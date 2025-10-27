Απαισιοδοξία, παρά την αλλαγή ηγεσίας στα κατεχόμενα, διακατέχει τη συντριπτική πλειοψηφία των Κυπρίων ως προς την προοπτική του Κυπριακού. Τα αποτελέσματα του Φιλε-poll δείχνουν ότι μόλις ένας στους πέντε Κύπριους πιστεύει ότι με την εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν μπορεί να λυθεί το Κυπριακό.

Αντιθέτως, ποσοστό 80,1% εμφανίζεται απαισιόδοξο και καταθέτει την εκτίμησή του ότι η λύση του Κυπριακού περνά από την Τουρκία, ως εκ τούτου, δεν έχει σημασία ποιος είναι ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων.

Το ερώτημα το οποίο είχε υποβληθεί στους αναγνώστες του philenews στη διαδικτυακή σφυγμομέτρηση της ιστοσελίδας μας ήταν «Πιστεύετε ότι με την εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν μπορεί να λυθεί το Κυπριακό;».

Στη σφυγμομέτρηση συμμετείχαν 2,865 άτομα. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών, 1.646 (ποσοστό 57,45%) απάντησε ότι η λύση περνά από την Τουρκία.

Παράλληλα, 649 άτομα (ποσοστό 22,65%) ψήφισαν «όχι» και μόνο 570 άτομα (ποσοστό 19,9%) ψήφισαν «ναι».

Δείτε τα αποτελέσματα: