Την πλήρωση τεσσάρων θέσεων Γενικού Διευθυντή υπουργείων από το Υπουργικό Συμβούλιο συνοδεύουν, σύμφωνα με το Κίνημα «Άλμα», σοβαρά ερωτήματα για την αξιοκρατία και τη διαφάνεια της διαδικασίας. Όπως επισημαίνει το Κίνημα, τρία από τα διορισθέντα πρόσωπα συνδέονται στενά με το προεδρικό περιβάλλον: ο κ. Γ. Παπαγεωργίου είναι σύζυγος της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, Ειρήνης Πική, η κ. Π. Παπαβασιλείου είχε διοριστεί από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στη θέση Γραμματέως του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ η κ. Α. Αριστοτέλους είναι Επικεφαλής του Γραφείου Προεδρίας για ανθρωπιστικά θέματα.

Το «Άλμα» τονίζει πως η περίπτωση της κ. Αριστοτέλους προκαλεί επιπλέον ερωτήματα, καθώς βρίσκεται σε διαθεσιμότητα ενόψει αστυνομικής έρευνας για ενδεχόμενη ποινική δίωξη, χωρίς αυτό να αποτρέψει την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) από το να προχωρήσει άμεσα στην απόφασή της.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Κινήματος Άλμα:

«Το Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε την πλήρωση τεσσάρων θέσεων Γενικού Διευθυντή υπουργείων. Τρία από τα διορισθέντα άτομα συνδέονται στενά με το προεδρικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ο κ. Γ. Παπαγεωργίου είναι σύζυγος της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, Ειρήνης Πική, η κ. Π. Παπαβασιλείου διορίστηκε από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, μαζί με τα άλλα μέλη της κυβέρνησής του, στη θέση Γραμματέως του Υπουργικού Συμβουλίου και η κ. Α. Αριστοτέλους είναι Επικεφαλής του Γραφείου Προεδρίας για ανθρωπιστικά θέματα. Τυχαίο; Λίγο δύσκολο…. Επιπλέον, ενώ η κ. Α. Αριστοτέλους βρίσκεται σε διαθεσιμότητα εφόσον εκκρεμεί αστυνομική έρευνα με σκοπό την ποινική δίωξή της, αυτό, περιέργως, δεν αποτέλεσε λόγο για να αναμένει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) ακόμη λίγες ημέρες ώστε να ξεκαθαρίσει η εκκρεμότητα αυτή, προτού λάβει τις αποφάσεις της. Γιατί;

Την ανακοίνωση του διορισμού ακολούθησε η δημόσια έκφραση δυσπιστίας αναφορικά με την αξιοκρατία των διορισμών. Ερώτημα: αν ο διορισμός αυτός πραγματοποιούνταν σε χώρα της Βόρειας Ευρώπης, όπως η Δανία, η Σουηδία, ή η Γερμανία, θα προκαλούνταν αντίστοιχος θόρυβος; Αμφιβάλλουμε. Εκεί η δημόσια υπηρεσία είναι, κατά βάση, ακομμάτιστη, δεν ποδηγετείται από τους πολιτικούς. Το γεγονός ότι στην Κύπρο αμφισβητούνται οι διορισμοί αποκαλύπτει τη δυσπιστία που συνοδεύει αντίστοιχες διοικητικές αποφάσεις. Εύλογα, δυστυχώς, η κοινή γνώμη θεωρεί ότι η εκάστοτε κυβέρνηση χρησιμοποιεί περισσότερο κριτήρια σκοπιμότητας και ευνοιοκρατίας, παρά δημοσίου συμφέροντος και αξιοκρατίας.

Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη αντιτείνει ότι οι εισηγήσεις για τους διορισμούς προήλθαν από την ΕΔΥ, η οποία είχε διοριστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Σωστά, αλλά αποσιωπά η κυβέρνηση ότι: (α) Η παρούσα ΕΔΥ διορίστηκε τον Ιούλιο του 2021 όταν ο Νίκος Χριστοδουλίδης ήταν μέλος της Κυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ, (β) η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη αποτελεί συνέχεια της κυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ, (γ) τα μέλη της παρούσας ΕΔΥ θα προσδοκούν επαναδιορισμό τον Ιούλιο του 2027 από τον Νίκο Χριστοδουλίδη και (δ) τη χρόνια κομματικοποίηση της ΕΔΥ.

Αν η ΕΔΥ δεν εμπνέει εμπιστοσύνη για την αμεροληψία της, πώς θα γίνουν αποδεκτές οι εισηγήσεις της; Επιπλέον, σε ένα περιβάλλον κομματοκρατίας και φατριασμού, πώς μπορεί η δύσπιστη κοινή γνώμη να εμπιστευθεί την αντικειμενικότητα της διαδικασίας κρίσης των υποψήφιων Γενικών Διευθυντών; Πώς μπορεί, ακόμα, να μην είναι καχύποπτη απέναντι στο αδιάβλητο της ίδιας της διαδικασίας των γραπτών εξετάσεων;

Η θεσμική αναταραχή που έχει προκαλέσει ο διορισμός των τεσσάρων Γενικών Διευθυντών υπογραμμίζει την επικαιρότητα των προτάσεων του «Άλματος» για την αναθέσμιση της χώρας. Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε προτείνει:

(α) Η προ-επιλογή των μελών της ΕΔΥ πρέπει να γίνεται από το ανεξάρτητο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Προεπιλογής Ανωτάτων Στελεχών. Η κυβέρνηση να διορίζει ως μέλη της ΕΔΥ από τη βραχεία λίστα που θέτει ενώπιό της το Γνωμοδοτικό και στη συνέχεια να απαιτείται έγκριση από την Βουλή.

(β) Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων πρέπει να οπτικογραφούνται, προκειμένου να υπάρχει αποδεικτικό υλικό αναφορικά με την επίδοση των υποψηφίων και την αντίστοιχη βαθμολόγηση από την ΕΔΥ.

Πέραν των πιο πάνω, αν θέλουμε μια δημόσια υπηρεσίας αντίστοιχης ποιότητας με αυτή της Βόρειας Ευρώπης, πρέπει οι κυβερνήσεις να ενεργούν με τρόπο που να κερδίζουν την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης. Αυτό με τη σειρά του προϋποθέτει τον κυβερνητικό αυτο-περιορισμό – οι κυβερνήσεις να απέχουν από την πολιτική ποδηγέτηση της δημόσιας υπηρεσίας. Απέχουμε πολύ από αυτό. Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη συνεχίζει επαξίως τις πρακτικές της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Όπως είδαμε και με τον διορισμό Επιτρόπων, οι πάσης φύσεως πολιτικοί φίλοι και κολλητοί εμφανίζονται να επιβραβεύονται, βυθίζοντας περαιτέρω τη δημόσια υπηρεσία, η οποία αποτελεί τον πυρήνα της κρατικής μηχανής, στην ανυποληψία.

Δεν είμαστε καταδικασμένοι στην αναξιοκρατία. Μπορούμε καλύτερα. Αρκεί να το θελήσουμε και να το εκφράσουμε πολιτικά. Το Άλμα ιδρύθηκε ακριβώς γι’ αυτό το σκοπό: να εξαλείψει την ημετεροκρατία και να δώσει μια πνοή αναγέννησης στην Κύπρο. Καλούμε τους πολίτες να ενώσουν τη φωνή τους με τη δική μας για να αλλάξουμε τη χώρα.»