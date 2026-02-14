€1,5 εκατομμύρια φέρεται να υπεξαίρεσε ο δήμαρχος της Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος, 48 ετών. Οι καταγγελίες που έφτασαν στον Γενικό Εισαγγελέα, Γιώργο Σαββίδη, υποδεικνύουν ότι την πλούσια λεία του φέρεται να αποκόμισε και από παράνομη εκμίσθωση τουρκοκυπριακής περιουσίας σε Κύπριο ιδιώτη.

> Γιατί δεν με παραξενεύει μια τέτοια είδηση; Όπως και η επόμενη, δυστυχώς…

650-720 άτομα μπορούν να φιλοξενηθούν στις Κεντρικές Φυλακές μας στην Κύπρο. Όμως, αυτή τη στιγμή, συνυπάρχουν εκεί 1.164 φυλακισμένοι. Ο ένας επάνω στον άλλον, γράφει ο «Φ».

> Ένας παράγων που μετράει πολύ για το επίπεδο δημοκρατικότητας και αλτρουισμού μιας Πολιτείας, είναι το πώς βιώνουν μια από τις δυσκολότερες καταστάσεις της ζωής τους. Μπήκαν ως «κακοί». Και πρέπει να «βγαίνουν» πολύ καλύτεροι. Αρκεί το περιβάλλον να είναι τουλάχιστον ανθρώπινο.

10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 25 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο του Καναδά. Νεκρός βρέθηκε μετά και ο δράσης. Εικάζεται ότι αυτοπυροβολήθηκε.

> Δεν θα βρω ποτέ την αγωνιώδη μου απορία «τι άνθρωποι είναι αυτοί που αρέσκονται (δεν βρίσκω άλλο ρήμα) να σκοτώνουν σχολιαρόπαιδα;».

40, περίπου, είναι οι συνάνθρωποι μας που, αυτή τη στιγμή είναι άστεγοι, κυρίως σε Λεμεσό και Λευκωσία. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι είναι μονήρη άτομα, μέσης ηλικίας. Και τώρα φιλοξενούνται προσωρινά σε ξενοδοχεία.

> Το θέμα είναι τι θα κάνουν από εκεί και πέρα. Στα δημοσιογραφικά μου χρόνια στο Λονδίνο, έκανα ρεπορτάζ 10 ημερών στα «στέκια» των αστέγων. Οι περισσότεροι δεν ήταν ποτέ αλκοολικοί, αλλά έγιναν. Δεν έπαιρναν ποτέ ναρκωτικά, αλλά μπήκαν και σε αυτό το κόλπο. Τότε, θα πει κάποιος, τι τους απέβαλε από μια κανονική ζωή, και τους έκανε να ζουν δύσκολα; «Living Hard», είναι ο αγγλικός όρος. Τον οποίο κοινωνικοί επιστήμονες ερμηνεύουν ως «έλλειψη σημασίας, φροντίδας και αγάπης». Πού; Μα σε κοινωνίες που σχεδόν «επιβάλλουν» την επιτυχία, την επαγγελματική αποκατάσταση και τη στήριξη από καλούς ανθρώπους.

200-250 άνθρωποι είναι άστεγοι στην Κύπρο. Ζουν όπου να ’ναι. Συγκεκριμένα, το 2024 τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας απασχόλησαν 225 άτομα που αντιμετώπιζαν προβλήματα στέγασης, το 2023 380 άτομα και το 2022 206 άτομα.

> Σε κοινωνίες εύπορες, και σε κράτη με πολύ καλές κοινωνικές δομές για ανθρώπους που, για διαφορετικούς λόγους δεν μπόρεσαν να «χωρέσουν» σε αυτές. Δεν πρέπει να βοηθηθούν;

IN MEMORIAM

88 χρόνια γεμάτα έζησε ο Αριστείδης Μανωλάκος. Ένας από τους μεγάλους δασκάλους και πλοηγητές μου στο απέραντο πέλαγος της δημοσιογραφίας, με μπουνάτσες, φουρτούνες, ανακαλύψεις, ευθύνες. Έφυγε ήσυχα από τη ζωή, χθες Παρασκευή και τον αποχαιρετάμε αύριο στο Α΄ Νεκροταφείο της Αθήνας.

Ζήτησε να είναι πολιτική η κηδεία του. Δεν πίστευε σε θεούς. Απεχθανόταν, όμως, τους δαίμονες, που ενοχλούσαν εκείνους που πίστευαν. Αριστερός, από τους λίγους και πραγματικούς. Ήταν εναντίον των δογματικών. Το ΚΚΕ τον ενέτασσε στους «ευρωκομμουνιστές του γλυκού νερού». Το μόνο όπλο του, ήταν τα στυλό BIC. Τα κίτρινα και τα αδιάφανα. Τέτοια θα αφήσουμε στο κατευόδιό του. Να ’χει και να μας γράφει από «εκεί». Καλή αντάμωση, Αριστείδη μου.