την καθημερινότητα του πολίτη.

Αγαπητέ μου Δημήτρη χαίρομαι πολύ που θα σε έχουμε μαζί σε αυτήν την πορεία. Να ξέρεις ότι οι δικές σου προτεραιότητες είναι και δικές μας.Ανυπομονώ να διανύσουμε μαζί αυτή την πορεία. Καλωσόρισες.

Δήλωση κ. Δημήτρη Δημητρίου

Η επιλογή σας κυρία Πρόεδρε, να με προτείνετε ως Αριστίνδην υποψήφιοΒουλευτή, αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και βαριά ευθύνη.

Αποδέχθηκα την πρόσκληση με πλήρη συναίσθηση ότι μπορώ να συνεχίσωνα προσφέρω στον τόπο μας. Μετά από τέσσερις και πλέον δεκαετίεςυπηρεσίας στην Αστυνομία, με γνώση και εμπειρίες, είμαι έτοιμος να τις προσφέρω στην πολιτική δράση με μοναδικό γνώμονα το δημόσιοσυμφέρον.

Επιθυμώ να υπηρετήσω τον πολίτη με εντιμότητα και αποφασιστικότητακαι θα συνεχίσω στον πολιτικό τώρα στίβο να αγωνίζομαι για ένα κράτοςδικαιοσύνης, διαφάνειας, αξιοκρατίας και προόδου που να εμπνέειεμπιστοσύνη.

Πολύ σωστά είπατε, γνωρίζω τα προβλήματα, τα βίωσα από κοντά. Έζησατην κοινωνία από μέσα και γνωρίζω τι πρέπει να γίνει. Είμαιαποφασισμένος να εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις, να εργαστούμε μαζί, για να βρούμε τις λύσεις.