Η εκπομπή του Γιάννη Καρεκλά με φιλοξενούμενο τον Φειδία Παναγιώτου σχολιάστηκε πολύ κατά τη χθεσινή μέρα. Κάτι που σιγά σιγά φαίνεται να αποκαλύπτεται, μέσα και από αυτή τη συνέντευξη, είναι πως ο τρόπος που θα λειτουργεί το κόμμα του νεαρού ευρωβουλευτή στην Κύπρο, δεν θυμίζει και πολύ άμεση δημοκρατία.

Οι χρήστες της εφαρμογής ψήφισαν τον πρόεδρο, ο οποίος διορίζει τα υπόλοιπα μέλη της ηγεσίας. Και το υπερασπίστηκε αυτό ο Φειδίας με επιχείρημα ότι ο ηγέτης θα πρέπει να συνεργάζεται με άτομα της εμπιστοσύνης του. Επιπλέον μας είπε ότι μόνο μια φορά το τρίμηνο και για θέματα πολύ σημαντικά θα ρωτά την άποψη του κόσμου μέσω των περιβόητων «δημοψηφισμάτων» στα οποία έστησε το αφήγημά του όλο αυτό το διάστημα. Ανεξάρτητα αν συμφωνεί κάποιος ή όχι με ένα σύστημα άμεσης δημοκρατίας, από τη στιγμή που ο Φειδίας το διαφημίζει θα πρέπει και να το ακολουθεί.

Όσον αφορά τον τρόπο που αντιμετώπισε ο συνάδελφος Γιάννης Καρεκλάς τον νεαρό ευρωβουλευτή, το αποτέλεσμα αυτής της διαχείρισης μάλλον θα είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που επιδίωκε. Ένα επιπλέον 2-3% το έχει στο τσεπάκι ο Φειδίας μετά από τη συνέντευξη αυτή.

