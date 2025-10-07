Το ψευδοκράτος αποτελεί «αναπόσπαστο κομμάτι του τουρκογενούς κόσμου», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ζητώντας από τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών (ΟΤΚ) να «σηκώσουν το βάρος της ευθύνης» για την άρση της, όπως την περιέγραψε, «άδικης απομόνωσης» των Τουρκοκυπρίων.

Μιλώντας στους ομολόγους του κατά τη 12η Σύνοδο Κορυφής του ΟΤΚ στο Αζερμπαϊτζάν, ο Χακάν Φιντάν ανέφερε πως «πιστεύουμε ότι είναι ευθύνη της Οικογενειακής μας Συνέλευσης να αρθεί η άδικη απομόνωση που υφίσταται ο ‘τουρκοκύπριος λαός’, ο οποίος αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος του Τουρκογενούς Κόσμου, και να αναγνωριστούν τα δικαιώματά του».

Ανέφερε ότι το ψευδοκράτος εντάχθηκε ως παρατηρητής στον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών το 2022, σημειώνοντας ότι αυτή η εξέλιξη «ενίσχυσε την ενότητα του τουρκογενούς κόσμου».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου İHA, ο Φιντάν τόνισε ότι ο «τουρκογενής κόσμος πρέπει να μετατραπεί σε βασικό παράγοντα που διαμορφώνει τις περιφερειακές ισορροπίες» και ζήτησε «συχνότερη συνεννόηση και κοινές δράσεις» ανάμεσα στα κράτη-μέλη του οργανισμού.

Αναφερόμενος στον Νότιο Καύκασο, ο Φιντάν χαιρέτισε τη συμφωνία του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας που υπογράφηκε στις 8 Αυγούστου στην Ουάσιγκτον, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «η δημιουργία νέων γραμμών μεταφοράς και επικοινωνίας θα συμβάλει στην αναβίωση της ιστορικής διαδρομής του Δρόμου του Μεταξιού».

Αναφερόμενος στη Γάζα, ο Τούρκος ΥΠΕΞ έκανε λόγο για «γενοκτονία» και γεγονότα που «πληγώνουν τη συνείδηση όλων μας», ζητώντας «μόνιμη εκεχειρία, ανεμπόδιστη ανθρωπιστική βοήθεια και εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών».

Τέλος, αναφερόμενος στη Συρία, υπογράμμισε τη σημασία της «εδαφικής ακεραιότητας και ενότητας» της χώρας και κάλεσε για «αξιοποίηση της ιστορικής ευκαιρίας για μια πολιτική λύση και για την αποτροπή προσπαθειών διάσπασης της χώρας».

