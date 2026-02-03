Παρέμβαση για την ανάγκη άμεσης και σε βάθος διερεύνησης όλων των καταγγελιών απηύθυνε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, καλώντας τις αρμόδιες Αρχές να προχωρήσουν χωρίς εξαιρέσεις στη διαλεύκανση όλων των υποθέσεων που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Όπως αναφέρει, η κοινωνία παρακολουθεί εδώ και καιρό με ανησυχία τη συσσώρευση καταγγελιών και εκκρεμών υποθέσεων, οι οποίες, όπως σημειώνει, παραμένουν στο σκοτάδι, δημιουργώντας την αίσθηση θεσμικής διολίσθησης.

Η κ. Δημητρίου υπογραμμίζει ότι κάθε ημέρα καθυστέρησης, με υποθέσεις που λιμνάζουν και ευθύνες που μετατίθενται, πλήττει την εμπιστοσύνη των πολιτών και υπονομεύει την αξιοπιστία των θεσμών.

Σύμφωνα με την ίδια, οι αρμόδιες Αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα σε πλήρη και ουσιαστική διερεύνηση όλων των καταγγελιών, ακόμη και εκείνων που διατυπώνονται δημόσια ή διαδικτυακά, ιδίως όταν συνοδεύονται από δηλώσεις πρόθεσης για κατάθεση στοιχείων και αποδεικτικού υλικού.

Τονίζει ότι κάθε καταγγελία πρέπει να αξιολογείται, να διερευνάται και, όπου απαιτείται, να οδηγεί σε άμεση απόδοση δικαιοσύνης, επισημαίνοντας πως η αδράνεια και οι καθυστερήσεις συνιστούν θεσμική αποτυχία.

Καταληκτικά, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ επαναλαμβάνει τη θέση του κόμματος υπέρ της πλήρους διαφάνειας, του ελέγχου σε όλα τα επίπεδα και της μηδενικής ανοχής σε οποιαδήποτε μεμπτή πρακτική.