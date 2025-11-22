«Θα διαψευθουν όσοι βλέπουν το ΑΚΕΛ να υποχωρεί. Το ΑΚΕΛ με ενθουσιασμό, ενωμένο και ισχυρό, μπαίνει στη μάχη των Βουλευτικών Εκλογών με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του, αποφασισμένο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της επομένης περιόδου».

Το μήνυμα αυτό απέστειλε μέσω της ομιλίας του ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, στα πλαίσια της Επαρχιακής Εκλογικής Συνδιάσκεψης του ΑΚΕΛ Πάφου, με την οποία εγκρίθηκε η προταση για το ψηφοδέλτιο του κόμματος για τις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές.

Ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, υπενθύμισε μεταξύ άλλων ότι για τους εκπροσώπους του ΑΚΕΛ τα «δημόσια αξιώματα αποτελούν εφαλτήρια δουλειάς για τον κόσμο και το σύνολο της κοινωνίας». Υπογράμμισε επίσης ότι το ΑΚΕΛ, σε μια περίοδο που κυριαρχεί η απαξίωση έχει αποδείξει με πράξεις ότι είναι διαφορετικό από τα άλλα κόμματα.

Οι προτάσεις που κατέθεσε για φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος, στέγη για όλους και όχι για τους λίγους και εκλεκτούς αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Ο Στέφανος Στεφάνου αναφέρθηκε επίσης εμφαντικά στην ανάγκη να ενισχυθεί το ΑΚΕΛ ως η μοναδική συνεπής δύναμη αντιπολίτευσης που θέτει ως «προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της νέας γενιάς, της μεσαίας τάξης, των εργαζομένων, των χαμηλοσυνταξιούχων και όσων παλεύουν καθημερινά να αντεπεξέλθουν».

Ο Επαρχιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Πάφου, Αντρέας Φακοντής, από την πλευρά του τόνισε ότι το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ, «συνδυάζει την εμπειρία με την ανανέωση, τους δοκιμασμένους αγωνιστές με τα νέα πρόσωπα, η σύνθεση του ψηφοδελτίου μας εκφράζει τη φυσιογνωμία του ΑΚΕΛ, της Κοινωνικής Συμμαχίας και της ευρύτερης Αριστεράς. Με 5 καταξιωμένες προσωπικότητες όλοι μαζί καλούμαστε με ενθουσιασμό, εντιμότητα και ειλικρίνεια να δώσουμε την μάχη».