Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε αναμονή της επίσημης έγκρισης των κρατών μελών για να παρουσιάσει το πλήρες νομικό πλαίσιο του σχεδίου της σχετικά με το «δάνειο αποζημιώσεων» για την Ουκρανία, το οποίο συνδέεται άμεσα με τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, κυρίως εκείνα που βρίσκονται στο Βέλγιο.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε από το Στρασβούργο ότι η πρόταση είναι έτοιμη, προκαλώντας σειρά ερωτήσεων των δημοσιογράφων για τις λεπτομέρειες του σχεδίου.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής Πάουλα Πίνχο υπενθύμισε ότι η Πρόεδρος έκανε αναφορά «στην πρόοδο για το δάνειο αποζημιώσεων» και ξεκαθάρισε ότι η Κομισιόν αναμένει πλέον «σαφή ανατροφοδότηση» από τα κράτη μέλη τόσο ως προς το τελικό νομικό κείμενο όσο και ως προς τον χρόνο κατάθεσής του.

Η συζήτηση συνεχίζεται σε επίπεδο Coreper, ενώ τα κράτη μέλη έχουν ήδη αποστείλει τα πρώτα σχόλιά τους σχετικά με το προσχέδιο που στάλθηκε στις 17 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι εναλλακτικές που παρουσίασε η φον ντερ Λάιεν παραμένουν στο τραπέζι, όμως η ίδια θεωρεί το δάνειο αποζημιώσεων «την πιο ρεαλιστική επιλογή».

Απαντώντας σε ερώτηση για την ξεκάθαρη δήλωση της Προέδρου ότι οι ευρωπαίοι πολίτες δεν μπορούν να επωμιστούν μόνοι τους το κόστος, η εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι δεν αποκλείει τις άλλες δύο επιλογές (διμερή δάνεια – κοινό δανεισμό), το κύριο βάρος πρέπει να πέσει στη Ρωσία «ως επιτιθέμενο κράτος» και ότι το δάνειο αποζημιώσεων είναι ο μηχανισμός που υπηρετεί καλύτερα αυτή την αρχή.

Σε ερώτημα για το εάν η Κομισιόν θα συντάξει νομικά κείμενα και για τις άλλες δύο εναλλακτικές λύσεις, η Πίνχο απάντησε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τα αιτήματα των κρατών μελών.

Οι συζητήσεις μεταξύ των κρατών μελών δεν έχουν ακόμη καταλήξει. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις 22 κράτη μέλη στηρίζουν την επιλογή των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων, το Βέλγιο τάσσεται υπέρ της δεύτερης επιλογής (διαφορετικού μοντέλου δανεισμού), ενώ η κοινή ευρωπαϊκή θέση παραμένει ανοικτή.

Η τελική απόφαση αναμένεται να απασχολήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, το οποίο και θα κληθεί να καταλήξει στο μοντέλο που θα υιοθετήσει η ΕΕ, αλλά και στο πώς αυτό θα συνδεθεί με το υπό συζήτηση αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία.

ΚΥΠΕ