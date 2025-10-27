Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ανακοίνωσε την πλήρωση τεσσάρων θέσεων Γενικού Διευθυντή υπουργείων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης τεσσάρων κενών μόνιμων θέσεων Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο, (σχετική δημοσίευση έγινε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 17.01.2025 και αρ. γνωστοποίησης 47), αποφάσισε να προσφέρει διορισμό/προαγωγή από 01.12.2025 στους πιο κάτω:

Κατηγορία Α:

1. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Άννα

2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιο

3. ΙΟΡΔΑΝΟΥ Κυριάκο

Κατηγορία Β:

1. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Πηνελόπη

Υπενθυμίζεται ότι η Άννα Αριστοτέλους, είναι η τέως Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, ο Γεώργιος Παπαγεωργίου είναι ο Γενικός Διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας και σύζυγος της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, Ειρήνης Πική. Ο Κυριάκος Ιορδάνου προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα και κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή του ΔΣ του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), ενώ η Πηνελόπη Παπαβασιλείου είναι η Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου. Η τελευταία προορίζεται για τη θέση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών.

Η τελική απόφαση για διορισμό τους θα ληφθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.