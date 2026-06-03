Ο ΑΦΘΩΔΗΣ πυρετός μεταδόθηκε από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές. Όταν ο ιός εντοπίσθηκε στα κατεχόμενα, η Κυπριακή Δημοκρατία κινήθηκε και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του. Μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας μεταφέρθηκαν στα κατεχόμενα εμβόλια ενώ υπήρξε και ενημέρωση για το τι θα έπρεπε να γίνει σε σχέση με τη διαχείρισή του ιού.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ενόψει του γεγονότος ότι τίποτε, σχεδόν, δεν υιοθετήθηκε από το κατοχικό καθεστώς, ο αφθώδης πυρετός εξαπλώθηκε και στις ελεύθερες περιοχές. Από την αρχή, υπήρξε προσπάθεια συνεργασίας, ώστε να εναρμονισθεί η τουρκική πλευρά με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Ο ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΣ Συμπρόεδρος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Υγεία, Λεωνίδας Φυλακτού, δήλωσε προ ημερών στο Κυπριακό Πρακτορείο, ότι συνεχίζονται οι επαφές με την τουρκοκυπριακή πλευρά για τον αφθώδη πυρετό, χωρίς να διαφαίνεται μέχρι στιγμής αλλαγή των δεδομένων στα κατεχόμενα ως προς τη διαχείριση της κρίσης. Εκείνο, που προκύπτει από τα όσα ανέφερε ο κ. Φυλακτού, είναι πως σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση των πρωτοκόλλων της Ε.Ε. για τη διαχείριση της κρίσης, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ένδειξη διαφοροποίησης από την τουρκοκυπριακή πλευρά, η οποία υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν ενεργά κρούσματα αφθώδους πυρετού στα κατεχόμενα.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως ακόμη και να μην υπάρχουν ενεργά κρούσματα, για προφανείς λόγους, μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται. Οι κατοχικές αρχές οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες που μεταβιβάζονται από τις Βρυξέλλες, αλλά και να συνεργάζονται με την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο αφθώδης πυρετός δεν έχει ακόμη αντιμετωπισθεί, ούτε στα κατεχόμενα ούτε στις ελεύθερες περιοχές. Γι’ αυτό και θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, το περιεχόμενο των οποίων διαβιβάζονται από τεχνοκράτες, ειδικούς.

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ Ένωση έχει ένα πλαίσιο κανόνων, μέσα στο οποίο λειτουργεί. Και είναι σαφές πως τα μέτρα, που διαμορφώνει με επιστημοσύνη, δεν υλοποιούνται αλά κάρτ. Αλλά εφαρμόζονται υποχρεωτικά. Αυτό ισχύει για τα κράτη-μέλη. Το καθεστώς των κατεχομένων είναι παράνομο, πρόκειται για αποσχιστική οντότητα. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε κανείς να αναφέρει πως δεν έχει δεσμεύσεις έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, αλλά η Ένωση εδώ και χρόνια εγκρίνει ένα χρηματοδοτικό πρωτόκολλο, που διοχετεύεται κάθε χρόνο στα κατεχόμενα.

ΑΥΤΑ τα κονδύλια θα μπορούσαν να παγώσουν όσο καιρό το κατοχικό καθεστώς αρνείται να υλοποιήσει τις οδηγίες για τον αφθώδη πυρετό. Κι αυτό, το πάγωμα των κονδυλίων, θα έπρεπε να είχε γίνει ήδη με απόφαση των Βρυξελλών.