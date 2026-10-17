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Οι Sooshi Mango είναι η αλήθεια μας. Η ξεγυμνωμένη, ωμή πραγματικότητα της Μεσογειακής οικογένειας μέσα από μια ατετραγώνιστη σάτιρα που δεν σηκώνει σεμνοτυφίες και ψευδοευαισθησίες, αλλά φέρνει στο φως όλα τα στεγανά, τα στερεότυπα, τη μοναδικότητα που χαρακτηρίζει την πορεία του βιολογικού μας συναφιού, ενίοτε και πολλάκις καταπιεστική και κάποιες φορές παροδικά ζεστή, γλυκανάλατα συναισθηματική.

Οι Αυστραλοί δεν μασάνε τα λόγια τους, αυτό είναι γνωστό. Έλυσαν εδώ και δεκαετίες όλες αυτές τις προσποιητές ευγένειες. Και στην πολυπολιτισμικότητα μιας ολόκληρης ηπείρου, έμαθαν να σέβονται τις αξίες της πραγματικής οικογένειας-προσέξτε-της πραγματικής οικογένειας. Με αγάπη, ενσυναίσθηση, στήριξη. Όχι ως αιτιολόγηση θέσης, πηγής κοινωνικού στάτους και αντανάκλασης άλλων θέλω και πρέπει.

Ο Τζο, ο Κάρλο και ο Άντριου έχουν έμφυτο πάθος, αυθεντικότητα και νόημα. Για αυτό άλλωστε, ότι ξεκίνησε σε ένα αυτοκίνητο με σατιρική θυμοσοφία μεταξύ φίλων και νεαρών συγγενών με όνειρα, κατέληξε ως παγκόσμιο φαινόμενο με περιοδείες μέχρι στιγμής σε σχεδόν 50 χώρες.

Όπως είπα και στους ίδιους, όταν τους συνάντησα διαδικτυακά με αφορμή την έλευσή τους στην Κύπρο, η καλλιτεχνία δεν είναι ο τομέας μου, μεγάλωσα επαγγελματικά με γεωπολιτική περιφερειακή άλγεβρα διεθνών σχέσεων, αυτό είναι το δικό μου πάθος. Ωστόσο οι sooshi mango-ένα όνομα με άκρως συγκινητική πηγή-έχουν κάτι να πουν που μας αφορά όλους, αλήθειες που η σάτιρα προστατεύει ως τους θεματοφύλακες του αυθεντικού νοήματος της οικογένειας, μακριά από όσους επικαλούνται τη συνοχή της για να απορρίψουν ότι δεν τους κάνει κοινωνικά.

Αυτό που γνωρίζω μέσα από την ενασχόληση με τις συρράξεις και τις αναταραχές που μας ταλανίζουν είναι ότι κάθε αλήθεια πρέπει να προβάλλεται. Είναι πλέον σπάνιο φαινόμενο σε δυστοπικές κοινωνίες απομόνωσης και ανειλικρίνειας.

–Sooshi Mango; Tι σημαίνει το όνομα σας, έχει λογική, κάποιο υπόβαθρο, από που προέρχεται; Αποτελεί συγκεκριμένο μέρος φιλοσοφίας, με κοινωνικό νόημα;

Joe Salanitri: Όχι, τίποτα τέτοιο! Η ιστορία έχει πολύ πλάκα και πάει πολύ πίσω. Ο γιος μου ήταν κάπου στα τρία και ενώ καθόταν στην τουαλέτα, ξαφνικά άρχισε να φωνάζει, ‘Sooshi Mango, Sooshi Mango!‘ Γυρίσαμε απότομα και οι τρεις, ξαφνιασμένοι. Αναζητούσαμε ένα όνομα για την παράσταση μας και μας άρεσε πολύ η ηχητική του Sooshi Mango. Δοκιμάσαμε και κόλλησε!

-Όλα άρχισαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Πως το σκεφτήκατε;

Carlo Salanitri: Eίμασταν απλά τρεις φίλοι που κάναμε ωραία παρέα και λατρεύαμε να σπάμε πλάκα και να κάνουμε χιούμορ ο ένας στον άλλο. Δεν ήταν κάτι που σχεδιάσαμε ή οτιδήποτε πολύ φιλόδοξο ή μεγαλόσχημο. Απλά χωρίς να το καταλάβουμε συνέβη και αναπτύχθηκε γρήγορα! Γυρίσαμε εκείνο το πρώτο βιντεάκι στο αυτοκίνητο και όλα κύλησαν.

