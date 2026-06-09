«Δεν θα σχολιάσω τι έχει αναφέρει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης. Δεν σχολιάζω γενικότερα τις δηλώσεις του» είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο Τουφάν Έρχιουρμαν με δηλώσεις του φαίνεται να μη συμμερίζεται τη συγκρατημένη αισιοδοξία που δείχνει ο Πρόεδρος για το Κυπριακό, ενώ φαίνεται να επενδύει περισσότερο στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, προσθέτοντας πως «ακούσατε και την ίδια την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα.

Θυμάστε όταν πρωτοαναφέρθηκα σε μια συνέντευξη μου για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, κάποιοι θεώρησαν ότι ήταν κάτι που το ανέφερα λόγω της προεκλογικής εκστρατείας. Καμία απολύτως σχέση. Βλέπετε τις εξελίξεις, βλέπετε τα δεδομένα. Συνεχίζεται αυτή η μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να δημιουργηθούν τα δεδομένα για να πάμε σε μια διευρυμένη διάσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών.

Και προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, εξυπακούεται, η προσωπική απεσταλμένη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει έναν αυξημένο ρόλο σε αυτή τη νέα προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε, επαναλαμβάνω, μετά τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τον Τούρκο Πρόεδρο τον Μάρτιο και ακολούθως τη δική μας συνάντηση στις Βρυξέλλες».

Καμία δημόσια δήλωση που αφορά τη δημόσια ασφάλεια

Σε σχέση με την υπόθεση συλλήψεων με πληροφορίες για τρομοκρατία, και ερωτηθείς αν θα είχαμε χτύπημα εντός Κύπρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «καμία απολύτως δημόσια δήλωση που αφορά τη δημόσια ασφάλεια της χώρας. Το μόνο που θέλω να αναφέρω είναι ότι όλες οι Υπηρεσίες του κράτους εργάζονται καθημερινά χωρίς να γίνεται θέμα στον δημόσιο διάλογο για να προστατέψουν τους Κύπριους πολίτες. Η ασφάλεια του τόπου, η ασφάλεια σε όλους τους τομείς είναι ύψιστη προτεραιότητα. Καμία απολύτως δημόσια δήλωση για το θέμα.

Η ευθύνη η δική μας, η αρμοδιότητά μας, αυτό που έχουμε υποχρέωση είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε καθημερινά. Υπάρχουν κάθε μέρα σχεδόν θέματα, τα οποία διαχειριζόμαστε χωρίς να βλέπουν το φως της δημοσιότητας».

Ερωτηθείς αν ενημερώνεται για αυτά τα θέματα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «φυσικά όταν πρέπει να ενημερωθώ, οι αρμόδιοι Υπουργοί, οι αρμόδιες Υπηρεσίες με ενημερώνουν».

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνομίλησε με τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους και τους διαβεβαίωσε για το προσωπικό του ενδιαφέρον και ότι το θέμα θα εξεταστεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.