Ο Ιανουάριος σηματοδοτεί την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια Προεδρία που θα ξεκινήσει με ισχυρούς συμβολισμούς, σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες που έθεσε η Κυπριακή Δημοκρατία για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα εκκινήσει με δύο σημαντικά γεγονότα: α) την τελετή έναρξης στις 7 Ιανουαρίου, και β) τη Σύνοδο του Κολλεγίου των Επιτρόπων στις 15 και 16 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, στόχος της Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ είναι τα δύο γεγονότα να δώσουν το στίγμα και τα μηνύματα που θέλει η Κύπρος να στείλει:

Η τελετή έναρξης στη Λευκωσία: Πέραν από τους Αντόνιο Κόστα (Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), αναμένονται στην Κύπρο ξένοι ηγέτες, ο γενικός γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου, ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και άλλοι. Οι παρουσίες αυτές στέλνουν ένα πρώτο μήνυμα σχετικά με τα ανοίγματα που επιδιώκει να πετύχει η Κύπρος προς την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Για τη Λευκωσία, κορυφαία στιγμή της Προεδρίας θεωρείται η άτυπη σύνοδος ΕΕ του ερχόμενου Απριλίου, όπου εκτός από τους Ευρωπαίους ηγέτες θα προσκληθούν και οι ηγέτες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής.

Ένας από τους πυλώνες της Κυπριακής Προεδρίας θα είναι η συνδεσιμότητα. Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ αναμένεται να συμφωνηθεί και η πρώτη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους λιμένες. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας αναμένεται να υλοποιηθεί και το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο.

Άλλες εκδηλώσεις του Ιανουαρίου

Αμέσως μετά την τελετή έναρξης, στις 8 και 9 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί η άτυπη συνάντηση της Μόνιμης Επιτροπής Επιχειρησιακής Συνεργασίας σε θέματα Εσωτερικής Ασφάλειας (COSI) στη Λευκωσία.

Στις 12 και 13 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί στην Πάφο η συνάντηση των Γενικών Διευθυντών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Μεταξύ 19 και 21 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία η 108η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex). Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Frontex είναι το κύριο όργανο που εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία του, διασφαλίζοντας ότι λειτουργεί αποτελεσματικά και σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.

Σε αυτό συμμετέχουν ο Πρόεδρος, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού και υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι των Αρχών Εθνικών Συνοριοφυλάκων των κρατών μελών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεδριάζει τακτικά και καθορίζει τη στρατηγική κατεύθυνση και τις βασικές πολιτικές του Οργανισμού. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει και εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Frontex και ελέγχει την εκτέλεσή του, ψηφίζει αποφάσεις που διέπουν τη λειτουργία του Οργανισμού και ορίζει τον Εκτελεστικό Διευθυντή και τους Αναπληρωτές του, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή λειτουργία και την υλοποίηση των στρατηγικών αποφάσεων.

Η πρώτη άτυπη σύνοδος υπουργών σε κυπριακό έδαφος θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 21 και 23 Ιανουαρίου και θα αφορά τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Κάθε Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ διοργανώνει μια άτυπη Υπουργική Σύνοδο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (JHA), η οποία φιλοξενείται στη χώρα που ασκεί την Προεδρία.

Οι συναντήσεις επικεντρώνονται σε μη νομοθετικά ζητήματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και παρέχουν την ευκαιρία στους Υπουργούς και στους προσκεκλημένους ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετάσχουν σε άτυπες και ανοικτές συζητήσεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Στη συγκεκριμένη συνάντηση, οι Υπουργοί θα συζητήσουν θέματα που αφορούν στις επιστροφές, στον χώρο Σένγκεν, στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, στη διασυνοριακή επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα, καθώς και στη μεταχείριση των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης.

Εντός Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες έκθεση με τίτλο «Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας» του Άντρου Ευσταθίου στην οποία παρουσιάζονται φωτογραφίες από το εγκαταλειμμένο Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας.

Επίσης θα γίνει η παρουσίαση της διακόσμησης των κτηρίων Justus Lipsius και Europa. Στην εκδήλωση στις 23 Ιανουαρίου 2026 θα γίνει παρουσίαση του σκεπτικού της επιλογής των έργων που τοποθετήθηκαν στα κτήρια του Συμβουλίου της ΕΕ Justus Lipsius και Europa, από τον επιμελητή του έργου, σχεδιαστή Μιχάλη Αναστασιάδη.