–Πώς αποφασίσατε να εγκαταλείψετε την καθημερινότητα, την επαγγελματική σας πραγματικότητα και να ακολούθησετε αυτό το δρόμο;

Andrew Manfre: Σταδιακά αποφασίσαμε, συλλογικά, να αλλάξουμε την ζωή μας ενώ όλο αυτό εξελισσόταν και μεγάλωνε. Ο Τζό ήταν ο πρώτος που εγκατέλειψε την κανονική του δουλειά, δεν αργήσαμε να ακολουθήσουμε εγώ και ο Κάρλο.

–Αυτό δεν ξεκίνησε από το πουθενά, ξεκρέμαστο. Ήσασταν ήδη εξαιρετικοί μουσικοί, για αυτό άλλωστε κάνετε και μουσική κωμωδία. Αναμένατε ότι θα φτάσετε τόσο ψηλά;

Joe Salanitri: Εγώ έχω μουσικό επαγγελματικό παρελθόν, τραγουδούσα σε συγκρότημα, μας καλούσαν και σε γάμους! Για ναμαι ειλικρινής μαζί σας, η μουσική αυτή περιπέτεια ήταν μια φυσική εξέλιξη για μας. Και περνάμε καλά, το διασκεδάζουμε, για αυτό ελπίζουμε να έχουμε και νέες δημιουργικές στιγμές στο μέλλον.

-Πώς βρίσκετε το πολιτισμικό και κοινωνικό πλέγμα όλης αυτής της περιοδείας ανά τον κόσμο? Σας δίνει και ιδέες, υλικό για την παράσταση σας?

Carlo Salanitri: Πραγματικά, όπου και να βρεθούμε, η παράσταση μας βρίσκει νόημα και ταύτιση με κάποιον, όπου και να ζει, ότι και να βιώνει. Πιστεύω ότι είμαστε όλοι πολύ πιο κοντά από όσο συνήθως νομίζουμε και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Νιώθουμε ευλογημένοι που μοιραζόμαστε αυτή τη σάτιρα, αυτή την κοινωνική κωμωδία με όλο τον κόσμο. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε.

–Τι σημαίνει η οικογένεια για σας και γιατί ανέκαθεν αποτελεί την πηγή τόσων διαφορετικών συναισθημάτων και κωμικών καταστάσεων?

Andrew Manfre: Η οικογένεια σημαίνει τα πάντα για μας. Οι οικογένειες μας προφανώς και αποτελούν πηγή τεράστιας έμπνευσης για μας και το υλικό μας. Νιώθουμε τυχεροί που μπορούμε να μοιραστούμε αυτή την αγάπη με τον κόσμο που μας παρακολουθεί.

-Γνωρίζετε φαντάζομαι ότι οι Κύπριοι έχουν ιδιαίτερη αγάπη για τους Αυστραλούς, με δεδομένη και τη μεγάλη κοινότητα αποδήμων που ζει στη χώρα-και Ελλήνων βέβαια. Ανθρώπους που δεν ξεχνάνε ποτέ τις ρίζες τους. Γνωρίζετε την κοινότητα και θα λέγατε ότι σας εμπνέει αυτή η πολυπολιτισμικότητα της χώρας;

Joe Salanitri: Οπωσδήποτε! Υπάρχει μια μεγάλη Κυπριακή και Ελληνική κοινότητα στην Αυστραλία, ιδιαίτερα στη βάση μας, τη Μελβούρνη. Η κουλτούρα, αλλά και ιδιαίτερα η κουζίνα τους, είναι διάσημη και συγκλονιστικά αγαπητή.

–Τα επόμενα σας βήματα προς νέα δυσθεόρατα ύψη;

Carlo Salanitri: Μπήκαμε στη διαδικασία της πρώτης μας ταινίας μεγάλου μήκους, δουλεύουμε εντατικά πάνω σε αυτό το project και μας ενθουσιάζει. Σύντομα έρχονται νέα teaser και sneak preview για σας, μην τα χάσετε!