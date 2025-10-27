Σε νέες δηλώσεις για το Κυπριακό προχώρησε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Ερχιουρμάν, αυτή τη φορά σε τηλεοπτική εκπομπή του παράνομου «Μπαϊράκ». Όπως είπε, από το Σάββατο έχουν αρχίσει να εργάζονται για το Κυπριακό, προσθέτοντας ότι στις άτυπες συναντήσεις 5+1 συζητήθηκαν ΜΟΕ, αλλά δεν ήταν επαρκή.

Σε συνέντευξή του το πρωί σε τηλεοπτική εκπομπή του παράνομου «Μπαϊράκ», ο νέος Τ/κ ηγέτης είπε ότι θα πρέπει να ανοίξουν νέα σημεία διέλευσης και να αποσυμφορηθούν τα υφιστάμενα, αλλά αυτό δεν θα ήταν αρκετό. Μίλησε για ανάγκη και για άλλα βήματα για να διασφαλιστεί ότι οι δύο πλευρές βλέπουν η μία την άλλη με εμπιστοσύνη.

Στις άτυπες συναντήσεις, συνέχισε, δεν πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις για συνολική λύση κι επανέλαβε ότι οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν σε συνεννόηση με τη Δημοκρατία της Τουρκίας λέγοντας ότι η πρώτη διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα.

Για τον κ. Έρχιουρμαν τα ΜΟΕ δεν ήταν κάτι που πρέπει να συζητηθεί σε επίπεδο 5+1. «Υπάρχει και η Λευκωσία. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι η Νέα Υόρκη ή η Γενεύη. Ορισμένα ζητήματα δεν χρειάζεται να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο 5+1. Για παράδειγμα, το ζήτημα των σημείων διέλευσης. Επομένως, μετά από διαβούλευση με την Τουρκία, η διαδικασία πρέπει να αναδιαρθρωθεί μέσω διαβούλευσης με τον ΟΗΕ, όχι πολύ μακριά από αυτόν, την ΕΕ και, φυσικά, τον κ. Χριστοδουλίδη. Ακόμα κι αν γίνει μία συνάντηση 5+1 κάθε 3 ή 4 μήνες η τακτική και συνεχής εργασία πρέπει να γίνει στη Λευκωσία».

Τα σημεία διέλευσης, συνέχισε ο ίδιος, επηρεάζουν επίσης την καθημερινή ζωή και μπορούν να αποφέρουν «win-win αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές» και θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός συνεχούς διαβούλευσης τόσο σε επίπεδο ηγετών όσο και σε επίπεδο διαπραγματευτών.

Είπε ότι θα πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσκεψη στη Δημοκρατία της Τουρκίας προς το τέλος αυτής της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης. Ενώ για την πρώτη του συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη δεν είναι απαραίτητο, όπως ανέφερε, να είναι κοινωνική και στην πρώτη συνάντηση θα μπορούσαν να υπεισέλθουν σε κάποια θέματα λέγοντας ότι ήταν ανοιχτός σε κάθε μορφή διαλόγου και διπλωματίας.

Δεν μπορεί να καταλάβει, συνέχισε, γιατί τα 4 σημεία που ανέφερε το ΡΤΚ σχετικά με το Κυπριακό θεωρήθηκαν ως προϋποθέσεις, αφού είναι παράμετροι που συνάδουν με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. «Για παράδειγμα, δεν καταλαβαίνω γιατί η πολιτική ισότητα θεωρείται προϋπόθεση. Δεν είστε εσείς που είπατε ότι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι η βάση; Η πολιτική ισότητα περιλαμβάνεται σε αυτά τα ψηφίσματα. Επομένως, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο διαπραγματευτικό χαρτί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Με άλλα λόγια, η δικοινοτικότητα είναι σαν τη διζωνικότητα. Είναι μια θεμελιώδης αρχή. Επομένως, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης».

Ο κ. Έρχιουρμαν δήλωσε ότι οι συζητήσεις μέσω του Τύπου είναι άσκοπες και αυτά τα ζητήματα θα συζητηθούν σε μια προσωπική συνάντηση με τον Ελληνοκύπριο ηγέτη Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ΟΗΕ.

