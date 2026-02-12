Ως ένα από τα σημαντικότερα άτυπα Συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτήρισε τη σημερινή άτυπη Σύνοδο της ΕΕ στο Άλντεν Μπίσεν, στο Βέλγιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δηλώνοντας ότι προσέρχεται με οκτώ συγκεκριμένες προτάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και με στόχο τη λήψη αποφάσεων με σαφή χρονοδιαγράμματα.

Πρόεδρος της Δημοκρατίας –Άτυπη ηγετική σύσκεψη της ΕΕ Κάστρο Alden Biesen, Μπιλζέν, Βέλγιο Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης συμμετέχει στις εργασίες της Άτυπης ηγετικής σύσκεψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με θέμα την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. // President of the Republic of Cyprus – Informal EU leaders’ retreat Alden Biesen Castle, Bilzen, Belgium The President of the Republic of Cyprus, Mr Nikos Christodoulides, at the Informal EU leaders’ retreat on the topic of European competitiveness.

Σε δηλώσεις του πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε: «Θεωρώ αυτό το άτυπο Συμβούλιο ένα από τα σημαντικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα άτυπο Συμβούλιο το οποίο κάλεσε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μετά την κοινή επιστολή 22 κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, έπειτα από πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου. Και προσεγγίζω αυτό το Συμβούλιο, όπως ακριβώς το άτυπο Συμβούλιο που είχαμε τον περασμένο χρόνο στις Βρυξέλλες για τα θέματα άμυνας και ασφάλειας».

Αναφερόμενος στη σημασία της περσινής άτυπης Συνόδου για την άμυνα και την ασφάλεια, τόνισε πως «εκείνο το Συμβούλιο ήταν καθοριστικό στο να πετύχουμε σε ένα χρόνο σημαντική πρόοδο, συγκεκριμένη πρόοδο, απτά αποτελέσματα στα θέματα της άμυνας και ασφάλειας, που συζητούσαμε για δεκαετίες και ποτέ δεν υπήρξαν αποτελέσματα».

Όπως σημείωσε, η ίδια προσέγγιση θα πρέπει να ακολουθηθεί και στη σημερινή Σύνοδο: «Ευελπιστώ ότι το σημερινό θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες αποφάσεις με χρονοδιαγράμματα, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούμε. Προσέρχομαι στο άτυπο Συμβούλιο με οκτώ συγκεκριμένες προτάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όλους τους τομείς, οριζόντια, για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και κατ’ επέκταση των κρατών μελών», ανέφερε.

Πρόεδρος της Δημοκρατίας –Άτυπη ηγετική σύσκεψη της ΕΕ Κάστρο Alden Biesen, Μπιλζέν, Βέλγιο Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης συμμετέχει στις εργασίες της Άτυπης ηγετικής σύσκεψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με θέμα την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. // President of the Republic of Cyprus – Informal EU leaders’ retreat Alden Biesen Castle, Bilzen, Belgium The President of the Republic of Cyprus, Mr Nikos Christodoulides, at the Informal EU leaders’ retreat on the topic of European competitiveness.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ. «Δεν μπορούμε να μιλάμε για ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας χωρίς να είμαστε ισχυροί στο θέμα της ανταγωνιστικότητας, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο όλοι οι φάκελοι, νομοθετικοί και άλλοι που βρίσκονται ενώπιον της Κυπριακής Προεδρίας, τους έχει δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα,» τόνισε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας αναμένονται σημαντικές αποφάσεις. «Επαναλαμβάνω ότι αυτό το Συμβούλιο θα πρέπει να ανοίξει το δρόμο για συγκεκριμένες αποφάσεις. Αρκετά συζητήσεις είχαμε, όλοι συμφωνούμε με τον στόχο, είναι η ώρα των αποτελεσμάτων», επεσήμανε.

