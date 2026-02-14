Τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και την πορεία των διπλωματικών προσπαθειών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν συζήτησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Παρασκευή ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος και ο Ιρανός ομόλογός του Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα «Χ», το βράδυ της Παρασκευής, η συζήτηση εστίασε στη συνέχεια των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που πραγματοποιήθηκαν στο Ομάν. Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη για τη συνέχιση του διαλόγου, με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της χώρας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία σημειώνει την ανάγκη για περισσότερη διπλωματία, λέγοντας πως «η εστίαση στην αποκλιμάκωση είναι απαραίτητη».