Για ενορχηστρωμένη επίθεση εναντίον του κάνει λόγο ο Φαίδωνας Φαίδωνος μέσω δημόσιας δήλωσής του, λεγοντας ότι δεν διέπραξε κανένα από τα αδικήματα που του καταλογίζονται. Ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι σκοπός των όσων γίνονται είναι για να αποπροσανατολιστεί η χώρα από το επίμαχο βίντεο του Προεδρικού.

Η δήλωση Φαίδωνα Φαίδωνος

Έχουν περάσει πέραν των δύο εβδομάδων από την έναρξη της ενορχηστρωμένης επίθεσης εναντίον μου, με παράπλευρη απώλεια την ψυχική ηρεμία της οικογένειας μου.

Σας διαβεβαιώ, κατ’ αρχήν, ότι δεν διέπραξα κανένα από τα αδικήματα που ανακοινώνονται σκόπιμα για να με πλήξουν.

Ούτε έχω ερωτηθεί από την Αστυνομία για οτιδήποτε.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα συμφέροντα έχουν αποθρασυνθεί και συνασπιστεί για να με εξοντώσουν. Αν παρατηρήσετε ποιοι ενορχηστρώνουν επιθέσεις εναντίον μου θα καταλάβετε πώς αυτές σχετίζονται με τις καταγγελίες μου για ναρκωτικά, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και πολλές άλλες παράνομες πράξεις τους.

Είναι πέραν από προφανές ότι έχει και σκοπό να αποπροσανατολίσει από το ρεζιλίκι του videogate και τις χρηματοδοτήσεις για την προεκλογική του Προέδρου το 2023 και το 2028 και με ανάμειξη του Ταμείου Στήριξης της Πρώτης Κυρίας. Το πλέον σημαντικό στην υπόθεση «videogate» είναι ότι είχε στηθεί ένας μηχανισμός όπου οι επιχειρηματίες υπό τον μανδύα των «φιλάνθρωπων» κατέβαλλαν χρήματα αναμένοντας εξυπηρετήσεις.

Εγώ είμαι εδώ. Πάντα ήμουν εδώ. Ας τα ψάξουν όλα και ας με κατηγορήσουν με πραγματικά στοιχεία επιτέλους, και να αποφασίσει η Δικαιοσύνη. Αλλιώς θα αποδειχθεί ότι αυτό που επιδιώκουν είναι η επ’ αόριστον πολιτική μου ομηρία με έρευνες, και πιθανές μακρόσυρτες δικαστικές διαδικασίες. Αν από την άλλη στοχεύουν σε λαϊκή δίκη εναντίον μου είμαι έτοιμος να απαντήσω δημόσια για οτιδήποτε. Θα απαντήσω εμπεριστατωμένα για οτιδήποτε μου καταλογίζουν.

Δεν ζητώ καμία ευνοϊκή μεταχείριση. Ζητώ από έντιμους λειτουργούς του κράτους να αντιδράσουν και να ενεργήσουν με αντικειμενικότητα και χωρίς ποταπά κίνητρα. Αυτό που συμβαίνει είναι οργανωμένο και μεθοδευμένο έγκλημα σε βάρος μου και σε βάρος της κοινωνίας.

Η Κύπρος μετατρέπεται σε μια απόλυτα διεφθαρμένη χώρα με ένα κράτος ξηλωμένο που προωθεί την διαφθορά και προστατεύει τα μεγάλα συμφέροντα. Ας μην τους αφήσουμε να μετατρέψουν τη χώρα μας σε Τουρκία με μεθόδους «Ερντογάν» για εξόντωση των αντιπάλων τους.

Εάν επιτύχουν, δεν θα αρκεστούν σε μένα. Θα συνεχίσουν και με άλλους. Αν καταφέρουμε όμως να απαλλάξουμε την χώρα μας από αυτά τα κυκλώματα αυτό θα είναι νίκη του λαού.