Πρόεδρος της Δημοκρατίας –Άτυπη ηγετική σύσκεψη της ΕΕ Κάστρο Alden Biesen, Μπιλζέν, Βέλγιο Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης συμμετέχει στις εργασίες της Άτυπης ηγετικής σύσκεψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με θέμα την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. // President of the Republic of Cyprus – Informal EU leaders’ retreat Alden Biesen Castle, Bilzen, Belgium The President of the Republic of Cyprus, Mr Nikos Christodoulides, at the Informal EU leaders’ retreat on the topic of European competitiveness.

Σε ό,τι αφορά τις παράλληλες επαφές του στο περιθώριο της Συνόδου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι θα δει τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ώστε να ενημερωθεί για τη χθεσινή συνάντηση και τις συζητήσεις που είχε με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν. Ακόμη, ανέφερε ότι τα μεσογειακά κατά κύριο λόγο, κράτη μέλη της ΕΕ θα συζητήσουν «για μια κοινή προσέγγιση σε σχέση με την πρόσκληση από τον Αμερικανό Πρόεδρο για την ερχόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον».

Όπως εξήγησε, η πρωτοβουλία αφορά κυρίως το ζήτημα της Γάζας: «Μεσογειακά κράτη, γιατί αντιλαμβάνεστε έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα της Γάζας. Η Κυπριακή Δημοκρατία, μάλιστα, κατά τη διάρκεια της Συνόδου που έγινε στην Αίγυπτο, στην παρουσία του Αμερικανού Προέδρου, υπέβαλε και συγκεκριμένες προτάσεις προς υλοποίηση πτυχών της πρότασης του Αμερικανού Προέδρου», ανέφερε. Είπε ότι τα μεσογειακά κράτη θα συζητήσουν «έτσι ώστε να έχουμε μια κοινή προσέγγιση σε σχέση με την συμμετοχή, το επίπεδο συμμετοχής, μιλάμε πάντα για την πτυχή που αφορά την Γάζα».

Πρόεδρος της Δημοκρατίας –Άτυπη ηγετική σύσκεψη της ΕΕ Κάστρο Alden Biesen, Μπιλζέν, Βέλγιο Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης συμμετέχει στις εργασίες της Άτυπης ηγετικής σύσκεψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με θέμα την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. // President of the Republic of Cyprus – Informal EU leaders’ retreat Alden Biesen Castle, Bilzen, Belgium The President of the Republic of Cyprus, Mr Nikos Christodoulides, at the Informal EU leaders’ retreat on the topic of European competitiveness.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ποια θεωρεί την κορυφαία πτυχή της ανταγωνιστικότητας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε: «Θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεράστιες προοπτικές. Μιλάμε μια αγορά 450 εκατομμύριων ανθρώπων. Έχουμε τεράστια δύναμη ως Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή τη δύναμη θα πρέπει να την ανακοινώσουμε. Είναι μια πτυχή».

Αναφέρθηκε επίσης στις εμπορικές συμφωνίες. «Μια άλλη πτυχή είναι οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου – αυτό που έγινε με την Ινδία, θα πρέπει να προχωρήσει με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, θα πρέπει να προχωρήσει με την Αυστραλία», είπε. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο θέμα της απορρύθμισης. «Από εκεί και πέρα θα πρέπει να τολμήσουμε να δούμε και το deregulation. Δεν είναι μόνο να βάζουμε κανονισμούς. Εκείνοι οι κανονισμοί που δεν προσφέρουν οτιδήποτε δεν πρέπει απλά να αλλάξουν, θα πρέπει να καταργηθούν», ανέφερε.

Σε αυτό το πλαίσιο, επεσήμανε τις επαφές που είχε με ευρωπαϊκούς και κυπριακούς οργανισμούς, ενόψει της σημερινής άτυπης Συνόδου. «Πριν από αυτή τη σύνοδο αλλά και στο πλαίσιο της Προεδρίας μας, είχα συναντήσεις με ευρωπαϊκούς οργανισμούς, επαγγελματικούς οργανισμούς, των βιομηχάνων και των εργοδοτών με το Business Europe, με το Eurochambers, με τα κυπριακά αντίστοιχα σύνολα, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με την ΟΕΒ, και έρχομαι εδώ όπως σας προανέφερα με οκτώ συγκεκριμένες εισηγήσεις», ανέφερε.

