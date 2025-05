ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. Έκθεση «Newcomers / Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Η εικαστικός μας προσκαλεί να εισέλθουμε σε ένα πεδίο όπου η συμβατική αντίληψη του χρόνου αντικαθίσταται από ένα είδος χρονικής διατομής, που επιτρέπει ένα ταξίδι πέρα ​​δώθε μεταξύ παρελθόντος και παρόντος. Εγκαίνια 10/5 6μ.μ. Μέχρι 14 Σεπτεμβρίου

Λευκωσία, koraï project space. Τις αποικιακές κληρονομιές και την επιρροή τους σε θέματα που αφορούν στα σύνορα, τα μέτρα ασφαλείας, τους εμπορικούς κανονισμούς και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων διερευνά η Ντέμπορα Ντελμάρ στην ατομική έκθεση με τίτλο «Bougainvilleas». Εγκαίνια: Σάββατο 10 Μαΐου, 12-4μ.μ. Μέχρι 14/6

Πάφος, Χάνι του Ιμπραήμ (99486616). Την έκθεση με τίτλο «Μήτηρ Απάντων Γαία» παρουσιάζει η Actus Anima. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Ανδρέας Βάης, Άντρια Ζαχαρίου, Κριστίνα Τζεορτζιάνα Καραγιάννη, Στέφανος Κουρατζής, Μαριάννα Κωνσταντή, Ηλίας Μαρμαράς, Ευσεβία Μιχαηλίδου, Ελεάννα Μπαλέση, Γιάννος Οικονόμου, Στέφη Χερουβείμ. Εγκαίνια: Σάββατο 10 Μαΐου, 6μ.μ. Διάρκεια: μέχρι 18 Μαΐου

ΜΟΥΣΙΚΗ

Αμφιθέατρο Ιδαλίου. Το Fengaros High επιστρέφει δυναμικά στο Αμφιθέατρο Ιδαλίου, παρουσιάζοντας τα πιο υποσχόμενα νεανικά μουσικά ταλέντα της Κύπρου. Στη σκηνή θα εμφανιστούν οι Fond Motion, Kanapes, liayrio, Sofia Bella, The Nats και Theodora. Την παρουσίαση της βραδιάς θα αναλάβει η DELLA, ενώ την αυλαία θα ρίξουν ως guest οι ανερχόμενοι ρόκερς BUZZ -περσινοί νικητές του Fengaros High- που υπόσχονται να κλείσουν το event με εκρηκτικό τρόπο. Σάββατο 10 Μαΐου, 6μ.μ. Εισιτήρια fengaros.com.

ΧΟΡΟΣ

Λευκωσία, Άγιοι Ομολογητές. Την εκδήλωση «Χόρεψε – Χόρεψε», στο πλαίσιο της Γιορτής της Γειτονιάς στον Πυρήνα των Αγίων Ομολογητών διοργανώνει το Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών, σε συνεργασία με το Δήμο Λευκωσίας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να μάθουν χορούς από Κύπρο, Μικρά Ασία, Νησιά του Αιγαίου, Ήπειρο και Πόντο, από τις 5.30μ.μ.- 8.30μ.μ.

Λεμεσός, Πολυχώρος Συνεργείο. Το τολμηρό σόλο της Εύης Δημητρίου «Never Just I» επιστρέφει για ακόμα δυο παραστάσεις. Εστιάζοντας στους ρόλους της μητρότητας και της κόρης, η παράσταση ξεδιπλώνει τις αόρατες πτυχές της γυναικείας εμπειρίας– με ευαισθησία, χιούμορ και τόλμη. Σάββατο 10 Μαΐου, 8.30μ.μ. Διάρκεια: 40’ Εισιτήρια: tickettailor και στο 99349716

ΘΕΑΤΡΟ

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Μουσική Ακαδημία ARTE. Τη νουβέλα «Του Κανενός» παρουσιάζουν στη Λευκωσία η συγγραφέας Ερατώ Ιωάννου και οι εκδόσεις Ο Μωβ Σκίουρος. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι συγγραφείς Δημήτρης Τανούδης και Νάσια Διονυσίου. 7μ.μ.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Γκαλερί Κ (22341122). Έκθεση κεραμικής με τίτλο «Διάλογοι με Πηλό II» με 217 κεραμικά έργα. Μέχρι 23/5.

Isnotgallery (99569498). Έκθεση με τίτλο «UFO: Robots Attack- Οι φλεγόμενες πετσέτες της Camille και του Nikita». Μέχρι 17/5

Marginalia (99657080). «Unapologetic» της Αννίτας Καλημέρη. Μέχρι 31/5

ΕΚΑΤΕ (22466426). Έκθεση ζωγραφικής της Αλεξίας Πασιά. Μέχρι 14/5

Γκλόρια (22762605). «Αναμνήσεις από το παρόν» της Νίτσας Χατζηγεωργίου. Μέχρι 17/5.

CVAR (22300994). Έργα Αυστραλών καλλιτεχνών περιλαμβάνει η έκθεση «Ταξίδια στην Κύπρο: καλλιτέχνες στην ανασκαφή του Θεάτρου Πάφου» (Journeys to Cyprus: Artists in the Paphos Theatre Excavation. Μέχρι 13/5

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση γλυπτικής του Νίκου Πετούση με τίτλο «Γεωμετρικοί συνειρμοί». Μέχρι 14/5

Λεβέντειος Πινακοθήκη- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22668838). Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9.

Art Seen (22006624). Έκθεση του Βασίλη Ζωγράφου και της Βίκυς Περικλέους με τίτλο « The unsettling event of an enigma». Μέχρι 19/5

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22661475). Έκθεση με τίτλο «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών- Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή και του Σουμέρ Ερέκ. Μέχρι 31/5

The Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση «Future in the Past». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Στην εξέλιξη της μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής στην Κύπρο εμβαθύνει η έκθεση με τίτλο «Τέκτων». Παρουσιάζεται το έργο των μηχανικών αρχιτεκτόνων Ανδρέα Παπαδόπουλου και του Φοίβου Πολυδωρίδη. Μέχρι 27/7.

Lumiere (25344141). Ομαδική έκθεση με τίτλο «HER». Μέχρι 8/5

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). Έκθεση «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Πάφος

Αρχαιολογικό Μουσείο (26955801). Στην έκθεση με τίτλο «Πώς ἐκινεῖτο» (How She Moved). συμμετέχουν οι καλλιτέχνιδες Κατερίνα Νεοφυτίδου και Γκρέις Σβιντ και η ποιήτρια Στέλλα Βοσκαρίδου. Μέχρι 29/5

ΣΙΝΕΜΑ

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας Σουλεϋμάν σε σκηνοθεσία Μπορίς Λοζκίν. Ο Σουλεϋμάν είναι ένας νεαρός μετανάστης από τη Γουινέα που δουλεύει ως ντελιβεράς στο Παρίσι. Προσπαθώντας να ανταπεξέλθει στις πιεστικές εργασιακές συνθήκες, έχει 48 ώρες να προετοιμαστεί για μια κρίσιμη συνέντευξη αίτησης ασύλου. 10,11,13,14/05 στις 8.30μ.μ. Στις 10/5 η προβολή είναι στις 6μ.μ. https://pantheon-theatre.com