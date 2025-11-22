Η Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λευκωσίας – Κερύνειας που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο, 22 Νοεμβρίου εξέλεξε τους τρεις υποψήφιους/ες του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Κοινωνική Συμμαχία για την επαρχία Κερύνειας στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Μετά από μυστική ψηφοφορία, εκλέγηκαν οι εξής (με αλφαβητική σειρά):

1. Κωνσταντίνου Κωστάκης (Παγδατή): Είναι 65 ετών, κατάγεται από τον κατεχόμενο Καραβά και διαμένει στον Αρχάγγελο της Λακατάμειας. Είναι Δημοτικός Σύμβουλος Καραβά, Αντιπρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Καραβά και μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου «Ο Καραβάς». Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Καραβά. Είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Κερύνειας του ΑΚΕΛ.

2. Λουκά Αβραάμ: Είναι 37 ετών, προέρχεται από την Μαρωνίτικη κοινότητα και κατάγεται από την κατεχόμενη Καρπασία και διαμένει στα Πολεμίδια. Είναι Αντιδήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών ενώ προηγουμένως διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Πολεμιδιών. Είναι Γραμματέας του Κέντρου Νεότητας Μαρωνιτών Πολεμιδιών.

3. Χάσικου Αναστασία Δρ.: Είναι 42 ετών, κατάγεται από το κατεχόμενο Κάτω Δίκωμο και διαμένει στη Λακατάμεια. Είναι Ακαδημαϊκός Μουσικολόγος. Μεταξύ άλλων, κατέχει Διδακτορικό τίτλο Κοινωνιολογία της Μουσικής και Πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες. Είναι Δημοτικός Σύμβουλος Λακατάμειας. Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλευτικού Ινστιτούτου Ερευνών Προμηθέας (ΙΝΕΠ). Είναι ειδική Επιστήμονας Μουσικής της Ακαδημίας ΑΡΤΕ και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Μαέστρος της Χορωδίας Δικώμου, συμμετείχε στη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Λευκωσίας. Διετέλεσε μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας

Οι υποψήφιοι/ες που έχουν εκλεγεί από την Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας, όπως και από τις Συνδιασκέψεις στις άλλες επαρχίες, θα τεθούν προς επικύρωση ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος στο τέλος του μήνα.