Πρόεδρος της Δημοκρατίας –Άτυπη ηγετική σύσκεψη της ΕΕ Κάστρο Alden Biesen, Μπιλζέν, Βέλγιο Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης συμμετέχει στις εργασίες της Άτυπης ηγετικής σύσκεψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με θέμα την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. // President of the Republic of Cyprus – Informal EU leaders’ retreat Alden Biesen Castle, Bilzen, Belgium The President of the Republic of Cyprus, Mr Nikos Christodoulides, at the Informal EU leaders’ retreat on the topic of European competitiveness.

Όπως είπε, η ανταγωνιστικότητα θα πρέπει να αποτελεί σταθερό θέμα στην ευρωπαϊκή ατζέντα «οριζόντια» μέχρι το τέλος του 2026, «ακριβώς για να βλέπουμε πρόοδο, που υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Και είμαι αισιόδοξος, λαμβάνοντας υπόψη το τι έγινε πέρσι στην Άτυπη Σύνοδο που είχαμε για τα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας».

Όσον αφορά το SAFE και την επικύρωση του κυπριακού σχεδίου, είπε πως «έχουμε ενώπιον μας ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Χαίρομαι γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία είναι από τα πρώτα κράτη μέλη, και αυτό δείχνει τη σημαντική δουλειά που κάναμε εσωτερικά, που έχει εγκριθεί το ποσό €1,2 δις σε σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία και είναι ένδειξη της σωστής δουλειάς που έγινε στην Κύπρο και είμαστε από τα πρώτα κράτη μέλη όπου έχει εγκριθεί το σχετικό ποσό».

Σε ερώτηση για το θέμα του κοινού χρέους και το αν θα πρέπει να μπει πάνω στο τραπέζι ως εργαλείο για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ή αν θα πρέπει να είναι το τελευταίο καταφύγιο για τη χρηματοδότηση των δράσεων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως «η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ότι πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση εκτός κουτιού”.

Σημείωσε πως “όλα πρέπει να πέσουν στο τραπέζι των συζητήσεων, να καταλήξουμε, θέματα που θα προχωρήσουμε άμεσα, μετά μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, πώς μπορούμε να έχουμε γρήγορες νίκες, γρήγορες αλλαγές, να στείλουμε το μήνυμα στους πολίτες μας. Είναι πολύ συγκεκριμένοι οι τομείς», είπε, αναφέροντας ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και δεύτερον το κόστος ενέργειας που θα πρέπει «να είναι ενιαίο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ». Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, «υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούμε να έχουμε αποφάσεις και αποτελέσματα αμέσως. Υπάρχουν θέματα που θα τα δούμε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να έχουμε μια συζήτηση εκτός κουτιού με όλα τα θέματα πάνω στο τραπέζι».

Αναφερόμενος στη συνάντηση των 22 κρατών μελών, των «φίλων της ανταγωνιστικότητας» ο Πρόεδρος τόνισε ότι αυτή η προσπάθεια εκκίνησε από τον Καγκελάριο της Γερμανίας, την Ιταλίδα Πρωθυπουργό και τον Βέλγο Πρωθυπουργό. Όπως σημείωσε, «αυτό είναι ενδεικτικό του πώς αυτό το θέμα αφορά σχεδόν όλα τα κράτη της ΕΕ», ενώ υπογράμμισε τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διαδικασία. «Θέλουμε να δουλέψουμε μαζί με την Επιτροπή. Ήταν σημαντικό το ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής ήταν εκεί για να προχωρήσουμε πολύ συγκεκριμένα. Άρα ήταν ένα προπαρασκευαστικό αν θέλετε στάδιο της συζήτησης που θα έχουμε σήμερα», είπε.

ΚΥΠΕ