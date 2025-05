ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, The Shoe Factory, 8μ.μ. Ρεσιτάλ βιολιού της Τατιάνας Κοτανίδου, τελειόφοιτης μαθήτριας της Μουσικής Ακαδημίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, φιλοξενεί το The Shoe Factory, έπειτα από την ευγενική παραχώρηση του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος. Το ρεσιτάλ περιλαμβάνει έργα των Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, Καμίλ Σεν- Σανς, Εζέν Ιζάι κ.ά. Στο πιάνο συνοδεύει η Τατιάνα Ντίμπιζεβα. Είσοδος ελεύθερη, 22893045

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Λευκωσία, γκαλερί Α+ Multipurpose Event Space (99890586). Εγκαίνια: 7μ.μ. Έκθεση φωτογραφίας της Δάφνης Γεωργιάδη με τίτλο «Υδάτινοι Καθρέφτες». Μέχρι 9 Μαΐου

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Η παραγωγή με το έργο του Άρθουρ Μίλερ «Ο Θάνατος του Εμποράκου», με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη στον εμβληματικό ρόλο του Γουίλι Λόμαν, περιοδεύει στην Κύπρο. Ο Γιώργος Νανούρης σκηνοθετεί το βραβευμένο με Πούλιτζερ έργο και συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη. Εισιτήρια: ticketmaster Επόμενες: 8/5 Λευκωσία, 9/5 & 10/5 Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο,

Λευκωσία, Kάτω Σκηνή Σατιρικού Θέατρου (Υπόγειο), 8.30μ.μ. Το βαθιά ευαίσθητο έργο του Καταλανού συγγραφέα Γκιλιέμ Κλούα «Το χελιδόνι» σε σκηνοθεσία Νίκου Νικολαΐδη επιστρέφει στο Σατιρικό. Είναι ένα έργο που μιλά για τη δύναμη της αγάπης, το θάρρος της αποδοχής και τη μουσική που ενώνει τις καρδιές. Επόμενες: 9/5 στις 8.30μ.μ., 10/5 στις 6μ.μ. και 8.30μ.μ. και 11/5 στις 7.30μ.μ. ticket.satirikotheatro.com 22312940

ΑΝΑΒΟΛΗ

Η παράσταση με το θεατρικό «Πάρτι Γενεθλίων» του Χάρολντ Πίντερ από την ομάδα Σόλο για Τρεις, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μανναρίδου – Καρσερά που είναι προγραμματισμένη την Τετάρτη 7 Μαΐου 2025 στο Κινηματοθέατρο Πανόραμα, στο Δάλι αναβάλλεται και μεταφέρεται τη Δευτέρα 19 Μαΐου 2025 8.30μ.μ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Λευκωσία, Αίθουσα Τελετών Παγκύπριου Γυμνάσιου, 7.15μ.μ. Παρουσιάζεται το βιβλίο του Κωστή Ευσταθίου «Το Έβδομο Εντύπωμα– Η Ιστορία της Κύπρου σε 6+1 σφραγίδες» (εκδόσεις Ρίζες). Χαιρετισμοί: Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, Πέτρος Παπαπολυβίου, κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου Πέτρος Παπαπολυβίου. Ομιλητές: Νίκος Τορναρίτης, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Γιώργος Λιλλήκας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Λευκωσία, ΘΟΚ Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους». Στο πλαίσιο του προγράμματος του ΘΟΚ «Αποσκευές» διοργανώνεται σεμινάριο με τίτλο «Θετική γονεϊκότητα & επικοινωνία με τους εφήβους» με τον ψυχολόγο Κώστα Πετρίδη. 6-8μ.μ. dramaturg@thoc.org.cy ή στο τηλέφωνο 22864306.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Λατσιά, Δημαρχείο Λατσιών-Γερίου. Τελετή Απονομής του Βραβείου «Γ. Φ. Πιερίδης», για το έτος 2024, στον λογοτέχνη Άντη Κανάκη (Ανδρέα Κουκουμά) οργανώνει η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου (ΕΛΚ). Για το έργο και την προσφορά του Άντη Κανάκη (Ανδρέα Κουκουμά) θα μιλήσουν ο Δρ Λεωνίδας Γαλάζης, Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης ΥΠΑΝ και ο Δρ Άντης Παναγιώτου Χατζηοδυσσέως, Καθηγητής Αγγλικών, μεταφραστής, 7μ.μ.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

ΕΚΑΤΕ (22466426). Έκθεση ζωγραφικής της Αλεξίας Πασιά. Μέχρι 14/5

Γκλόρια (22762605). «Αναμνήσεις από το παρόν» της Νίτσας Χατζηγεωργίου. Μέχρι 17/5.

CVAR (22300994). Έργα Αυστραλών καλλιτεχνών περιλαμβάνει η έκθεση «Ταξίδια στην Κύπρο: καλλιτέχνες στην ανασκαφή του Θεάτρου Πάφου» (Journeys to Cyprus: Artists in the Paphos Theatre Excavation. Μέχρι 13/5

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση γλυπτικής του Νίκου Πετούση με τίτλο «Γεωμετρικοί συνειρμοί». Μέχρι 14/5

Λεβέντειος Πινακοθήκη- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22668838). Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9.

Art Seen (22006624). Έκθεση του Βασίλη Ζωγράφου και της Βίκυς Περικλέους με τίτλο « The unsettling event of an enigma». Μέχρι 19/5

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22661475). Έκθεση με τίτλο «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση «Future in the Past». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Στην εξέλιξη της μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής στην Κύπρο εμβαθύνει η έκθεση με τίτλο «Τέκτων». Παρουσιάζεται το έργο των μηχανικών αρχιτεκτόνων Ανδρέα Παπαδόπουλου και του Φοίβου Πολυδωρίδη. Μέχρι 27/7.

Lumiere (25344141). Ομαδική έκθεση με τίτλο «HER». Μέχρι 8/5

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). Έκθεση «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Πάφος

Αρχαιολογικό Μουσείο (26955801). Στην έκθεση με τίτλο «Πώς ἐκινεῖτο» (How She Moved). συμμετέχουν οι καλλιτέχνιδες Κατερίνα Νεοφυτίδου και Γκρέις Σβιντ και η ποιήτρια Στέλλα Βοσκαρίδου. Μέχρι 29/5