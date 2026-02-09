Τις απόψεις και τις προσδοκίες της τουρκοκυπριακής πλευράς θα μεταφέρει στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ο κ. Έρχιουρμαν, κατά τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τις 11 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του «υφυπουργού προεδρίας» Μεχμέτ Ντανά.

Ο κ. Ντανά, σε γραπτή ανακοίνωσή του, αναφέρθηκε στην επικείμενη συνάντηση του κ. Έρχιουρμαν με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου σχετικά με τη συνάντηση «δεν αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά γεγονότα».

Χωρίς να διευκρινίζει σε ποιες συγκεκριμένες δηλώσεις αναφέρεται ή να εξηγεί ποια είναι τα στοιχεία που, κατά την τ/κ πλευρά, δεν αποδίδονται ορθά, ο κ. Ντανά περιορίζεται στο να παραθέσει το χρονικό της διευθέτησης της συνάντησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Έρχιουρμαν, λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, απαντώντας σε συγχαρητήρια επιστολή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, είχε αναφέρει ότι θα ζητούσε συνάντηση μαζί του.

Το αίτημα αυτό, σύμφωνα πάντα με την τ/κ πλευρά, υποβλήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου, «λόγω της πυκνής ατζέντας στο πλαίσιο του Κυπριακού», και ο Γενικός Γραμματέας ανταποκρίθηκε, με τη συνάντηση να ορίζεται για τις 11 Φεβρουαρίου.

Ο κ. Ντανά ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση, ο κ. Έρχιουρμαν θα μεταφέρει στον Γενικό Γραμματέα τις απόψεις και τις προσδοκίες του, στο πλαίσιο όσων ανακοινώθηκαν την Κυριακή.

ΚΥΠΕ