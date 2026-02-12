Συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν στην Νέα Υόρκη πραγματοποίησε ο τέως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου.

Το τετ α τετ ανακοινώθηκε επίσημα από την λεγόμενη «προεδρία» στα κατεχόμενα.

Cumhurbaşkanı @TufanErhurman New York’ta, DİSİ eski Başkanı Averof Neofitu ile bir araya geldihttps://t.co/rXTevvLuuM pic.twitter.com/9Y1as6IM66 February 12, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνάντηση έγινε μετά από αίτημα του Αβέρωφ Νεοφύτου, ενώ συζητήθηκαν «τρέχοντα ζητήματα και εξελίξεις».

Ανάρτηση έκανε και ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος έγραψε ότι ευρισκόμενος στη Νέα Υόρκη πληροφορήθηκε για την παρουσία εκεί του κ. Έρχιουρμαν, επικοινώνησε μαζί του και συμφώνησαν να συναντηθούν.

«Μοναδική μου έγνοια είναι η επανένωση του τόπου μας για το καλό του συνόλου του Κυπριακού λαού. Και στην παρούσα κρίσιμη φάση, προτεραιότητά μου είναι, όπως τόνισα στον συνομιλητή μου, η ευόδωση της αποστολής της ειδικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, της κ. Ολγκίν», συμπλήρωσε.

Ευρισκόμενος στην Νέα Υόρκη πληροφορήθηκα για την παρουσία εδώ του ηγέτη της Τουρκοκυπριακής κοινότητας, Tufan Erhurman. Επικοινώνησα μαζί του, συμφωνήσαμε να συναντηθούμε και τον ευχαριστώ γι' αυτό.



Ο Αβέρωφ Νεοφύτου βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να εκπροσωπήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων στην Κοινοβουλευτική Ακρόαση 2026, που συνδιοργανώνουν η Διακοινοβουλευτική Ένωση και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Από την άλλη ο Τουρκοκύπριος ηγέτης μετέβη στις ΗΠΑ για να συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.