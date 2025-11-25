Οι βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, σε γεύμα που παρέθεσε την Τρίτη ο Πρέσβης της Δανίας προς τους Πρέσβεις των κρατών μελών της ΕΕ, με την ευκαιρία της λήξης της Δανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στο οποίο παρακάθισε και ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Προεδρίας στο Χ, με την Κύπρο να ετοιμάζεται να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σε περίπου έναν μήνα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη σε γεύμα με τους Πρέσβεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο παρέθεσε ο Πρέσβης του Βασιλείου της Δανίας, με την ευκαιρία της λήξης της Δανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

«Η συνάντηση αποτέλεσε μια χρήσιμη ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων ενόψει της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας, με αναφορές στις βασικές της προτεραιότητες, μεταξύ των οποίων το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και η προώθηση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αναφέρεται.

Στο γεύμα παρέστη και η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά, και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.