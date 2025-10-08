Προσκλητήριο αναγνώρισης του ψευδοκράτους από τα τουρκογενή κράτη απηύθυναν Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Χακάν Φιντάν κατά τη 12η σύνοδο του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών που πραγματοποιείται στο Αζερμπαϊτζάν. Στους συμμετέχοντες και ο Ερσίν Τατάρ ο οποίος άδραξε την ευκαιρία για να στείλει μηνύματα ενόψει της ψηφοφορίας στα κατεχόμενα για την ανάδειξη νέου ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Σε ομιλία του κατά τη σύνοδο ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διαμήνυσε πως «ο τουρκογενής κόσμος δεν αφήνει μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς του» και στηρίζει τη λύση δύο κρατών στην Κύπρο, εκφράζοντας παράλληλα τη χαρά του για τη συμμετοχή του Ερσίν Τατάρ. Σε άλλο σημείο της ομιλίας του είπε ότι η Διακήρυξη της Γκαμπάλα, που υπεγράφη στο τέλος της Συνόδου, «θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον μεγάλο τουρκογενή κόσμο».

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, υποστήριξε πως το ψευδοκράτος αποτελεί «αναπόσπαστο κομμάτι του τουρκογενούς κόσμου» και κάλεσε τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών να «σηκώσουν το βάρος της ευθύνης» για την άρση της «άδικης απομόνωσης» των Τουρκοκυπρίων, κατά την έκφρασή του.

Μιλώντας στους ομολόγους του κατά τη 12η Σύνοδο Κορυφής του ΟΤΚ στο Αζερμπαϊτζάν, ο Χακάν Φιντάν ανέφερε πως «πιστεύουμε ότι είναι ευθύνη της Οικογενειακής μας Συνέλευσης να αρθεί η άδικη απομόνωση που υφίσταται ο ‘τουρκοκύπριος λαός’, ο οποίος αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος του Τουρκογενούς Κόσμου, και να αναγνωριστούν τα δικαιώματά του».

Ανέφερε ότι το ψευδοκράτος εντάχθηκε ως παρατηρητής στον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών το 2022, σημειώνοντας ότι αυτή η εξέλιξη «ενίσχυσε την ενότητα του τουρκογενούς κόσμου».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου İHA, ο Φιντάν τόνισε ότι ο «τουρκογενής κόσμος πρέπει να μετατραπεί σε βασικό παράγοντα που διαμορφώνει τις περιφερειακές ισορροπίες» και ζήτησε «συχνότερη συνεννόηση και κοινές δράσεις» ανάμεσα στα κράτη-μέλη του οργανισμού.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, κατά την ομιλία του στη σύνοδο, αναφέρθηκε στους «κοινούς ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς» ανάμεσα στα κράτη του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών. Ο κ. Τατάρ εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ για τη φιλοξενία, επισημαίνοντας τη σημασία των κοινών ριζών ως παράγοντα ενότητας και συνεργασίας μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στην περιφερειακή οργάνωση.

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τ/κ Τύπο, στην ομιλία του κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου, ανέφερε ότι «οι κοινές ρίζες και το κοινό πολιτισμικό υπόβαθρο αποτελούν τον ισχυρότερο ηθικό σύνδεσμο που μας ενώνει». Είπε επίσης, ότι η σύνοδος συνέπεσε με την πέμπτη επέτειο της νίκης στο Καραμπάχ, χαρακτηρίζοντας την ως «σύμβολο ενότητας και αλληλεγγύης του τουρκικού κόσμου». Σύμφωνα με τον ίδιο, «η επιτυχία αυτή απέδειξε πως, όταν υπάρχει συνοχή, μπορούν να ξεπεραστούν όλες οι δυσκολίες».

Αναφερόμενος στις σχέσεις με το Αζερμπαϊτζάν, ο κ. Τατάρ δήλωσε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό του, υπογραμμίζοντας ότι «η κοινή ιστορία και οι πνευματικοί δεσμοί ενισχύουν τη συνεργασία» και εκφράζοντας την πεποίθηση πως αυτή η συνεργασία «θα εξελιχθεί σε στρατηγική εταιρική σχέση και κοινό μέλλον».

Ο Ταχσίν Ερτουγρούλογλου είπε ότι το ψευδοκράτος αποτελεί τη «στρατηγική καρδιά του τουρκικού κόσμου στην Ανατολική Μεσόγειο». Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών (ΟΤΚ), στην Γκαμπάλα του Αζερμπαϊτζάν, όπου υποστήριξε ότι το κατοχικό καθεστώς είναι έτοιμο να συμβάλει στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα.

Σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά τ/κ μέσα ενημέρωσης, ο κ. Ερτουγρούλογλου αναφέρθηκε στη θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς για λύση βασισμένη σε “δύο κυρίαρχα ισότιμα κράτη”, υποστηρίζοντας ότι «στην Κύπρο υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί και δύο ξεχωριστά κράτη». Ισχυρίστηκε ότι οι προσεγγίσεις που αγνοούν την «κυριαρχική ισότητα» του ψευδοκράτους είναι καταδικασμένες σε αποτυχία.

Παράλληλα, κατηγόρησε την Κυπριακή Δημοκρατία για «πολιτικές έντασης και πρόκλησης» στην Ανατολική Μεσόγειο, αναφερόμενος στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, καθώς και για μονομερείς ενέργειες στο ζήτημα των υδρογονανθράκων που, όπως είπε, παραβιάζουν τα «δικαιώματα» του ψευδοκράτους και της Τουρκίας.

Τέλος, εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τις εκκλήσεις του για διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους και κάλεσε τις χώρες-μέλη του ΟΤΚ να ενισχύσουν την υποστήριξή τους για την άρση της «απομόνωσης» των Τουρκοκυπρίων.