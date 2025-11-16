Απάντηση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης στις αναφορές που έκανε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου κατά τη διάρκεια της Επαρχιακής εκλογικής συνδιάσκεψης του κόμματος.

Όπως αναφέρει ο κ. Λετυμπιώτης σε ανάρτηση του στο X «Η δική τους διαδρομή έχει μείνει στην ιστορία ως μοναδική περίπτωση κυβέρνησης που κατάφερε να συνδυάσει λουκέτα, ανεργία, δημοσιονομική κατάρρευση».

Όσο στο @AKEL1926 ξοδεύουν τον χρόνο τους στο να πολεμούν την Κυβέρνηση με συνθήματα, εμείς εργαζόμαστε στο να οικοδομούμε μια χώρα που αλλάζει και δεν γυρίζει πίσω!



November 16, 2025

Όσο στο ΑΚΕΛ ξοδεύουν τον χρόνο τους στο να πολεμούν την Κυβέρνηση με συνθήματα, εμείς εργαζόμαστε στο να οικοδομούμε μια χώρα που αλλάζει και δεν γυρίζει πίσω!

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου επέλεξε σήμερα, σε μια προεκλογική του ομιλία για τις Βουλευτικές Εκλογές να αποδείξει και στον πιο δύσπιστο παρατηρητή την εμμονή, την εμπάθεια και τον εθισμό στον ανεδαφικό μηδενισμό της Κυβέρνησης.

Αν υπάρχει ένα σημείο στο οποίο πράγματι συμφωνούμε με τον κύριο Στεφάνου, είναι η δημόσια παραδοχή του ότι μας χωρίζει άβυσσος και είναι κάτι που έχει απόλυτο δίκαιο.

Εμείς είμαστε περήφανοι για αυτή τη διαφορά γιατί αφορά αποτελέσματα και κουλτούρα διακυβέρνησης. Η δική μας πορεία αποτυπώνεται σε ανάπτυξη, αναβαθμίσεις, διεθνείς αξιολογήσεις, στοχεύμένες πολιτικές και σε μια σταθερή ανοδική πορεία της χώρας μέσα σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον. Η δική τους διαδρομή έχει μείνει στην ιστορία ως μοναδική περίπτωση κυβέρνησης που κατάφερε να συνδυάσει λουκέτα, ανεργία, δημοσιονομική κατάρρευση.

Αφού λοιπόν ο κύριος Στεφάνου αναρωτιέται για το τι έχουμε να παρουσιάσουμε, ας του υπενθυμίσουμε ότι η οικονομία συνεχίζει να καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης από τους ψηλότερους στην ΕΕ με ρυθμό ανάπτυξης 3,2% , η ανεργία βρίσκεται στο πιο χαμηλό σημείο των τελευταίων 24 ετών, σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, από τις χαμηλότερες στην ΕΕ και ιδιαίτερα στους νέους να καταγράφεται στην Κύπρο η χαμηλότερη ανεργία . Αρκεί να υπενθυμίσουμε ότι η ανεργία όταν το ΑΚΕΛ παρέδωσε την εξουσία είχε εκτοξευτεί στο 16% ενώ ο αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης είχε βουτήξει στο -6,6%. Αυτός ήταν ο τραγικός απολογισμός των πολιτικών του ΑΚΕΛ.

Το δημόσιο χρέος μέσα από την υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική έχει ήδη υποχωρήσει κάτω από το 60% του ΑΕΠ, σχεδόν το μισό από το 107,5% που η διακυβέρνηση ΑΚΕΛ μας άφησε ως χρέος αφού οδήγησε την χώρα σε μνημόνια. Ως αποτέλεσμα μπορούμε να προωθούμε στοχευμένη κοινωνική πολιτική, για πρώτη φορά με έμφαση στη μεσαία τάξη.

Όσον αφορά την ΑΤΑ, η διαφορά είναι σχεδόν διδακτική, το ΑΚΕΛ κατά τη δική του διακυβέρνηση την άφησε να διαλυθεί, εμείς την επαναφέρουμε στο εκατό τοις εκατό και μάλιστα με διεύρυνση δικαιούχων. Για εμάς η στήριξη της εργασίας δεν είναι ρητορικό πυροτέχνημα αλλά πράξη με κοινωνικό αντίκτυπο. Η Κύπρος αλλάζει γιατί η πολιτική μας έχει στόχο, προσανατολισμό και σχέδιο υλοποίησης.

Στην εξωτερική πολιτική η Κυπριακή Δημοκρατία όχι μόνο ακούγεται αλλά συμμετέχει και συνδιαμορφώνει. Ανοίγουμε νέες στρατηγικές συνεργασίες, ενισχύουμε περιφερειακή παρουσία, κτίζουμε σχέσεις αξιοπιστίας από την Ευρώπη μέχρι τον Κόλπο και την Ινδία και πρωτοστατούμε σε ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες. Την ίδια ώρα το ΑΚΕΛ προτιμά την εμμονική νοσταλγία μιας άλλης εποχής. Η επιλογή μας είναι σαφής και σύγχρονη, με διεύρυνση στρατηγικών δεσμών και θεσμοθέτηση του στρατηγικού διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και σημαντικές, ιστορικές επισκέψεις. Η δική τους σχολή σκέψης εξακολουθεί να ανατρέχει σε αποτυχημένες πολιτικές που έκλεισαν τον κύκλο τους.

Στο μεταναστευτικό τα αποτελέσματα είναι απτά, με δραματική μείωση αφίξεων κατά 89% σε σχέση με το 2022.Το ΑΚΕΛ εξακολουθεί να προωθεί την θεωρητική σχολή του εύκολου ακτιβισμού σαν να πρόκειται για αφισοκόλληση, χωρίς κόστος, χωρίς ευθύνη και χωρίς ένδειξη ότι αντιλαμβάνεται τις επιπτώσεις.

Και επειδή σκεφτόμαστε το αύριο, όχι το χτες, μπροστά μας βρίσκεται η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ που θα δώσει στην Κύπρο τον θεσμικό και πολιτικό χώρο να αναδείξει οράματα, προτεραιότητες, αρχές και ανησυχίες σε μια συγκυρία όπου το Κυπριακό επανέρχεται ψηλά στις διεθνείς πολιτικές προτεραιότητες, αποτέλεσμα και των δικών μας ενεργειών και πρωτοβουλιών.

Η κυβέρνηση μας επενδύει στη σοβαρότητα, στη διεθνή αξιοπιστία ,στην κοινωνική υπευθυνότητα και στο μέλλον.

Η Κύπρος αλλάζει, προχωρά μπροστά και κανείς δεν θα μας σύρει πίσω στο σκοτάδι μιας άλλης εποχής. Το ΑΚΕΛ μπορεί να συνεχίσει να επενδύει στη νοσταλγία, την άρνηση και τις πολιτικές που η κοινωνία πλήρωσε και δεν θέλει να ξαναζήσει.