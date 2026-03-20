Η μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία του Κινήματος Άλμα-Πολίτες για την Κύπρο ενέκρινε και ανακοίνωσε ακόμη 4 ονόματα υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές του 2026.

Για την επαρχία Αμμοχώστου υποψήφιες θα είναι η Λίτσα Δρουσιώτου και η Μαρία Φιλίππου.

Για την επαρχία Πάφου υποψήφιοι θα είναι ο Υποπτέραρχος ε.α. Γαβριήλ Δημητρίου και ο Πολύβιος Χαραλάμπους.

Με τους πιο πάνω υποψήφιους, ο μέχρι σήμερα αριθμός των υποψηφίων Βουλευτών είναι 47. Τα ψηφοδέλτια των επαρχιών Λεμεσού, Πάφου και Κερύνειας έχουν συμπληρωθεί.