Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο, 22 Νοεμβρίου η Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Πάφου, για την εκλογή των υποψήφιων του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Κοινωνική Συμμαχία για την επαρχία Πάφου για τις βουλευτικές εκλογές 2026. Οι υποψήφιοι είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):

1. Θεοφάνους Μαριέλλα: Κατάγεται και διαμένει στην Πάφο. Είναι Δικηγόρος και είναι 36 ετών. Είναι Δημοτική Σύμβουλος του ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία στο Δήμο Πάφου, Γενική Γραμματέας του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ Πάφου, Βοηθός Γραμματέα του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Πάφου (Ε.Σ.Σ.Ε.Π). Εργάστηκε στην Αντιπροσωπεία της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρώπης και είναι διαμεσολαβήτρια στην εναλλακτική επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών. Προέρχεται από τον χώρο της Κοινωνικής Συμμαχίας.

2. Νικολάου Αντρέας: Κατάγεται από την Χλώρακα και διαμένει στην Πέγεια. Είναι Διευθυντής προσωπικού σε ιδιωτική εταιρεία με σπουδές στη νομική και είναι 24 ετών. Είναι Μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ Πάφου και διετέλεσε Οργανωτικός Γραμματέας της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ Κίνησης Φοιτητών Κομοτηνής, Μέλος του Φοιτητικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων Κομοτηνής (ΦΕΚΚΟΜ), Μέλος της Γραμματείας της Επαρχιακής Συντονιστικής Επιτροπής (ΕΣΕΜ) Πάφου και Πρόεδρος της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Παιδοβουλής Πάφου.

3. Σαββίδης Νίκος: Κατάγεται από την Επισκοπή και διαμένει στην Καλλέπεια. Είναι Επαγγελματικό Στέλεχος της ΠΕΟ και είναι 53 ετών. Είναι Μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Πάφου, Γραμματέας της Κομματικής Ομάδας Βάσης του ΑΚΕΛ στην Καλλέπεια, Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΠΕΟ, Επαρχιακός Γραμματέας του Τμηματικού Συμβουλίου της ΠΕΟ Πάφου, Επαρχιακός Γραμματέας της ΣΥΞΚΑ – ΠΕΟ Πάφου, Μέλος της Επαρχιακής Γραμματείας της ΕΚΑ Πάφου και Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΚΑ και Πρόεδρος της Επιτροπής του ΣΟΔΑΠ. Διετέλεσε: Οργανωτικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΕΚ – ΠΕΟ Πάφου, Μέλος της Επαρχιακής Γραμματείας της ΕΔΟΝ Πάφου, Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλλέπειας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκύπριας Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, ταμίας της Ένωσης Κοινοτήτων της Επαρχίας Πάφου και Μέλος της Επιτροπής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου «ΑΦΡΟΔΙΤΗ».

4. Σκούρου Γιώργος: Κατάγεται από την Πάφο και διαμένει στα Κονιά. Είναι επαγγελματικό Στέλεχος της ΕΔΟΝ, απόφοιτος φαρμακευτικής και είναι 29 ετών. Είναι Μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Πάφου, Μέλος του Γραφείου της Κομματικής Ομάδας Βάσης Κονιών, Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ, Επαρχιακός Γραμματέας ΕΔΟΝ Πάφου και Μέλος της Κεντρικής Γραμματείας του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης. Διετέλεσε Τοπικός Γραμματέας και Οργανωτικός Γραμματέας της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ Κίνησης Φοιτητών Αθήνας, Μέλος του Φοιτητικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης (ΕΦΕΚ) Αθήνας.

5. Φακοντής Βαλεντίνος: Κατάγεται από την Γεροσκήπου και την Χλώρακα και διαμένει στη Γεροσκήπου. Είναι Πολιτικός Μηχανικός και είναι 40 ετών. Είναι Μέλος της Κ.Ε του ΑΚΕΛ, Μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Πάφου, Μέλος της Συμπλεγματικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Γεροσκήπου, Μέλος του Γραφείου της Κομματικής Ομάδας Βάσης Γεροσκήπου Β΄. Είναι Βουλευτής και διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος του ΑΚΕΛ στο Δήμο Γεροσκήπου, Μέλος της Σχολικής Εφορείας Γεροσκήπου και Μέλος του Παγκύπριου και Επαρχιακού συμβουλίου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών.

Οι υποψήφιοι/ες που έχουν επιλεγεί από τις Επαρχιακές Εκλογικές Συνδιασκέψεις, θα τεθούν προς επικύρωση ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος στο τέλος του μήνα.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε και η Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λευκωσίας – Κερύνειας. Δείτε τα αποτελέσματα ΕΔΩ.