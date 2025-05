ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Οίκημα ΕΚΑΤΕ. Το νερό είναι στο επίκεντρο της έκθεσης της Αλεξίας Πασιά. Μέσα από τη ρευστότητα και την απόλυτη ελευθερία του νερού, η Αλεξία δημιουργεί έναν χώρο βαθιά προσωπικό, σχεδόν ονειρικό, όπου ο θεατής καλείται να συνδεθεί με τη δική του εσωτερική σιωπή και ανάγκη για ανάσα. Εγκαίνια: 6.30μ.μ. Μέχρι 14/5 (καθημερινά 4-7μ.μ. σαββατοκύριακο 11π.μ.- 1μ.μ. & 5-7μ.μ.) Την έκθεση εγκαινιάζει ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Η παραγωγή με το έργο του Άρθουρ Μίλερ «Ο Θάνατος του Εμποράκου», με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη στον εμβληματικό ρόλο του Γουίλι Λόμαν, περιοδεύει στην Κύπρο. Ο Γιώργος Νανούρης σκηνοθετεί το βραβευμένο με Πούλιτζερ έργο και συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη. Εισιτήρια: ticketmaster. Επόμενες: Λευκωσία, Τετάρτη 7 και Πέμπτη 8 Μαΐου, Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, Παρασκευή 9 Μαΐου 8.30μ.μ., Σάββατο 10 Μαΐου 5μ.μ. & 8.30μ.μ.

Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, 8μ.μ. Ένας συγκλονιστικός μονόλογος αγωνίας και αγώνα που εστιάζει στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής και την ιστορική δίκη της ναζιστικής οργάνωσης είναι η παράσταση «18/9» με τη Δώρα Χρυσικού. Η παραγωγή, που σκηνοθετεί ο Κοραής Δαμάτης, περιοδεύει τον Μάιο στην Κύπρο στην παρουσία της ίδιας της Μάγδας Φύσσα. Εισιτήρια: Sold Out Tickets Επόμενες: 8/5 Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 9/5 Λεμεσός, Λανίτειο Θέατρο

ΧΟΡΟΣ

Λεμεσός, Πλατεία Παλιού Λιμανιού, 5η Ημερίδα Χορού με τίτλο «Όταν τα παιδιά χορεύουν ζωντανεύει η παράδοσή μας». Παιδιά των δημοτικών σχολείων της Λεμεσού χορεύουν με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού και της Ημέρας της Ευρώπης, 9π.μ.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Γκλόρια (22762605). «Αναμνήσεις από το παρόν» της Νίτσας Χατζηγεωργίου. Μέχρι 17/5.

CVAR (22300994). Έργα Αυστραλών καλλιτεχνών περιλαμβάνει η έκθεση «Ταξίδια στην Κύπρο: καλλιτέχνες στην ανασκαφή του Θεάτρου Πάφου» (Journeys to Cyprus: Artists in the Paphos Theatre Excavation. Μέχρι 13/5

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση γλυπτικής του Νίκου Πετούση με τίτλο «Γεωμετρικοί συνειρμοί». Μέχρι 14/5

Λεβέντειος Πινακοθήκη- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22668838). Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9.

Art Seen (22006624). Έκθεση του Βασίλη Ζωγράφου και της Βίκυς Περικλέους με τίτλο « The unsettling event of an enigma». Μέχρι 19/5

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22661475). Έκθεση με τίτλο «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση «Future in the Past». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Στην εξέλιξη της μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής στην Κύπρο εμβαθύνει η έκθεση με τίτλο «Τέκτων». Παρουσιάζεται το έργο των μηχανικών αρχιτεκτόνων Ανδρέα Παπαδόπουλου και του Φοίβου Πολυδωρίδη. Μέχρι 27/7.

Lumiere (25344141). Ομαδική έκθεση με τίτλο «HER». Μέχρι 8/5

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). Έκθεση «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Πάφος

Αρχαιολογικό Μουσείο (26955801). Στην έκθεση με τίτλο «Πώς ἐκινεῖτο» (How She Moved). συμμετέχουν οι καλλιτέχνιδες Κατερίνα Νεοφυτίδου και Γκρέις Σβιντ και η ποιήτρια Στέλλα Βοσκαρίδου. Μέχρι 29/5