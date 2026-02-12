Συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν στην Νέα Υόρκη πραγματοποίησε ο τέως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου.
Το τετ α τετ ανακοινώθηκε επίσημα από την λεγόμενη «προεδρία» στα κατεχόμενα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνάντηση έγινε μετά από αίτημα του Αβέρωφ Νεοφύτου, ενώ συζητήθηκαν «τρέχοντα ζητήματα και εξελίξεις».
Ανάρτηση έκανε και ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος έγραψε ότι ευρισκόμενος στη Νέα Υόρκη πληροφορήθηκε για την παρουσία εκεί του κ. Έρχιουρμαν, επικοινώνησε μαζί του και συμφώνησαν να συναντηθούν.
«Μοναδική μου έγνοια είναι η επανένωση του τόπου μας για το καλό του συνόλου του Κυπριακού λαού. Και στην παρούσα κρίσιμη φάση, προτεραιότητά μου είναι, όπως τόνισα στον συνομιλητή μου, η ευόδωση της αποστολής της ειδικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, της κ. Ολγκίν», συμπλήρωσε.
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να εκπροσωπήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων στην Κοινοβουλευτική Ακρόαση 2026, που συνδιοργανώνουν η Διακοινοβουλευτική Ένωση και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.
Από την άλλη ο Τουρκοκύπριος ηγέτης μετέβη στις ΗΠΑ για να συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.