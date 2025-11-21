Ο ΔΗΣΥ φλέρταρε με το ΕΛΑΜ στις προεδρικές εκλογές και για την εκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής. Η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη ερωτοτροπεί μαζί τους και η ακροδεξιά εκτοξεύεται. Η ταύτιση της δεξιάς με την ακροδεξιά ήταν το ένα μήνυμα που θέλησε να αναδείξει στην επαρχιακή συνδιάσκεψη της Λεμεσού ο γ.γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.

Η παρομοίωση της σημερινής Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη ως συνέχιση της διακυβέρνησης Αναστασιάδη, αποτέλεσε άλλη πτυχή. Δύο παραλληλισμοί που στόχευαν να τονίσουν τη σημασία της ισχυροποίησης του ΑΚΕΛ ως της μόνης, όπως είπε, αντιπολιτευτικής δύναμης. Με αυτό το σκεπτικό επιχειρεί να κινητοποιήσει τον κόσμο της Αριστεράς, καλώντας τον να δώσει ψήφο στο ΑΚΕΛ για να διατηρήσει την ισχυρή του παρουσία και να λειτουργεί, όπως ο ίδιος είπε, ως ανάχωμα στην άνοδο της ακροδεξιάς.

Το κόμμα της Αριστεράς έκλεισε προχθές και το ψηφοδέλτιο της επαρχίας Λεμεσού, με τις απουσίες του Κώστα Κώστα και του Άντρου Καυκαλιά να μην περνούν απαρατήρητες. Οι δύο βουλευτές ξεχώρισαν σε σταυρούς προτίμησης και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς. Από την άλλη, η απουσία τους ανοίγει ουσιαστικά δύο θέσεις στη Βουλή, δεδομένου ότι το ΑΚΕΛ θα διατηρήσει τις τρεις του έδρες. Έδρα επαναδιεκδικεί η Μαρίνα Νικολάου.

Αναλυτικά, στη συνδιάσκεψη της Λεμεσού συμμετείχαν 348 άτομα, τα οποία σε μυστική ψηφοφορία εξέλεξαν τους εξής 12 υποψήφιους του ΑΚΕΛ στη Λεμεσό:

Αχιλλέας Αχιλλέως: Είναι 44 ετών, κατάγεται από το Άρσος και διαμένει στη Λεμεσό. Εργάζεται ως διευθύνων σύμβουλος σε εταιρεία πληροφορικής. Είναι μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού στην Πληροφορική και στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

Γαβριήλ Γαβριήλ (Λάκης): Είναι 58 ετών, κατάγεται από το Κοιλάνι και διαμένει στη Λεμεσό. Είναι εκπαιδευτικός και μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι γραμματέας της Σχολικής Εφορείας Λεμεσού. Είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού Πληροφορικής.

Γεωργίου Αντώνης: Είναι 63 ετών, κατάγεται από την Αμαργέτη και διαμένει στη Λεμεσό. Αφυπηρέτησε από την Αστυνομία με τον βαθμό του ανώτερου αξιωματικού. Κατέχει δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Ιωάννου Αργεντούλα: Είναι 62 ετών, κατάγεται από την Αμμόχωστο και διαμένει στη Λεμεσό. Εργάζεται ως δικηγόρος και σύμβουλος αφερεγγυότητας. Είναι μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής με μεταπτυχιακά στο Εμπορικό Δίκαιο και στις Σπουδές Φύλου.

Καυκαλιάς Μιχάλης: Είναι 49 ετών, κατάγεται και διαμένει στη Λεμεσό. Εργάζεται ως διευθύνων σύμβουλος σε ιδιωτική εταιρεία. Διετέλεσε γενικός διευθυντής της ΑΕΛ και μέλος του Δ.Σ. του ΚΟΑ.

Μιχαηλίδου Χρίστου Φωτεινή: Είναι 46 ετών, κατάγεται και διαμένει στη Λεμεσό. Εργάζεται ως δικηγόρος. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής και μεταπτυχιακού στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Είναι μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ.

Νικολάου Μαρίνα: Είναι 39 ετών, κατάγεται από το Πελένδρι και διαμένει στα Πολεμίδια. Είναι βουλεύτρια Λεμεσού, μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ και του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΓΟ. Είναι κάτοχος πτυχίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Στέλιου Μέλανη: Είναι 49 ετών, κατάγεται και διαμένει στη Λεμεσό. Εργάζεται ως ηθοποιός. Έχει συνεργαστεί με διάφορα θέατρα και έχει επιμεληθεί παραγωγές ντοκιμαντέρ, εκπομπών, φεστιβάλ και συναυλιών. Είναι επικεφαλής της Παγκύπριας Συντονιστικής της Κοινωνικής Συμμαχίας.

Χατζηστυλλής Γιώργος: Είναι 36 ετών, γεννήθηκε στη Λεμεσό και διαμένει στο Αρμενοχώρι. Εργάζεται ως δικηγόρος και νομικός σύμβουλος. Είναι μέλος της Ομοσπονδίας Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικών Σχολείων Λεμεσού. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής.

Χρίστου Δανάη: Είναι 44 ετών, γεννήθηκε και διαμένει στη Λεμεσό. Εργάζεται ως

ηθοποιός. Για 16 χρόνια συμμετείχε σε κυπριακές σειρές, με βασικούς και πρωταγωνιστικούς ρόλους σε όλα τα μεγάλα κανάλια. Υπήρξε δημιουργός και καλλιτεχνική διευθύντρια μουσικής σκηνής και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει δικές της παραγωγές.

Χρίστου Εφραίμ: Είναι 23 ετών, γεννήθηκε και διαμένει στο Φοινί. Είναι λαϊκός ποιητής και έχει εκδώσει την ποιητική συλλογή «Ρίζα, η καρκιά μου». Είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ. Διετέλεσε πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών και Οικονομικών.

Ψαράς Απόστολος: Είναι 47 ετών, γεννήθηκε στο Βερολίνο και διαμένει στη Λεμεσό. Εργάζεται ως καθηγητής Χημείας. Είναι μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, μέλος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Λεμεσού, πρόεδρος της Ένωσης Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και δημοτικός σύμβουλος της Λεμεσού. Είναι κάτοχος πτυχίου Χημείας και μεταπτυχιακού στη Συμβουλευτική και Καθοδήγηση.

Αύριο είναι προγραμματισμένες οι επαρχιακές συνδιασκέψεις του ΑΚΕΛ Λευκωσίας – Κερύνειας και του ΑΚΕΛ Πάφου.

Άλλοι τέσσερις υποψήφιοι για Οικολόγους

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ανακοίνωσε χθες τέσσερις νέους υποψήφιους για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2026. Πρόκειται για τους Σταυρούλα Δημητρίου στην επαρχία Λευκωσίας Ανδρέα Μιχαηλίδη και Ειρήνη Ταμένου στην επαρχία Πάφου και τον Μιχάλη Παράσχο, αναπληρωτή εκτελεστικό γραμματέα του Κινήματος στην επαρχία Αμμοχώστου.