Για «βύθιση της Κυπριακής Δημοκρατίας» στη συγκρουσιακή πορεία της ΕΕ κατά της Ρωσίας μετά το 2022, κάνει λόγο ο Διευθυντής της Β΄Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Γιούρι Πιλιπσόν, ο οποίος υποστήριξε σε συνέντευξή του στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ΤΑΣΣ ότι «στο πλαίσιο των κοινών προσεγγίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι της κυπριακής ηγεσίας ξεχωρίζουν τακτικά με τις υποσχέσεις για συνέχιση της οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας στο καθεστώς του Κιέβου και ζητούν αύξηση του αμυντικού δυναμικού της ΕΕ με το πρόσχημα της υποτιθέμενης “ρωσικής απειλής”.

Αναφερόμενος μεταξύ άλλων σε μια σειρά από κράτη αρμοδιότητας της Διεύθυνσής του, ο υψηλόβαθμος Ρώσος διπλωμάτης δήλωσε ότι η χώρα του έχει επίσης στρέψει την προσοχή της «στην προηγουμένως εκφρασμένη ετοιμότητα της Λευκωσίας να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε ένωση, που θα δημιουργηθεί για να ‘κατοχυρώσει συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας στην Ουκρανία‘», αλλά και ότι «είναι αυτονόητο πως όλες οι επιθέσεις κατά ρωσικών συμφερόντων δεν παραμένουν και δεν θα παραμείνουν χωρίς επαρκή αξιολόγηση και απάντηση».

Σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, ο κ. Πιλιπσόν είπε ότι «συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, στο πνεύμα των συνεννοήσεων που επιτεύχθηκαν στη συνάντηση των Προέδρων των δύο χωρών στην Αλάσκα», ισχυριζόμενος ότι «είναι προφανές ότι το ‘κόμμα του πολέμου’ στην Ευρώπη προσπαθεί ακριβώς να παρεμποδίσει την ειρήνη, ωθώντας τον [Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ] Ζελένσκι με κάθε δυνατό τρόπο να συνεχίσει τις αυτοκτονικές στην ουσία εχθροπραξίες».

Όπως υποστήριξε ο Ρώσος διπλωμάτης «η ΕΕ ακολουθούσε παρόμοια υπονομευτική γραμμή τόσο στο πλαίσιο των συμφωνιών του Μινσκ κατά τα έτη 2014-2015, όσο και κατά την έναρξη των ρωσο-ουκρανικών διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη το 2022». Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δήλωσε ο Γ. Πιλιπσόν, «η ΕΕ αφαίρεσε τον εαυτό της από τον κατάλογο των εποικοδομητικώς συμμετεχόντων στη διευθέτηση και, έχοντας εμμονή με τη ρωσοφοβία και τις προετοιμασίες για έναν “μεγάλο πόλεμο”, δεν μπορεί να επιστρέψει σε αυτόν τον κύκλο».

Σε δηλώσεις του σχετικά με την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, ο Ρώσος διπλωμάτης έκανε λόγο για «ιδιαίτερο κυνισμό», καθώς, όπως υποστηρίζει, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν οπλοστάσιο, που έχει παραχωρηθεί και από την Αθήνα «εναντίον αμάχων στις περιφέρειες του Ντονμπάς, της Ζαπαρόζιε και της Χερσώνας, στην Κριμαία και άλλες νότιες περιοχές», όπου «διαβιεί ανέκαθεν μεγάλη ελληνική κοινότητα και η ελληνική ηγεσία το γνωρίζει καλά αυτό».

Ο κ. Πιλιπσόν χαρακτηρίζει τις περιοχές αυτές ρωσικό έδαφος, επισημαίνει, δε, «ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας δεν συμμερίζεται αυτήν την προσέγγιση» και επικαλείται δημοσκόπηση της εφημερίδας «Καθημερινή», που διεξήχθη τον Ιούλιο που πέρασε, σύμφωνα με την οποία «το 72% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Αθήνα πρέπει να λάβει ουδέτερη θέση στην ουκρανική σύγκρουση».

ΚΥΠΕ