Τριήμερο εργαστήρι με τη διακεκριμένη δημιουργό Γιούλισκα Στένγκελε διοργανώνει από την Παρασκευή 13 μέχρι την Κυριακή 15 Οκτωβρίου η Στέγη Χορού Λευκωσίας.

Η Γιούλισκα Στένγκελε, με έδρα τη Βιέννη, εργάζεται διεθνώς ως performance maker, επιμελήτρια, συγγραφέας, συντονίστρια εργαστηρίων και λέκτορας.

Το τριήμερο εργαστήρι έχει θέμα «Perceiving the World- Performative Exercices For Care».

Κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ημερών, το εργαστήρι θα επικεντρωθεί σε πολυαισθητηριακές εξερευνήσεις του (υπαίθριου) χώρου, καθώς και του σώματος. Εξερευνάται η δυναμική του να κοιτάμε και να μας κοιτάζουν, να είμαστε διαθέσιμοι ο ένας στον άλλο ως υλικό σε πλαίσια ακριβής καθοδήγησης, να κάνουμε ερωτήσεις στους τόπους που καταλαμβάνουμε, να κάνουμε καταγραφές (γραπτές ή νοερές σημειώσεις) και να εξασκηθούμε στο να προφέρουμε τις εμπειρίες και τα ευρήματά μας.

Θα υπάρχουν ασκήσεις σε σόλο, ντουέτα και ομαδικές.

Λευκωσία, Στέγη Χορού, Παρασκευή 13- Κυριακή 15 Οκτώβρη, 10π.μ.- 2.30μ.μ. Το εργαστήρι απευθύνεται σε όλους και η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά. Κόστος Συμμετοχής: €50/ €40 για φίλους της Στέγης. 20% έκπτωση για early birds, για δηλώσεις και εξοφλήσεις συμμετοχής μέχρι 20 Σεπτέμβρη.

Δήλωση ενδιαφέροντος στο [email protected] με θέμα ‘Perceiving the World’ μέχρι 11 Οκτωβρίου

O αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος / Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Να έχετε μαζί σας: Κάτι για να γράψετε (στυλό+χαρτί), νερό + φαγητό.

Το εργαστήρι

Ενώ η όραση είναι η κύρια αίσθηση αντίληψης πολλών ανθρώπων, δεν είναι η μόνη. Το μάτι μπορεί να μας πει πάντα μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Για να αντιληφθούμε πλήρως ένα αντικείμενο, έναν χώρο ή ένα πρόσωπο, για να εξερευνήσουμε την πλήρη φύση τους, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις αισθήσεις μας. Κάθε μία από αυτές θα μας παρέχει διαφορετικές πληροφορίες. Το να τις ακούσουμε όλες και ίσως να αφήσουμε μια άλλη αίσθηση να είναι ο κύριος αφηγητής της ιστορίας για το πράγμα που εξερευνούμε, μπορεί να ανοίξει πραγματικά τα μάτια (σκόπιμο λογοπαίγνιο!).



Τόσο ο χρόνος όσο και η προσοχή είναι κεντρικά υλικά στον τομέα του performance. Το ίδιο και το σώμα και ο χώρος/ τόπος. Αρκετός λόγος για να τα διερευνήσουμε διεξοδικά και προσεκτικά.

Σε έναν πληγωμένο κόσμο με επιταχυνόμενο ρυθμό, με καρδιές, μυαλά και ζωές γεμάτες θυμό, θλίψη, κρίση, μίσος, αβεβαιότητα και αποχωρισμό, η παραχώρηση χρόνου και αμέριστης προσοχής σε κάποιον ή κάτι γίνεται ένα ισχυρό εργαλείο για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων συναισθηματικής έκτακτης ανάγκης.

Ωστόσο, πώς δίνουμε προσοχή με τρόπο ώστε να μπορεί να ξεδιπλώσει τη δύναμή του; Εδώ είναι που μπαίνει στο παιχνίδι η αντίληψη. Η θέση μου είναι η εξής: Η πράξη του να κοιτάς πραγματικά προσεκτικά κάποιον ή κάτι, είναι κάτι τόσο ριζικά στοργικό που δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αδιαφορία ή υποτίμηση. Παραδόξως, οι μάλλον ορθολογικές ή τυπικές τεχνικές του βλέμματος και της καταγραφής, που δανείζονται από το πλαίσιο των εικαστικών τεχνών, μπορούν να μας βοηθήσουν εδώ.

*Την Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου στις 8μ.μ. θα πραγματοποιηθεί ένα Artist’s Talk από την Γιούλισκα Στένγκελε.

Ποια είναι η Γιούλισκα Στένγκελε

H Julischka Stengele σπούδασε visual communication, performance και καλές τέχνες στο Βερολίνο, το Ελσίνκι και τη Βιέννη. Τα ποικίλα πρότζεκτ της ασχολούνται με τις επιπτώσεις των κοινωνικών σχέσεων εξουσίας, των στιγμάτων και της ιδεολογικής κανονικοποίησης του σώματος και του πνεύματος, καθώς και με τις δυνατότητες χειραφέτησής τους μέσω της τέχνης. Το έργο της έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 20 χώρες παγκοσμίως και έχει λάβει πολλά βραβεία. Πιο πρόσφατα, έχει λάβει το βραβείο H13 Austria Prize for Performance (2020), το Advancement Award of Vienna’s Independent Scene (2020) και το Austrian State Scholarship for Visual Arts (2021).