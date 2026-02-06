Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, ανακοίνωσε και επίσημα τις υποψηφιότητες του Μάριου Πουλλικκά και της Ανδρούλλας Διονυσίου. Και τα δύο πρόσωπα θα βρίσκονται στο ψηφοδέλτιο της επαρχίας Λευκωσίας.

Ο Μάριος Πουλλικκάς κατάγεται από τον Άγιο Αντρέα Λευκωσίας. Είναι 55 χρονών, παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Σπούδασε Βιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια ήταν για 3 χρόνια μέλος των ερευνητικών ομάδων του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Μεταπήδησε στον χώρο των Φαρμακευτικών εταιρειών, όπου εργάστηκε σε διευθυντικές θέσεις ομίλων με δραστηριότητα τόσο στην Κύπρο, όσο και σε αγορές της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής.

Η Ανδρούλλα Διονυσίου με καταγωγή από το Μοσφίλι Τηλλυρίας, έζησε στο Πραστειό Μόρφου μέχρι την τουρκική εισβολή του 1974. Έκτοτε διαμένει στο Στρόβολο. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών και Δημοσίου Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων. Υπηρέτησε επί σειρά ετών στη δημόσια υπηρεσία, κατέχοντας τη θέση Ανώτερου Λειτουργού.