Μετά από τόσα χρόνια, συνέχισε, δεν υπάρχει ανάγκη για συνομιλίες ανοικτού τέλους. «Ο λαός μου δεν θέλει διαπραγματεύσεις για χάρη των διαπραγματεύσεων. θέλει διαπραγματεύσεις για λύση», ανέφερε. Τόνισε ότι η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε μέχρι στιγμής δεν πρέπει να επαναληφθεί.

Η επαναφορά της προόδου σε ορισμένα ζητήματα, είπε, θα οδηγούσε σε σημαντική απώλεια χρόνου και είπε ότι αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να διευκρινιστούν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. «Οι προ-διαπραγματεύσεις πρέπει να είναι πολύ καλά δομημένες. Πρέπει να έχουμε μια σαφή εικόνα για τα πάντα, ώστε όταν ξεκινήσουμε, να έχουμε υψηλή πιθανότητα ολοκλήρωσης».

Αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το θέμα των αγνοουμένων, λέγοντας ότι η αντίδραση μόνο με μια καταδίκη είναι άσκοπη και ότι το διπλωματικό κενό έπρεπε να γεφυρωθεί. Δήλωσε ότι θα ενημερώσουν όλες τις ομάδες εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ξεκινώντας από την Πρόεδρο του σώματος.

Σε ερώτηση για το περιουσιακό, ο κ. Έρχιουρμαν υπενθύμισε ότι η αξιολόγηση της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας» θα πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο στις αρχές Δεκεμβρίου και η απόφαση που θα προκύψει θα πρέπει να αναλυθεί γρήγορα και στη συνέχεια να ζητηθεί η γνώμη της διεθνούς κοινότητας.

«Φυσικά, το τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι επίσης πολύ σημαντικό από αυτή την άποψη, καθώς αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε. Αν χρειάζεται να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη, πρέπει να εξηγήσουμε τόσο στον ΟΗΕ όσο και στους συνομιλητές μας ότι αυτή η κατάσταση δεν οικοδομεί εμπιστοσύνη, αλλά, αντίθετα, την διαβρώνει».

Τα ΜΟΕ, συνέχισε, δεν υποκαθιστούν με κανέναν τρόπο μια συνολική λύση. «Η προσέγγισή μου είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. Θέλω αποτελεσματικές δράσεις. Να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει τουλάχιστον αυτά τα τέσσερα ή πέντε βήματα σε αυτήν την πενταετή περίοδο. Η επιθυμία μου είναι να τα επιλύσω όλα, αλλά αν αυτό δεν συμβεί, δεν πρόκειται να πω απλώς ‘τίποτα δεν θα γίνει’».

Είπε επίσης ότι θα έχει συνάντηση με την επιτροπή που ήδη εργάζεται για το ζήτημα των ακινήτων.

«Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, αλλά έχουμε και την ενέργεια να την κάνουμε», ανέφερε και πρόσθεσε ότι θα συνεργαστεί με όποιον κάνει το ίδιο.

Τώρα, συνέχισε, το καθήκον του είναι να υποστηρίξει όσα είπε προεκλογικά και τόνισε ότι θα είναι ένας «αμερόληπτος πρόεδρος» καθώς η εκπροσώπηση «όλων των πολιτών είναι συνταγματικό καθήκον».

Η ερμηνεία ότι ο τουρκοκυπριακός «λαός» ψήφισε μόνο για το Κυπριακό είναι λανθασμένη, πρόσθεσε λέγοντας ότι, σε αντίθεση με τη επικρατούσα πεποίθηση, δεν υπήρχε σοβαρός διχασμός στην κοινωνία σχετικά με το Κυπριακό. «Υπήρξαν προσπάθειες να επισημανθούν ορισμένες έννοιες. Επιλέξαμε να συζητήσουμε το περιεχόμενο, όχι τις έννοιες. Όταν εξετάσαμε το περιεχόμενο, είδα ότι όλοι μπορούσαν να συμφωνήσουν. Για παράδειγμα, όταν υπήρχε η ερώτηση: «Πρέπει να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα;» δεν είδα κανέναν να λέει: «Ας μην το κάνουμε». Επομένως, η ανησυχία μου είναι να προχωρήσουμε με βάση το περιεχόμενο, όχι τις έννοιες».

